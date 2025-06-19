Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı (19 Haziran)

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu The Operator geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. The Operator, oyuncuları gizemli FDI ajansının operatörü olarak konumlandıran bir suç çözme oyunu. Oyunda, görevleri, ilgili kişileri tespit etmekten ve mazeretleri kontrol etmekten adli delilleri analiz etmeye kadar çeşitli şekillerde sahadaki ajanlara destek sağlıyorsunuz.
The Operator, 19 Haziran'dan 26 Haziran'a kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: