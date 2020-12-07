Çin, hava koşullarına müdahale edecek bir sistem üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör Çin, hava olaylarını kontrol etmek adına “gelişmiş hava müdahale sistemi” adını verdiği bir teknolojiyi 2025 yılına kadar hayata geçireceğini söyledi. Söz konusu teknoloji ile deneyler yürütüleceğini söyleyen Pekin yönetimi, bu kapsamda yapay olarak yağmur yağdırmak için toplamda 5.5 milyon kilometrekarelik ve dolu sağanağını önlemek adına ise 580 bin kilometrelik bir alanda çalışmalar yapacak.

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Teknolojiye yönelik yapılan açıklamada, “Çin, 2025 yılı itibariyle gelişmiş bir hava müdahale sistemine sahip olacak. Kuraklık ve dolu olayları gibi afetlerin tahmini sayesinde tarımsal faaliyetlerin etkin biçimde sürdürülmesi ile orman ve çayır yangınlarına acil olarak müdahale etme imkân ve kabiliyetine katkı sağlayacak sistem, operasyon ağını 2035 yılı itibariyle ise dünyanın geneline yayacak.” ifadeleri kullanıldı.

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Söz konusu proje kapsamında yürütülecek deneyler sonucu ne gibi veriler elde edileceği henüz bilinmese de bu gelişme Çin’in hava koşullarına müdahale konusundaki ilk tecrübesi değil. Ülke bulut tohumlama olarak bilinen bir yöntemle 2008’deki Pekin Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreni sırasında yağmur yağmasını engellemek için gümüş iyodürün yanı sıra çeşitli kimyasal maddeler içeren binden fazla bombayı atmosfere fırlatılmıştı. Bu sayede bulutlar etkinlik alanına ulaşmadan içlerindeki yağmuru boşaltmıştı.

Ülke 2012 ila 2017 yılları arasında hava koşullarına müdahale yöntemi için 1 milyar doların üzerinde para harcamış ancak söz konusu teknolojideki belirsizlik, yetkililerin geri adım atmasına neden olmuştu.

https://interestingengineering.com/china-to-develop-powerful-weather-modification-system-by-2025

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