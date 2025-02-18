Çin'de kritik buluşma; Çin Başkanı Xi Jinping, teknoloji liderleriyle bir araya geldi

Trump'ın başkanlığı süresince daha da yoğunlaşarak devam etmesi beklenen ticaret savaşında en önemli cephelerden biri de teknoloji sektörü olacak. Yıllarca bu alanda ABD'nin gerisinde seyreden Çin, bugün artık arayı epey kapatmış durumda. Nitekim yapay zekadan elektrikli otomobillere, drone'lardan uzay araçlarına kadar her alanda bunun örneklerini görüyoruz.
Teknoloji alanındaki bu rekabette özel sektör de önemli bir yer tutuyor. Özellikle ABD bu alanda büyük ölçüde özel sektöre bel bağlıyor. ABD'nin bu konuda ortaya koyduğu strateji, son dönemde Çin tarafından da benimsenmeye başladı. Başkanlığa geldiği günden beri Elon Musk, Larry Ellinson, Peter Thiel gibi teknoloji liderlerini yanından eksik etmeyen Donald Trump'a Çin'den karşı hamle geldi. Çin Başkanı Xi Jinping de dün Çin'in teknoloji liderleriyle buluştu.
Çin Hükûmeti Yeni Dönemde Özel Sektörü Daha Çok Destekleyecek
Pekin'de gerçekleşen buluşmaya katılan isimler arasında Alibaba'nın kurucusu ve eski CEO'su Jack Ma, BYD'nin kurucusu Wang Chuanfu, Huawei CEO'su Ren Zhengfei ve DeepSeek'in kurucusu Liang Wenfeng de vardı. Onların yanı sıra yapay zeka, elektrikli otomobil, çip üretimi gibi farklı alanlardan teknoloji patronları da toplantıda hazır bulundu.
Buluşmanın ardından bir açıklama yapan Xi Jinping, teknoloji liderlerini şu anda karşılaştıkları problemlerin geçici olduğu konusunda temin etti ve ülkenin geleceğine dair umutlarını koruyarak rekabetçi olmaya devam etmelerini istedi. Xi ayrıca özel sektöre yönelik cezaları ve harçları da kaldıracaklarını açıkladı. Nitekim bu açıklamadan hemen sonra Çin parlamentosu özel sektöre yönelik yasaları tekrar gözden geçireceklerini duyurdu. Görünen o ki Çin, ABD ile yarışabilmek için aynı onlarda olduğu gibi özel sektörün yarışa öncülük etmesine izin verecek.Kaynakça https://finance.yahoo.com/news/xi-jinping-attends-meeting-chinese-034637557.html https://www.youtube.com/watch?v=8sYYqDlR5Ds Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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