It: Welcome to Derry'nin 2. sezonuna dair planlar paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Stephen King'in en sevilen eserlerinden olan IT'in öncesinde yaşananları konu olan HBO dizisi IT: Welcome to Derry, geçtiğimiz günlerde ilk sezonunu tamamladı. IT filmlerini de yapan ekip tarafından hazırlanan dizi, izleyiciler tarafında ilgiyle karşılandı ve HBO'nun bu yıl en çok izlenen dizilerinden biri oldu.

IT: Welcome to Derry, HBO'da oldukça iyi bir performans sergilemiş olsa da şu an için diziye resmi olarak 2. sezon onayı verilmedi. Bu da dizinin devam edip etmeyeceği yönünde soru işaretleri oluşturdu. Ancak yapılan son açıklamalar, yaratıcı ekibin şimdiden ikinci, hatta üçüncü sezon için planlama yaptığını gösteriyor.

It: Welcome to Derry'nin 2. Sezonu, 1935'te Yaşananları Konu Alacak

Dizinin yönetmeni ve yapımcısı olan Andy Muschietti, It: Welcome to Derry'yi üç sezonluk bir dizi olarak tasarladıkları yönündeki açıklamasını yineledi. Muschietti ve yapım ekibinin niyeti, her sezonda kronolojik olarak daha geriye giderek, üç sezonluk büyük bir hikâyeyi tersten anlatmak.

IT: Welcome to Derry, 1962'de, yani filmlerde anlatılan hikâyenin 27 yıl öncesinde geçiyor. Olaylar yine Derry'de, yani Pennywise'ın her 27 yılda bir dönüp korku saçtığı küçük kasabada yaşanıyor ama bu kez hikâyenin merkezinde tamamen yeni karakterler yer alıyor. Olur da 2. sezon çekilirse, 27 yıllık bu kanlı döngünün bir önceki ayağına, yani 1935'e gidilecek. İlk sezonda tanıştığımız bazı karakterler, bu kez 27 önceki hâlleriyle hikâyede yer alacak. Hatırlarsanız daha önce IT filmlerinde de benzer bir formül izlenmiş ama orada 27 yıl geriye değil ileriye gidilmişti.

Muschietti ve ekibinin en başından beri 3 sezonluk bir plan yapmış ve projeyi HBO'ya bu şekilde sunmuş olması dizinin devam etme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Çünkü ilk sezonun izlenme sayılarından memnun olan HBO'nun bu planı olduğu gibi devam ettireceği düşünülüyor.

