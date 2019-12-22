Uber, taksicilerin şikayeti üzerine Kolombiya'da da yasaklandı

Dünyanın en büyük ulaşım şirketlerinden biri olan Uber'in taksicilerle yaşadığı sorunlara bir yenisi daha eklendi. Kolombiyalı taksi hizmet platformu Cotech SA, Uber'i haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle dava etti ve kazandı.
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Uber'e göre bu karar insan haklarına aykırı
Cotech SA tarafından Uber aleyhine açılan dava sonrasında, Sanayi ve Ticaret Denetleme Kurumu (SIC) ABD şirketinin piyasa kurallarını ihlal ederek, pazarda önemli bir avantaj sağladığı kararını verdi. Bu karar sonucunda da Kolombiya'da 2.3 milyondan fazla aktif kullanıcıya ve yaklaşık 88 bin sürücüye sahip Uber şirketinin, ülkedeki faaliyetleri resmen durduruldu.
Kararı temyize götüren Uber yetkilileri ise Reuters'e verdiği demeçte bu kararı insan hakları ihlali olarak değerlendirdi ve: "Bu karar, sansür eylemini yansıtıyor ve Uber'i web'in tarafsızlığını, ifade özgürlüğünü ve internet özgürlüğünü ihlal ettiği için, bu tür engelleme girişimlerini kınayan Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ediyor." ifadelerini kullandı. Uber'in itirazı sonrasında mahkemenin nasıl bir karar alacağı ise merak konusu olmuş durumda. Bildiğiniz üzere geçitğimiz aylarda Uber'in ülkemizdeki faaliyetleri de durdurulmuştu.
https://www.reuters.com/article/us-colombia-uber/colombia-orders-uber-to-cease-ride-hailing-cites-competition-rules-violation-idUSKBN1YP00R Yorum Yaz Paylaş Tweetle
techcrunch.com/...
Coğrafya ile alakalı değil pek
Uber sayesinde kaliteli hizmet gorulmektedir.
Bir tuketici kullanici olarak Uber in her hizmetinden musteriler zarar gormemektedir. Uber sayesinde daha esnek hatta bircok firsatlara da sahip olunmaktadir. Yurtdisindaki Turklerin bazi youtube videolarinda denk geliyorum bahsediyorlar : Uber sistemi kolelik degildir ve sana ucretsiz kendini gelistirme akademik egitim firsatlarini da veriyor. Saglik guvencesi vs ...
Ingiltere de karsi cikiyor orada durum bambaska ...
Ingiltere haric diger istenmeyen ulkelere bakiyoruz paso geri kalmis ulkeler veya gerilemekte olan ulkeler ...