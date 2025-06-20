Yeni bir Black Myth: Wukong mu geliyor; Blood Message ilk fragmanıyla dikkat çekti

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Oyun dünyasında geçtiğimiz yılın en çok konuşulan yapımlarından biri de Black Myth: Wukong oldu. İlk olarak 2020 yılında duyurulan Black Myth: Wukong daha ilk fragmanıyla pek çok oyunseveri heyecanlandırmış olsa da pek çok oyuncu bu oyuna şüpheyle bakıyordu. Çünkü Çin merkezli bir stüdyonun böylesine büyük ölçekli, AAA bir oyun yapamayacağı düşünülüyordu. Ancak Black Myth: Wukong, bu şüpheleri boşa çıkardı. Fragmanlarının vadettiği gibi Batılı rakipleriyle yarışabilecek ölçekte bir AAA oyunu olduğunu gösteren Wukong, 2024'ün en başarılı oyunlarından biri oldu.

Blood Message İlk Fragmanıyla Merak Uyandırdı

Black Myth: Wukong, Çin'in oyun sektörü için bir istisna değil, ulaşılabilir bir standart olacak gibi görünüyor. Çünkü Çin'den bundan sonra da AAA oyunlar gelmeye devam edecek gibi görünüyor. Bu Çin yapımı AAA oyunlardan biri olan Blood Message, dün yayınlanan ilk fragmanıyla resmi olarak tanıtıldı. Black Myth: Wukong gibi Blood Message da ilk fragmanıyla epey iddialı olduğunu gösteriyor.

NetEase Game çatısı altında geliştirilen Blood Message, şirketin ilk AAA oyunu olacak. Tang Hanedanı'nın son yıllarında geçen oyun, imparatorluğun merkezine doğru zorlu bir yolculuğa çıkan isimsiz bir ulağa odaklanıyor. Küçük oğluyla birlikte çıktığı bu yolculukta ulağı farklı araziler ve farklı düşmanlar bekliyor olacak.

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NetEase Games, oyunda gerçekçi dövüş mekaniklerinin, gizlilik ve hayatta kalma unsurlarıyla birlikte sunulacağını söylüyor. Ayrıca bunun sinematik bir deneyim olacağı söyleniyor ki yayınlanan ilk fragman da buna işaret ediyor.

Hem PC'ye hem de konsollara gelecek oyun için şimdilik bir çıkış tarihi açıklanmadı.

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Çin'den yeni AAA oyun: Blood Message ilk fragmanıyla dikkat çekti

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