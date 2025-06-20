Sinemada bu hafta: 28 Yıl Sonra, Elio, Kasırga (20 Haziran 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda gösterime giren filmlerin başında 28 Years Later geliyor. 28 Days Later'ın yıllar sonra gelen devam filmi, bu yazın en dikkat çekici filmlerinden biri olacak gibi görünüyor. 28 Years Later'ın yanı sıra bu hafta yedi yeni film daha gösterime girerken, Terminator 2 ve Da Vinci Şifresi de yıllar sonra beyaz perdeye dönüyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

1️⃣ 28 Yıl Sonra (28 Years Later)

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen zombi filmlerinden olan 28 Gün Sonra'nın yıllar sonra gelen devam filmi 28 Yıl Sonra, eleştirmenleri bir hayli etkilemiş gibi görünüyor. Filme dair ilk yorumlar oldukça olumlu.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Danny Boyle

: Danny Boyle Oyuncular: Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes

İlk filmin arkasındaki isimler olan Danny Boyle ve Alex Garland'ı yıllar sonra yeniden bir araya getiren film, adından da anlaşılacağı üzere ilk filmin 28 yıl sonrasında geçiyor ve salgın sonrası dünyanın yeni yüzünü keşfediyor. Cillian Murphy'nin yeniden Jim karakteriyle karşımıza çıkacağı filmin başrollerinde Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes gibi isimler yer alıyor. 28 Years Later, yeni bir üçlemenin ilk parçası olacak.

2️⃣ Elio

Tür : Animasyon, Bilim-Kurgu

: Animasyon, Bilim-Kurgu Yönetmen: Adrian Molina, Madeline Sharafian, Domee Shi

Film, son derece aktif bir hayal gücü olan, Elio adlı bir çocuğa odaklanıyor. Tam bir uzay fanatiği olan Elio, bir gün kendisini Communiverse diye bilenen bir uzay üssünde bulunca, bunu hayallerini süsleyen macera olarak görüyor. Ta ki, farklı galaksilerden medeniyetlerin temsilcilerinin bir araya geldiği Communiverse'e Dünya'nın lideri olarak getirildiğini fark edene kadar. Bu yanlış anlaşılmanın galaktik bir krize sebep olmaması için Elio'nun birbirinden farklı medeniyetlerden, türlü türlü varlıklarla bağ kurması gerekiyor.

3️⃣ Kasırga (Tornado)

Tam Boyutta Gör Daha alternatif bir yapım arayanlar için bu hafta şans verilebilecek filmlerin başında İngiltere yapımı Tornado geliyor.

Tür : Gerilim, Drama

: Gerilim, Drama Yönetmen : John Maclean

: John Maclean Oyuncular: Jack Lowden, Tim Roth, Takehiro Hira, Douglas Russell

1790'lı yılların Britanyası'nda geçen Tornado, genç bir kadının intikam hikayesini anlatıyor. Babasıyla birlikte kukla samuray gösterileri yapan Tornado, Sugarman ve oğlu Little Sugar liderliğindeki acımasız bir suç çetesiyle karşılaşır. Bu karşılaşmanın ardından, hem hayatta kalmak hem de yaşananların intikamını almak için harekete geçen Tornado, samuray eğitimiyle donanmış olarak öfke dolu bir adalet arayışına çıkar. 4️⃣ Terminatör 2: Mahşer Günü (Terminator 2: Judgment Day) Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en başarılı bilim-kurgu filmleri arasında yer alan Terminator 2: Mahşer Günü, yıllar sonra restore edilmiş versiyonuyla sinemalara geri dönüyor. Tür : Bilim-Kurgu, Aksiyon

: Bilim-Kurgu, Aksiyon Yönetmen : James Cameron

: James Cameron Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick Skynet, 29 Ağustos 1997'de bilinç kazanıp nükleer bir saldırıyla 3 milyardan fazla insanın ölümüne neden olmuştur. Bu olaydan yıllar sonra, 2029'da John Connor, makinelere karşı savaşta insanlığın lideri konumundadır. Makineler, geçmişe yok edici bir robot gönderip John'u 10 yaşında olduğu dönemde öldürme planı yaparlar. John ise kendini korumak için, daha önce annesi Sarah'ı öldürmek göreviyle geçmişe yollanan yok edici makinenin üst modelini geçmişe gönderir. John Connor'ı korumaya çalışan Terminator ve öldürmeye programlı T-1000 arasındaki mücadele sürerken, henüz yaşanmamış 1997 felaketi öncesi Skynet de faaliyete geçmek üzeredir. İkisinden hangisinin üstün geleceği, insanlığın kaderini belirleyecektir. 5️⃣ Da Vinci Şifresi (The Da Vinci Code) Tam Boyutta Gör Bu hafta beyaz perdeye geri dönen bir diğer film de Dan Brown'ın popüler romanından uyarlanan Da Vinci Şifresi. Tür : Gerilim

: Gerilim Yönetmen : Gizem

: Gizem Oyuncular: Tom Hanks, Audrey Tautou, Alfred Molina Sembol uzmanı Robert Langdon, Paris'teki Louvre Müzesi'nde işlenen gizemli bir cinayet olayının içine çekilir. Kurban, torunu ve Robert ile birlikte Da Vinci tablolarında bir takım ipuçları bulan kriptoloji uzmanı Sophie Neveu'dur. Robert ve Sophie, gerçeğe ulaşabilmek için Paris'ten Londra'ya doğru bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukta hem müttefikleri hem de düşmanlarıyla karşılaşacak, açığa çıkarmak üzere oldukları gerçek, insan türünün temellerini kökünden sarsacak 2000 yıllık bir dini sırrı ortaya çıkaracaktır. Bu sır, ortaya çıkması halinde Hristiyanlığın temellerini sarsabilecek bilgileri yakından koruyan gizli bir topluluk tarafından saklanmaktadır. 6️⃣ Kanlı Yolculuk (Black Cab) Tam Boyutta Gör Daha çok komedi filmlerinde görmeye alışık olduğumuz İngiliz oyuncu Nick Frost, Black Cab'de çok daha karanlık bir rolde karşımıza çıkıyor. Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Bruce Goodison

: Bruce Goodison Oyuncular: Synnove Karlsen, Nick Frost Gece geç saatte Londra sokaklarında taksiye binen genç bir çift, kendilerini karanlık bir kabusun içinde bulur. Şoför ilk başta sempatik görünse de rotadan sapmasıyla işler hızla tuhaflaşır. Her dakika gizem biraz daha derinleşirken şoförün taşıdığı sırlar ortaya çıktıkça bu yolculuk bir hayatta kalma mücadelesine dönüşür. 7️⃣ Parmaklıklar Ardında İki Kadın Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren yerli filmlerin başında Parmaklıklar Ardında İki Kadın geliyor. Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Mehmet Eryılmaz

: Mehmet Eryılmaz Oyuncular: Zümrüt Erkin, Pervin Bağdat Zerda, sevgilisini öldürmekten hüküm giymiş, istemeden anne olmuş genç bir kadındır. Öldürdüğü adamın eşi Esra, hasta bir kız çocuğuna sahip orta yaşlı bir annedir. Kızının yaşaması için son şansı Zerda’nın çocuğundan alınacak uyumlu iliktir. Esra, Zerda’yı ikna etmek için cezaevinde onunla görüşmeye başlar. Ne var ki öfkeli ve yaralı Zerda’ın ilik nakli operasyonu için gereken imzayı vermeye niyeti yoktur. Zerda Esra’yla oyun oynamaya başlar. Çekişmeli görüşmeler gitgide dozunu artırır. 8️⃣ Zikir Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz "cinli korku filmleri"ne bu hafta iki yeni yapım birden ekleniyor. Bunlardan ilki Zikir. Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Hakan Yusufoğulları, Mesut Erbaş

: Hakan Yusufoğulları, Mesut Erbaş Oyuncular: Burak Küçük, Onur Azad Yılmaz, Züleyha Hamza Karanlık bir miras, Cabbar'ı ve lanetli bir aileyi, asırlık sırların ve tekinsiz varlıkların hüküm sürdüğü bir konağın dehlizlerine çeker. Seçilmiş bir ruh olan Cabbar, kökleri Osmanlı dönemine uzanan bir zikir geleneğinin son temsilcisidir. Tılsımlı zırhı ve güçlü zikri, cinler âlemiyle olan savaşında tek silahıdır. Ancak bu kez mücadelesi kişiseldir: Konağın duvarlarında çözülmeyi bekleyen sırlar, lanetli olanların ihanetiyle örülmüştür. 9️⃣ Şeytan Tahtası Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren bir diğer yerli korku filmi de Şeytan Tahtası. Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Serkan Aygören

: Serkan Aygören Oyuncular: Zeynep Işıklı, Gizem Acavi, Dilek Kaya Sapanca'da bir villada tatil yapan bir grup genç, ruh tahtasıyla girdikleri oyunla şeytani bir varlığı çağırır ve kendilerini ölümcül bir kabusun içinde bulur. 🔟 Project X Tam Boyutta Gör Mısır yapımı aksiyon filmi Project X bu hafta ülkemizde gösterime giriyor.

Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera Yönetmen : Peter Mimi

: Peter Mimi Oyuncular: Karim Abdel Aziz, Mariam El Gendy, Essam El Sakka

Film, birçok Avrupa ülkesinde antikaları kaçıran uluslararası bir çeteyle mücadele eden bir polis memurunu konu alıyor.

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Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Dijital platformlar için bu hafta oldukça sönük geçiyor. Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ gibi platformlar bu haftayı büyük ölçüde es geçerken, Netflix'e de kayda değer tek bir film geliyor.

1️⃣ KPop Demon Hunters

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak filmlerin başında, animasyon türündeki KPop Demon Hunters geliyor.

Tür : Animasyon, Aksiyon, Macera

: Animasyon, Aksiyon, Macera Yönetmen : Chris Appelhans ve Maggie Kang

: Chris Appelhans ve Maggie Kang Yayın Tarihi: 20 Haziran

20 Haziran Platform: Netflix

KPop Demon Hunters, ünlü bir KPop grubunun yıldızları olan Rumi, Mira ve Zoe'ye odaklanıyor. Bir yandan stadyumları dolduran binlerce kişinin önünde konserler veren genç yıldızlar, diğer yandan özel güçlerini kullanarak şeytani güçlerle savaşıyor.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Inside

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Guy Pearce'ın rol aldığı Avustralya yapımı drama filmi Inside, bu hafta öde-izle servislerine de geliyor. Filmin oyuncu kadrosunda Shogun dizisinden tanıdığımız Cosmo Jarvis de yer alıyor.

Tür : Drama, Suç

: Drama, Suç Yönetmen : Charles Williams

: Charles Williams Oyuncular : Guy Pearce, Cosmo Jarvis, Toby Wallace

: Guy Pearce, Cosmo Jarvis, Toby Wallace Yayın Tarihi: 20 Haziran

Çocuk hapishanesinden yetişkin hapishanesine nakledilen Mel, burada hem Avustralya'nın en hor görülen suçlusu olan Shepard'ın, hem de yakında şartlı tahliye edilecek bir mahkûm olan Warren'ın kanatları altına alınır. Mel aracılığıyla yaşanan bu kesişim, iki adamı da tehlikeye atacaktır.

2️⃣ The Stranger in My Home

Tam Boyutta Gör Bu hafta öde-izle servislerine gelen bir diğer yapım da psiklojik gerilim türündeki The Stranger in My Home.

Tür : Gerilim, Drama

: Gerilim, Drama Yönetmen : Jeff Fisher

: Jeff Fisher Oyuncular : Sophia Bush, Chris Carmack, Amiah Miller

: Sophia Bush, Chris Carmack, Amiah Miller Yayın Tarihi: 24 Haziran

Ali ve ergenlik çağındaki kızı Katie, kendilerine mükemmel bir hayat kurmuşlardır. Ancak bir gün Katie'nin babası olduğunu iddia eden bir adam çıkagelince her şey alt üst olur. Uzun zamandır gömülü olan sırlar ortaya çıktıkça, bir zamanlar güvenli olan evleri aldatma, saplantı ve ölümcül sonuçlarla dolu bir kapana dönüşür.

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