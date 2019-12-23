Çin hükümeti, Xiaomi ve Tencent'i yasa dışı veri toplamakla suçluyor

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Başta ABD olmak üzere birçok batı ülkesi zaman zaman Çinli şirketleri yasa dışı veri toplamak ve casusluk yapmak iddialarıyla suçluyordu. Ancak bu kez bizzat Çin hükümeti, ülkenin en büyük iki teknoloji şirketi olan Xiaomi ve Tencent'i hedef aldı.

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Gizliliğe önem vermiyorlar

Çin hükümeti, Xiaomi ve Tencent'i, yasadışı bir şekilde kullanıcıların kişisel verilerini toplayan, ülkedeki en büyük şirketler listesine yerleştirdi. Gelen haberlere göre Sanayi, Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı (MIIT), kişisel verilerin toplanması ve satışıyla ilgili ulusal yasaları ihlal eden 41 uygulamanın bir listesini hazırladı. Bu uygulamalar çok fazla izin istiyor ve bazı durumlarda abonelikten çıkma işlemini oldukça sorunlu hale getiriyorlar.

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Bu listedeki uygulamalar arasında. Xiaomi Finance, Tencent QQ (anlık mesajlaşma servisi) ve QQ Reading'i (e-kitap platformu) yer alıyor. Aynı zamanda bir başka Çinli şirket Weibo'nun sahibi olduğu Sina Corp'un uygulamaları da şüpheliler listesinde mevcut. Çinli yasa düzenleyicilerin gizlilik kavramını göz ardı eden uygulamalarla mücadeleyi iki katına çıkardığı açıklanırken, uygulamaları bu listeye giren dev şirketlerin ise nasıl bir yol izleyecekleri merak konusu.

https://www.gizchina.com/2019/12/21/china-accuses-xiaomi-and-tencent-of-illegally-collecting-data/