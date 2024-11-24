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    Çinli elektrikli araç üreticileri "ya tamam ya devam" noktasında

    Çinli elektrikli araç üreticileri, rekabet koşulları sıkılaştıkça "ya tamam ya devam" noktasına yaklaşıyor. Analistler Çinli üreticilerin geleceğini parlak görmüyor.
    Çinli elektrikli araç üreticileri 'ya tamam ya devam' noktasında Tam Boyutta Gör
    Çin’deki elektrikli araç üreticileri, iç pazarda indirim savaşlarıyla artan rekabet, yurt dışında uygulanan yüksek tarifeler ve arz fazlası gibi sorunlarla karşı karşıya. Uzmanlara göre, dış finansman desteği olmadan operasyonlarını sürdürebilen şirketler, bu zorlu ortamda ayakta kalabilecek. Ayak uyduramayanlar ise havlu atmak durumunda kalacak.

    Yüksek rekabet zayıfları yok edecek

    Çinli premium elektrikli araç üreticileri Nio, Xpeng, Geely'nin birimi Zeekr ve Stellantis destekli Leapmotor gibi firmalar, artan kayıplarını durdurmak ve rekabete ayak uydurmak için yeni modeller tanıtıyor ve maliyet azaltıcı önlemler alıyor. Ancak sadece BYD, Li Auto ve Huawei destekli Aito gibi büyük oyuncular, şu ana kadar kâr elde etmeyi başardı.

    Analistlere göre pazar doyuma ulaştıkça ve yurt dışında satışlar yüksek tarifeler nedeniyle yavaşladıkça, şirketler maliyet kontrolünde çok daha verimli olmak zorunda. Aksi takdirde, sektörün daralan çemberinde yer bulamayacaklar. Endüstri danışmanlık şirketi olan Shanghai Mingliang Auto Service'in CEO'su Chen Jinzhu, “Piyasa yeni bir aşamaya girdi ve tüm şirketlerin yakında ya tamam ya devam anıyla karşı karşıya kalması bekleniyor.” diyor.

    Yüksek kapasite, düşük talep

    Çinli elektrikli araç üreticileri 'ya tamam ya devam' noktasında Tam Boyutta Gör
    Goldman Sachs’a göre, 2023 sonunda Çin’deki elektrikli araç fabrikalarının yıllık üretim kapasitesi 17 milyon birime ulaştı, ancak tesislerin sadece yüzde 54’ü tam kapasiteyle çalışıyordu. 2024’te bu kapasitenin 20.2 milyon birime çıkması beklenirken, Çin Otomobil Üreticileri Derneği, bu yıl toplamda 11 milyon birim araç teslim edileceğini tahmin ediyor. Bu, üretim kapasitesinin yalnızca yarısının kullanılabileceği anlamına geliyor. Hiçbir işletme, ekonomi veya endüstri kapasitesinin yarısını kullanmayı istemez, sevmez ve sürdüremez.

    50 firmadan 8’i ayakta kalacak

    Xpeng CEO’su He Xiaopeng, sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 50 üreticiden sadece sekizinin 2027 yılına kadar ayakta kalabileceğini öngörüyorve “Küçük üreticiler, hızlı büyüyen bu sektörde sert rekabete dayanamayacak,” diyor. Xpeng, güçlü talep gören yeni modelleri sayesinde 2025’te mali açıdan dengede olmayı, hatta kâra geçmeyi hedefliyor. Şirketin başkanı Brian Gu, son çeyrekteki zararlarını yüzde 53.5 oranında azaltmayı başardıklarını belirtti. Leapmotor ve Zeekr ise 2025’te kâra geçmeyi planlıyor. Nio, yeni modeller ve uygun fiyatlı bir marka olan Firefly’ın desteğiyle 2026’da kâr etmeyi bekliyor.

    Çinli üreticiler, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) yüksek tarifeleri nedeniyle küresel pazarda büyümekte zorlanıyor. Geçtiğimiz aylarda AB, Çin yapımı elektrikli araçlara yüzde 35.3’e varan ek vergiler uygulama kararı aldı. Bu vergiler, standart yüzde 10’luk tarifelere ek olarak önümüzdeki beş yıl boyunca geçerli olacak. ABD ise Çin’den ithal edilen elektrikli araçlardaki tarifeyi yüzde 25’ten yüzde 100’e çıkardı. Türkiye de Çin’den gelen tüm araçlara ek yüzde 40 gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Dolayısıyla ABD ve AB gibi dev otomobil pazarlarında varlık gösteremeden Çinli üreticilerin ayakta kalması beklenmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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