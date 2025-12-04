Giriş
    Çin, direksiyonlarda mekanik bağlantı şartını kaldırdı

    Çin, 2026’dan itibaren otomobillerdeki direksiyonlarda mekanik bağlantı zorunluluğunu kaldırarak tam elektronik direksiyon sistemlerinin kullanımını serbest bırakıyor.

    Çin, direksiyonlarda mekanik bağlantı şartını kaldırdı Tam Boyutta Gör
    Çin, araç yönlendirme sistemlerinde uzun süredir yürürlükte olan mekanik bağlantı zorunluluğunu kaldırarak tamamen elektronik steer-by-wire çözümlerinin önünü açan yeni ulusal standardını açıkladı. 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek düzenleme, yalnızca mekanik sistemlerin yerini alacak teknolojileri serbest bırakmakla kalmıyor aynı zamanda elektronik ve elektrik destekli direksiyon sistemleri için ayrıntılı teknik ve güvenlik kriterleri de getiriyor.

    Mekanik bağlantı şart değil

    Yeni standardın hazırlanmasında Nio, BAIC, Xpeng, BYD, Geely, Xiaomi ve Huawei gibi Çinli üreticilerin yanı sıra Toyota’nın Çin’deki akıllı elektrikli araç merkezi ve Mercedes-Benz China gibi ortak girişimler de görev aldı. Bu geniş katılım, düzenlemenin hem yerli hem yabancı markaların farklı direksiyon mimarilerine sahip modellerini kapsadığını gösteriyor.

    Çin, direksiyonlarda mekanik bağlantı şartını kaldırdı Tam Boyutta Gör
    Halihazırda Infiniti Q50, IM L6, Nio ET9 ve Tesla Cybertruck gibi modeller steer-by-wire teknolojisinden yararlanıyor. Infiniti Q50’de mekanik bir yedek bağlantı bulunurken, Çin’de seri üretime giren ilk tam elektronik direksiyon sistemi Nio ET9 modelinde uygulanıyor.

    Düzenleme, işlevsel güvenliği UN R79 güncellemeleri ile uyumlu hâle getiriyor ve elektronik direksiyon sistemlerinin ISO 26262 seviyelerine uygun şekilde tasarlanmasını şart koşuyor. Güç kaynağı, kontrol iletimi ve enerji yönetimi gibi kritik bileşenlerde yaşanabilecek arızalar için sistemin nasıl davranması gerektiği ayrıntılı olarak tanımlanıyor. Özellikle tam elektronik direksiyon sistemlerinde akü yaşlanması ve performans düşüşüne yönelik uyarı mekanizmaları ile gerçek zamanlı enerji yönetimi izlemesi zorunlu tutuluyor.

    Steer-by-wire sistemleri, direksiyon tepkilerini tamamen elektronik sinyaller üzerinden ilettiği için pek çok avantaj sağlıyor. Mekanik bağlantının ortadan kalkması, titreşim ve yol gürültüsünün azaltılmasına, direksiyon tepkilerinin yazılım aracılığıyla duruma göre özelleştirilmesine ve kabin içinde daha esnek mimarilerin kullanılmasına olanak tanıyor. Bunun yanında bazıları bunun hissiyatı azalttığını öne sürüyor.

