PS Store'da "Yıl Ortası" indirimleri başladı: İşte kaçırmamanız gereken oyunlar

PS Store'da "Yıl Ortası" indirimleri başladı
PlayStation Store'da başlayan "Yıl Ortası" indirimleri 3 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Red Dead Redemption 2 Ultimate Sürüm, 3.499 TL'den 699,80 TL, Assassin's Creed Valhalla, 470 TL'den 117,50 TL'ye God of War 699TL'den 349,50 TL'ye Forza Horizon 5 Deluxe Sürüm ise 2.055 TL'den 1.644 TL'ye düştü.
PlayStation Store'da sunulan indirimli oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 80'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan tüm listeye buradan ve hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|İndirim Oranı
|God of War
|699 TL
|349,50 TL
|%50
|Mortal Kombat™ 1: Son Sürüm
|2.499,00 TL.
|999,60 TL
|%50
|Call of Duty Modern Warfare 2
|2.519,99 TL
|1.007,99 TL
|%60
|Battlefield 2042 Elite Sürüm
|1.699,99 TL
|254,99 TL
|%85
|Mafia II: Definitive Edition
|1.599,00 TL
|319,80 TL
|%80
|Call of Duty®: WWII - Gold Edition
|254,00 TL
|83,82 TL
|%67
|EA Sports FC 25 Ultimate Sürüm
|4.000 TL
|1.600 TL
|%60
|GTA V
|2.099 TL
|692,67 TL
|%67
|Forza Horizon 5 Deluxe Sürüm
|2.055 TL
|1.644 TL
|%20
|Black Myth: Wukong
|2.499 TL
|1.999,20 TL
|%20
|ARK: Survival Ascended
|1.599,00 TL
|799,50 TL
|%50
|God of War
|699 TL
|349,50 TL
|%50
|Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm
|3.899,00 TL
|974,75 TL
|%75
|Call of Duty Modern Warfare 2
|2.519,99 TL
|1.007,99 TL
|%60
|STAR WARS Jedi: Survivor™ Deluxe Edition
|3.600,00 TL
|1.260,00 TL
|%65
|Darksiders III
|1.399,00 TL
|279,80 TL
|%80
|Assassin's Creed Valhalla
|470 TL
|117,50 TL
|%75
|Red Dead Redemption 2 Ultimate Sürüm
|3.499 TL
|699,80 TL
|%80