Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı (19 Haziran)

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Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu The Operator geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. The Operator, oyuncuları gizemli FDI ajansının operatörü olarak konumlandıran bir suç çözme oyunu. Oyunda, görevleri, ilgili kişileri tespit etmekten ve mazeretleri kontrol etmekten adli delilleri analiz etmeye kadar çeşitli şekillerde sahadaki ajanlara destek sağlıyorsunuz.

The Operator

The Operator, 19 Haziran'dan 26 Haziran'a kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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