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    Çin'de kritik buluşma; Çin Başkanı Xi Jinping, teknoloji liderleriyle bir araya geldi

    ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı gitgide kızışmaya devam ederken, Çin Başkanı Xi Jinping özel sektörü devreye sokmak için Çin'in teknoloji liderleriyle bir araya geldi.
    Çin Başkanı Xi Jinping, Çin'in teknoloji liderleriyle buluştu Tam Boyutta Gör
    Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi, ABD ile Çin arasında bir süredir devam eden ticaret savaşının iyiden iyiye kızışmasına sebep oldu. Göreve gelir gelmez ABD'ye ithal edilen mallara gümrük vergisi getiren Trump, özellikle Çin'e karşı sert önlemler aldı. Bir yandan Çin mallarına ağır gümrük vergileri getirilirken, diğer yandan Çin'e yapılan satışlara da kısıtlamalar getirildi.

    Trump'ın başkanlığı süresince daha da yoğunlaşarak devam etmesi beklenen ticaret savaşında en önemli cephelerden biri de teknoloji sektörü olacak. Yıllarca bu alanda ABD'nin gerisinde seyreden Çin, bugün artık arayı epey kapatmış durumda. Nitekim yapay zekadan elektrikli otomobillere, drone'lardan uzay araçlarına kadar her alanda bunun örneklerini görüyoruz.

    Teknoloji alanındaki bu rekabette özel sektör de önemli bir yer tutuyor. Özellikle ABD bu alanda büyük ölçüde özel sektöre bel bağlıyor. ABD'nin bu konuda ortaya koyduğu strateji, son dönemde Çin tarafından da benimsenmeye başladı. Başkanlığa geldiği günden beri Elon Musk, Larry Ellinson, Peter Thiel gibi teknoloji liderlerini yanından eksik etmeyen Donald Trump'a Çin'den karşı hamle geldi. Çin Başkanı Xi Jinping de dün Çin'in teknoloji liderleriyle buluştu.

    Çin Hükûmeti Yeni Dönemde Özel Sektörü Daha Çok Destekleyecek

    Pekin'de gerçekleşen buluşmaya katılan isimler arasında Alibaba'nın kurucusu ve eski CEO'su Jack Ma, BYD'nin kurucusu Wang Chuanfu, Huawei CEO'su Ren Zhengfei ve DeepSeek'in kurucusu Liang Wenfeng de vardı. Onların yanı sıra yapay zeka, elektrikli otomobil, çip üretimi gibi farklı alanlardan teknoloji patronları da toplantıda hazır bulundu.

    Çin Başkanı Xi Jinping, Çin'in teknoloji liderleriyle buluştu
    Özellikle Jack Ma'nın bu toplantıya davet edilmesi, Çin hükûmetinin yeni dönemde farklı bir yaklaşım sergileyeceğinin habercisi olarak görülüyor. Xi Jinping hükûmeti, 2020 yılında başta Alibaba olmak üzere teknoloji şirketlerine karşı tutumunu epey sertleştirmiş, o dönemde hükûmetten gelen baskı Jack Ma'nın şirketin başından ayrılıp Çin'den kaçmak zorunda kalmasına kadar uzamıştı. Şimdi Jack Ma'nın da aralarında yer aldığı teknoloji liderlerinin böyle bir buluşmaya davet edilmesi, Çin hükûmetinin yeni dönemde teknoloji şirketlerine karşı daha destekleyici bir tavır sergileyeceğinin göstergesi olarak okunuyor. Çünkü ABD ile rekabet edebilmesi için özel sektörün devreye sokulması büyük önem taşıyor.

    Buluşmanın ardından bir açıklama yapan Xi Jinping, teknoloji liderlerini şu anda karşılaştıkları problemlerin geçici olduğu konusunda temin etti ve ülkenin geleceğine dair umutlarını koruyarak rekabetçi olmaya devam etmelerini istedi. Xi ayrıca özel sektöre yönelik cezaları ve harçları da kaldıracaklarını açıkladı. Nitekim bu açıklamadan hemen sonra Çin parlamentosu özel sektöre yönelik yasaları tekrar gözden geçireceklerini duyurdu. Görünen o ki Çin, ABD ile yarışabilmek için aynı onlarda olduğu gibi özel sektörün yarışa öncülük etmesine izin verecek.

    Kaynakça https://finance.yahoo.com/news/xi-jinping-attends-meeting-chinese-034637557.html https://www.youtube.com/watch?v=8sYYqDlR5Ds
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