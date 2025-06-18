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    PS Store'da "Yıl Ortası" indirimleri başladı: İşte kaçırmamanız gereken oyunlar

    Playstation Store'da "Yıl Ortası" indirimleri başladı. İndirim döneminde yüzde 70'e varan fırsatlar için son tarih 3 Temmuz 2025. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar...

    PS Store'da 'Yıl Ortası' indirimleri başladı: İşte fırsatlar Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da "Yıl Ortası" İndirimleri başladı. Forza Horizon 5Assassin's Creed Valhalla ve Red Dead Redemption 2 dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PS Store'da "Yıl Ortası" indirimleri başladı

    PlayStation Store'da başlayan "Yıl Ortası" indirimleri 3 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Red Dead Redemption 2 Ultimate Sürüm, 3.499 TL'den 699,80 TL, Assassin's Creed Valhalla, 470 TL'den 117,50 TL'ye God of War 699TL'den 349,50 TL'ye Forza Horizon 5 Deluxe Sürüm ise 2.055 TL'den 1.644 TL'ye düştü. 

    PlayStation Store'da sunulan indirimli oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 80'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan tüm listeye buradan ve hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı İndirim Oranı
    God of War  699 TL 349,50 TL %50
    Mortal Kombat™ 1: Son Sürüm 2.499,00 TL. 999,60 TL %50
    Call of Duty Modern Warfare 2  2.519,99 TL 1.007,99 TL  %60
    Battlefield 2042 Elite Sürüm 1.699,99 TL 254,99 TL %85
    Mafia II: Definitive Edition 1.599,00 TL 319,80 TL %80
    Call of Duty®: WWII - Gold Edition 254,00 TL 83,82 TL %67
    EA Sports FC 25 Ultimate Sürüm 4.000 TL 1.600 TL %60
    GTA V 2.099 TL 692,67 TL %67
    Forza Horizon 5 Deluxe Sürüm 2.055 TL 1.644 TL %20
    Black Myth: Wukong 2.499 TL 1.999,20 TL %20
    ARK: Survival Ascended 1.599,00 TL 799,50 TL %50
    God of War  699 TL 349,50 TL %50
    Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm 3.899,00 TL 974,75 TL %75
    Call of Duty Modern Warfare 2  2.519,99 TL 1.007,99 TL %60
    STAR WARS Jedi: Survivor™ Deluxe Edition 3.600,00 TL  1.260,00 TL  %65
    Darksiders III 1.399,00 TL 279,80 TL %80
    Assassin's Creed Valhalla 470 TL 117,50 TL %75
    Red Dead Redemption 2 Ultimate Sürüm 3.499 TL 699,80 TL %80
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