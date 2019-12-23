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    Çin hükümeti, Xiaomi ve Tencent'i yasa dışı veri toplamakla suçluyor

    Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden ikisi olan Xiaomi ve Tencent yasa dışı veri toplamakla suçlanıyor. Suçlamayı yapan taraf ise iki şirketin de anavatanı olan Çin.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Çin hükümeti, Xiaomi ve Tencent'i yasa dışı veri toplamakla suçluyor
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    Başta ABD olmak üzere birçok batı ülkesi zaman zaman Çinli şirketleri yasa dışı veri toplamak ve casusluk yapmak iddialarıyla suçluyordu. Ancak bu kez bizzat Çin hükümeti, ülkenin en büyük iki teknoloji şirketi olan Xiaomi ve Tencent'i hedef aldı.

    Ayrıca Bkz. "Uber, taksicilerin şikayeti üzerine Kolombiya'da da yasaklandı"

    Gizliliğe önem vermiyorlar

    Çin hükümeti, Xiaomi ve Tencent'i, yasadışı bir şekilde kullanıcıların kişisel verilerini toplayan, ülkedeki en büyük şirketler listesine yerleştirdi. Gelen haberlere göre Sanayi, Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı (MIIT), kişisel verilerin toplanması ve satışıyla ilgili ulusal yasaları ihlal eden 41 uygulamanın bir listesini hazırladı. Bu uygulamalar çok fazla izin istiyor ve bazı durumlarda abonelikten çıkma işlemini oldukça sorunlu hale getiriyorlar.

    Çin hükümeti, Xiaomi ve Tencent'i yasa dışı veri toplamakla suçluyor
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    Bu listedeki uygulamalar arasında. Xiaomi Finance, Tencent QQ (anlık mesajlaşma servisi) ve QQ Reading'i (e-kitap platformu) yer alıyor. Aynı zamanda bir başka Çinli şirket Weibo'nun sahibi olduğu Sina Corp'un uygulamaları da şüpheliler listesinde mevcut. Çinli yasa düzenleyicilerin gizlilik kavramını göz ardı eden uygulamalarla mücadeleyi iki katına çıkardığı açıklanırken, uygulamaları bu listeye giren dev şirketlerin ise nasıl bir yol izleyecekleri merak konusu.



    https://www.gizchina.com/2019/12/21/china-accuses-xiaomi-and-tencent-of-illegally-collecting-data/ Yorum Yaz
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    olcay2121 15 dk.
    Elbette elinde koz tutuyorlar
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    Jon_Kar 20 dk.
    Xiaomi moruqq

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    hareketliperde 31 dk.
    kendi uygulamasına reklam gömen adam tabi ki veri toplayacak. yoksa nasıl ucuz satsın
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    keremec 34 dk.
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