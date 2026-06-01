    Çin, uydu verilerini analiz edip otonom hedefleme yapabilen yapay zekâ sistemini tanıttı

    Çinli araştırmacılar, uydu görüntülerini analiz edip hedef tespiti yapabilen yeni bir yapay zekâ sistemi tanıttı. Sistem, karar süreçlerini büyük ölçüde insan müdahalesi olmadan yürütebiliyor.

    Çin ile ABD arasındaki yapay zekâ yarışı giderek daha stratejik bir boyut kazanıyor. Başlangıçta sohbet botları ve üretken yapay zeka araçları üzerinden yürüyen bu yarış, artık savunma sanayii ve askeri teknolojilere de sıçramış durumda. Giderek gelişen büyük dil modellerinin (LLM) analiz yapabilmesi, karar süreçlerine katkı sunabilmesi ve farklı sistemleri koordine edebilmesi, bu teknolojilerin askeri alanda da kullanılmasının önünü açıyor. Nitekim Çin'den gelen son haberler, Pekin'in bu konuda önemli adımlar attığını gösteriyor.

    Geçtiğimiz günlerde Çin'de kamuoyuna tanıtılan Otonom Hava Hedefleme Sistemiadlıyeni sistem, uydu görüntülerini analiz ederek hedef tespiti yapabiliyor ve insan müdahalesine ihtiyaç duymadan aksiyon alabiliyor. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı araştırmacılar tarafından geliştirilen sistem, büyük dil modellerini birden fazla yapay zekâ ajanıyla bir araya getirerek geleneksel görüntü tanıma sistemlerinin ötesine geçmeyi amaçlıyor.

    Çin'in Yeni Sistemi Uydu Görüntülerini Yorumlayıp Karar Verebiliyor

    Bugüne kadar uydu gözetleme sistemlerinde yapay zekâ daha çok görüntülerdeki nesneleri tespit etmek veya sınıflandırmak için kullanılıyordu. Ancak Otonom Hava Hedefleme Sistemi, yalnızca ne gördüğünü tanımlamakla kalmıyor; gördüğü verileri yorumlayıp bunlardan sonuç çıkarabiliyor ve sonraki adımları da kendisi planlayabiliyor.

    Araştırmacıların "bir yapay zekâ beyni ve ona bağlı araç ordusu" olarak tanımladığı bu mimaride, büyük dil modeli sistemin merkezi karar mekanizması olarak görev yapıyor. Bu model gelen komutları yorumluyor, iş akışını planlıyor ve gerekli kaynakları dağıtıyor. Ardından devreye giren yapay zekâ ajanları ise gemi tespiti, araç sınıflandırması, hareket analizi veya trafik tahmini gibi alt görevleri yerine getiriyor.

    Sistemin dikkat çekici özelliklerinden biri de karmaşık görevleri kendi kendine parçalara ayırabilmesi. Örneğin bir kullanıcı limandaki faaliyetlerin analiz edilmesini istediğinde sistem bunu otomatik olarak gemi tespiti, gemi sınıflandırması, iskele analizi ve trafik tahmini gibi alt başlıklara bölerek en uygun iş akışını oluşturabiliyor. Böylece geleneksel sistemlerde olduğu gibi her aşamanın insanlar tarafından ayrı ayrı yönetilmesine gerek kalmıyor.

    Araştırmacıların yayımladığı çalışmaya göre sistem yalnızca analiz yapmakla kalmıyor, karşılaştığı teknik sorunlara da kendi başına çözüm üretebiliyor. Testlerden birinde hedef tanıma modeli, kullanılan grafik işlemcinin meşgul olması nedeniyle çalışmayı durdurdu. Ancak sistem sorunun kaynağını tespit ederek otomatik olarak alternatif bir modele geçti ve görevi tamamladı.

    Sistem, Huawei'nin Ascend Çiplerini Kullanıyor

    Sistem tamamen Çin yapımı donanımlar üzerinde çalışıyor. Araştırmacılar, platformun Huawei'nin Ascend yapay zekâ işlemcileri için optimize edildiğini söylüyor. Bu da sistemin ABD'nin Çin'e yönelik gelişmiş çip ihracatı kısıtlamalarından etkilenmeyeceği anlamına geliyor. Diğer yandan Çin'in bu kısıtlamalara rağmen yerli donanımlarla bu alandaki çalışmalarını sürdürebildiğini gösteriyor.

    Tabii Çin'deki bu tanıtım, bazı etik soruları da yeniden gündeme taşıyor. Bu tarz sistemlerin insan denetimi olmadan karar verebilmesi, hatalı hedef tespiti veya yanlış kararlar gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Çin'in bu tarz endişeleri pek dikkate almadan ilerlemesi, aslında ABD'nin de aynısını yapmasına zemin hazırlıyor. Neticede ABD ile Çin arasındaki bu silahlanma savaşı, yapay zekâ konusunda kırmızı çizgilerin bir bir aşılmasına sebep olmaya devam ediyor.

    Kaynakça https://www.scmp.com/news/china/science/article/3355215/china-unveils-ai-system-automate-satellite-targeting-and-surveillance
