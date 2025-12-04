Çin, direksiyonlarda mekanik bağlantı şartını kaldırdı

Mekanik bağlantı şart değil
Yeni standardın hazırlanmasında Nio, BAIC, Xpeng, BYD, Geely, Xiaomi ve Huawei gibi Çinli üreticilerin yanı sıra Toyota’nın Çin’deki akıllı elektrikli araç merkezi ve Mercedes-Benz China gibi ortak girişimler de görev aldı. Bu geniş katılım, düzenlemenin hem yerli hem yabancı markaların farklı direksiyon mimarilerine sahip modellerini kapsadığını gösteriyor.
Düzenleme, işlevsel güvenliği UN R79 güncellemeleri ile uyumlu hâle getiriyor ve elektronik direksiyon sistemlerinin ISO 26262 seviyelerine uygun şekilde tasarlanmasını şart koşuyor. Güç kaynağı, kontrol iletimi ve enerji yönetimi gibi kritik bileşenlerde yaşanabilecek arızalar için sistemin nasıl davranması gerektiği ayrıntılı olarak tanımlanıyor. Özellikle tam elektronik direksiyon sistemlerinde akü yaşlanması ve performans düşüşüne yönelik uyarı mekanizmaları ile gerçek zamanlı enerji yönetimi izlemesi zorunlu tutuluyor.
Steer-by-wire sistemleri, direksiyon tepkilerini tamamen elektronik sinyaller üzerinden ilettiği için pek çok avantaj sağlıyor. Mekanik bağlantının ortadan kalkması, titreşim ve yol gürültüsünün azaltılmasına, direksiyon tepkilerinin yazılım aracılığıyla duruma göre özelleştirilmesine ve kabin içinde daha esnek mimarilerin kullanılmasına olanak tanıyor. Bunun yanında bazıları bunun hissiyatı azalttığını öne sürüyor.