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    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı (19 Haziran)

    Epic Games Store, bu hafta yeni bir oyun daha hediye ediyor.  Bu haftanın ücretsizleri, 19 Haziran'dan 26 Haziran'a kadar kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar...

    Epic Games bu hafta 300 TL değerinde oyun hediye ediyor! Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu The Operator geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. The Operator, oyuncuları gizemli FDI ajansının operatörü olarak konumlandıran bir suç çözme oyunu. Oyunda, görevleri, ilgili kişileri tespit etmekten ve mazeretleri kontrol etmekten adli delilleri analiz etmeye kadar çeşitli şekillerde sahadaki ajanlara destek sağlıyorsunuz.

    The Operator

    The Operator, 19 Haziran'dan 26 Haziran'a kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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