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Tam Boyutta Gör Kore merkezli oyun geliştiricisi Shift Up, son dönemde PC platformuna açılarak büyük başarı elde eden Stellar Blade için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Koreli medya kuruluşu PlayForum’a dayandırılan habere göre, şirket şu sıralar oyunun Nintendo Switch 2 versiyonu üzerinde çalışıyor. Henüz resmi bir doğrulama yapılmasa da bu iddia, kulislerde yüksek sesle konuşuluyor.

Stellar Blade, Switch 2 yolcusu

Haberde, Shift Up'ın kısa süre önce çalışanlarına yüzlerce Nintendo Switch 2 cihazı hediye ettiği bilgisi de paylaşıldı. Bu jest, “oyunun Switch 2’ye geleceği kesinleşti” yorumlarına neden oldu. Öte yandan Shift Up, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Henüz kesinleşmiş bir şey yok. İç değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Stellar Blade’in yayıncılığını üstlenen Sony Interactive Entertainment, oyunu hem PS5 hem de kısa süre önce PC için piyasaya sürdü. Ancak Sony’nin, Nintendo platformu için de yayıncı rolünü üstlenip üstlenmeyeceği belirsizliğini koruyor. Şirket, daha önce bazı oyunlarını Nintendo sistemlerine taşımış olsa da bu tür hamleler oldukça sınırlı sayıda kaldı.

Stellar Blade, Sony’nin en büyük PC çıkışı oldu 2 gün önce eklendi

Ancak Nintendo Switch 2’nin artan donanım gücü, bu tarz büyük bütçeli oyunların konsola taşınmasını daha mümkün hale getiriyor. Yakın zamanda Elden Ring, Final Fantasy 7 Remake Intergrade ve Cyberpunk 2077 gibi yüksek profilli oyunların Switch 2 için duyurulmuş olduğuna da dikkat çekelim. Ek olarak geçtiğimiz hafta Steam’de yayınlanan Stellar Blade, kısa sürede PlayStation’un PC’deki en başarılı tek oyunculu oyunu haline geldi.

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Stellar Blade, Nintendo Switch 2'ye de gelebilir

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