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    DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp kanalı açıldı: İndirimler artık cebinizde!

    DH Sıcak Fırsatlar’a artık en sık kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden erişilebilecek. DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp kanalı ile indirimleri takip etmek artık çok daha kolay!

    Sıcak Fırsatlar sevenler için müjdeli haber! DH Sıcak Fırsatlar artık WhatsApp Kanallar’da da sizlerle. WhatsApp’ın yeni sosyal medya özelliği olan Kanallar’da DH Sıcak Fırsatlar kanalını takip ederek en güncel ve en cazip fırsatlardan haberdar olabilirsiniz. Teknoloji, giyim, gıda ve daha birçok alanda indirimli ürünler, kampanyalar ve fırsatlar sadece bir tık uzağınızda.

    DH Sıcak Fırsatlar artık WhatsApp’ta 🤩

    DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp kanalı ile indirimler artık cebinizde Tam Boyutta Gör
    DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp kanalı ile en avantajlı büyük indirimlere anında ulaşabileceksiniz. DH’ye özel indirimler ve indirim kodları fırsatlarından haberdar olmak açmış olduğumuz WhatsApp kanalını takibe almayı unutmayın. Aşağıdaki bağlantı üzerinden DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp kanalına ulaşabilir ve 7/24 fırsatları kolay şekilde takip edebilirsiniz. Aynı zamanda kanalı takibe alıp bildirimleri açarak anlık olarak fırsatları yakalayabilirsiniz:

    WhatsApp'ta DH Sıcak Fırsatlar kanalını takip edin 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va8Yr1KDDmFXAqZVvX2V

    DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp kanalında sadece DonanımHaber üyeleri paylaşım yapmakta. Aynı zamanda DH, hiçbir şekilde kullanıcıların numaralarını veya kişisel bilgilerini görememektedir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 23 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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