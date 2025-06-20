Yeni bir Black Myth: Wukong mu geliyor; Blood Message ilk fragmanıyla dikkat çekti

Blood Message İlk Fragmanıyla Merak Uyandırdı
Black Myth: Wukong, Çin'in oyun sektörü için bir istisna değil, ulaşılabilir bir standart olacak gibi görünüyor. Çünkü Çin'den bundan sonra da AAA oyunlar gelmeye devam edecek gibi görünüyor. Bu Çin yapımı AAA oyunlardan biri olan Blood Message, dün yayınlanan ilk fragmanıyla resmi olarak tanıtıldı. Black Myth: Wukong gibi Blood Message da ilk fragmanıyla epey iddialı olduğunu gösteriyor.
NetEase Game çatısı altında geliştirilen Blood Message, şirketin ilk AAA oyunu olacak. Tang Hanedanı'nın son yıllarında geçen oyun, imparatorluğun merkezine doğru zorlu bir yolculuğa çıkan isimsiz bir ulağa odaklanıyor. Küçük oğluyla birlikte çıktığı bu yolculukta ulağı farklı araziler ve farklı düşmanlar bekliyor olacak.
NetEase Games, oyunda gerçekçi dövüş mekaniklerinin, gizlilik ve hayatta kalma unsurlarıyla birlikte sunulacağını söylüyor. Ayrıca bunun sinematik bir deneyim olacağı söyleniyor ki yayınlanan ilk fragman da buna işaret ediyor.
Hem PC'ye hem de konsollara gelecek oyun için şimdilik bir çıkış tarihi açıklanmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: