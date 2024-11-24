Çinli elektrikli araç üreticileri "ya tamam ya devam" noktasında

- Yüksek rekabet zayıfları yok edecek
- Yüksek kapasite, düşük talep
- 50 firmadan 8’i ayakta kalacak
- Yorumlar
Yüksek rekabet zayıfları yok edecek
Çinli premium elektrikli araç üreticileri Nio, Xpeng, Geely'nin birimi Zeekr ve Stellantis destekli Leapmotor gibi firmalar, artan kayıplarını durdurmak ve rekabete ayak uydurmak için yeni modeller tanıtıyor ve maliyet azaltıcı önlemler alıyor. Ancak sadece BYD, Li Auto ve Huawei destekli Aito gibi büyük oyuncular, şu ana kadar kâr elde etmeyi başardı.
Analistlere göre pazar doyuma ulaştıkça ve yurt dışında satışlar yüksek tarifeler nedeniyle yavaşladıkça, şirketler maliyet kontrolünde çok daha verimli olmak zorunda. Aksi takdirde, sektörün daralan çemberinde yer bulamayacaklar. Endüstri danışmanlık şirketi olan Shanghai Mingliang Auto Service'in CEO'su Chen Jinzhu, “Piyasa yeni bir aşamaya girdi ve tüm şirketlerin yakında ya tamam ya devam anıyla karşı karşıya kalması bekleniyor.” diyor.
Yüksek kapasite, düşük talep
50 firmadan 8’i ayakta kalacak
Xpeng CEO’su He Xiaopeng, sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 50 üreticiden sadece sekizinin 2027 yılına kadar ayakta kalabileceğini öngörüyorve “Küçük üreticiler, hızlı büyüyen bu sektörde sert rekabete dayanamayacak,” diyor. Xpeng, güçlü talep gören yeni modelleri sayesinde 2025’te mali açıdan dengede olmayı, hatta kâra geçmeyi hedefliyor. Şirketin başkanı Brian Gu, son çeyrekteki zararlarını yüzde 53.5 oranında azaltmayı başardıklarını belirtti. Leapmotor ve Zeekr ise 2025’te kâra geçmeyi planlıyor. Nio, yeni modeller ve uygun fiyatlı bir marka olan Firefly’ın desteğiyle 2026’da kâr etmeyi bekliyor.
Çinli üreticiler, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) yüksek tarifeleri nedeniyle küresel pazarda büyümekte zorlanıyor. Geçtiğimiz aylarda AB, Çin yapımı elektrikli araçlara yüzde 35.3’e varan ek vergiler uygulama kararı aldı. Bu vergiler, standart yüzde 10’luk tarifelere ek olarak önümüzdeki beş yıl boyunca geçerli olacak. ABD ise Çin’den ithal edilen elektrikli araçlardaki tarifeyi yüzde 25’ten yüzde 100’e çıkardı. Türkiye de Çin’den gelen tüm araçlara ek yüzde 40 gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Dolayısıyla ABD ve AB gibi dev otomobil pazarlarında varlık gösteremeden Çinli üreticilerin ayakta kalması beklenmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.