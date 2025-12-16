Giriş
    Where Winds Meet, Steam'de fırtınalar estiriyor: Bir ayda 15 milyon oyuncuya ulaştı

    Çinli oyun şirketi Everstone Studio tarafından geliştirilen RPG oyunu Where Winds Meet, Steam'de fırtınalar estiriyor. Yaklaşık bir ay önce çıkan oyun, şimdiden 15 milyon oyuncuya ulaştı.

    Where Winds Meet, Steam'de fırtınalar estiriyor: Bir ayda 15 milyon oyuncuya ulaştı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde oyun alanında daha dikkat çekici işler ortaya koymaya başlayan Çinli oyun stüdyoları, başarı hikâyelerine bir yenisini daha eklemiş gibi görünüyor. Çin merkezli Everstone Studio tarafından geliştirilen Where Winds Meet, Steam'de bu ayın en popüler oyunlarından biri hâline gelmeyi başardı. 14 Kasım'da PC ve PlayStation 5'e yönelik olarak satışa sunulan oyun, şimdiden 15 milyon oyuncuya ulaşmış durumda.

    Elbette bunda oyunun free-to-play, yani ücretsiz olmasının da payı büyük. Ancak Where Winds Meet, benzer free-to-play oyunları bile kıskandıracak bir performans sergiliyor.

    Açık dünyada geçen Where Winds Meet'te oyuncular, Song Hanedanlığı’nın son döneminde, savaşın ve siyasal çöküşün ortasında kendi yolunu arayan isimsiz bir savaşçıyı kontrol ediyor. İster tek kişilik, ister multiplayer olarak oynanabilen oyun, hem stilize dövüş sahneleri hem de karakter odaklı anlatım sunuyor. Klasik wuxia anlatısını modern oyun tasarımıyla harmanlayan Where Winds Meet, hem kurduğu dünyayla hem de dövüş mekanikleriyle oyunseverleri etkilemiş gibi görünüyor.

    Bu hafta iOS ve Android'e de gelen Where Winds Meet'in ulaştığı bu yeni kitle sayesinde oyuncu sayısını daha da arttırması bekleniyor. Oyunun başarısı, bu dünyada daha uzun soluklu bir canlı-servis deneyimi arayan oyuncuların isteklerine kavuşma ihtimalini de kuvvetlendiriyor. Nitekim stüdyo daha şimdiden yeni içerikler yayınlamaya başlamış durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
