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    Uber, taksicilerin şikayeti üzerine Kolombiya'da da yasaklandı

    Uluslararası ulaşım şirketi Uber'e bir darbe de Kolombiya'dan geldi. Ülkedeki taksi hizmet platformu Cotech SA'nın, şirkete açtığı dava sonucu Uber'in faaliyetleri Kolombiya'da da durduruldu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Uber, taksicilerin şikayeti üzerine Kolombiya'da da yasaklandı
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    Dünyanın en büyük ulaşım şirketlerinden biri olan Uber'in taksicilerle yaşadığı sorunlara bir yenisi daha eklendi. Kolombiyalı taksi hizmet platformu Cotech SA, Uber'i haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle dava etti ve kazandı.

    Ayrıca Bkz. "iPhone SE 2 olduğu iddia edilen cihazın videosu yayınlandı"

    Uber'e göre bu karar insan haklarına aykırı

    Cotech SA tarafından Uber aleyhine açılan dava sonrasında, Sanayi ve Ticaret Denetleme Kurumu (SIC) ABD şirketinin piyasa kurallarını ihlal ederek, pazarda önemli bir avantaj sağladığı kararını verdi. Bu karar sonucunda da Kolombiya'da 2.3 milyondan fazla aktif kullanıcıya ve yaklaşık 88 bin sürücüye sahip Uber şirketinin, ülkedeki faaliyetleri resmen durduruldu.

    Uber, taksicilerin şikayeti üzerine Kolombiya'da da yasaklandı
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    Kararı temyize götüren Uber yetkilileri ise Reuters'e verdiği demeçte bu kararı insan hakları ihlali olarak değerlendirdi ve: "Bu karar, sansür eylemini yansıtıyor ve Uber'i web'in tarafsızlığını, ifade özgürlüğünü ve internet özgürlüğünü ihlal ettiği için, bu tür engelleme girişimlerini kınayan Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ediyor." ifadelerini kullandı. Uber'in itirazı sonrasında mahkemenin nasıl bir karar alacağı ise merak konusu olmuş durumda. Bildiğiniz üzere geçitğimiz aylarda Uber'in ülkemizdeki faaliyetleri de durdurulmuştu.



    https://www.reuters.com/article/us-colombia-uber/colombia-orders-uber-to-cease-ride-hailing-cites-competition-rules-violation-idUSKBN1YP00R Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ShapeD-WuSSy 42 dk.
    Bakkallarda avm'leri şikayet etsin avm'ler yasaklansın.
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    yorumculuklar 1 sa.
    Genel anlamda minibüs ve taksi vb. kullanmayı sevmem. Belediyenin otobüsü ve metrosunu daha konforlu, ucuz ve rahat bulurum. Rahatlığın sebebi yolculuk rahatlığı değil; bindiğiniz ve ineceğiniz saat belli, şoför ile muhatap olmadan elektronik bir sistem üzerinden ödeme yapıp devam ediyorsunuz, herkes işine bakıyor anlayacağınız (İstanbul için). Fakat Uber'i yasaklanmadan önce iki kere kullanma fırsatı elde ettim ve bana aynı hissi verdi, uygulama üzerinden birini çağırıyorsunuz araca biniyorsunuz her şey önceden belirlenmiş, kimse ile iletişime geçmek zorunda değilsiniz; mesafeyi, para üstünü dert eden kimse yok. Taksilerde de elektronik sistemi oturtmaya çalışsalarda çalışma mantıkları bu değil adamların, o yüzden asla tutmayacak. Ben iş yerimden hastaneye gitmek için öğle molasında taksi çağırmaktan çekiniyorsam kısa mesafeden (Kocaeli) ve 10 dakikalık iş için kendi aracımı kullanmak zorunda kalıyorsam sıkıntı vardır. Uber yaygınlaşmış olsaydı böyle bir derdim olmayacaktı, telefonumdan aracı çağırıp ödemeyi yapıp işimi görüp aynı şekilde geri dönecektim... Bunun adı illa "uber" olmak zorunda da değil, sistem aynı olsun yeter...
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    alemburda34 1 sa.
    Uber in faaliyetleri ülkemizde durdurdu mu geçen aydan beri 10. uber ile yolculuğum 😂
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    oray 1 sa.
    gelişmemiş her ülkenin kaderi bence bu...
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    esmerbuyucu 2 sa.
    Taksiyi elimden geldiğince kullanmayaya özen gösteriyorum, başka bir ülkeye gitsem de bu değişmez.
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    selahattın ısık 2 sa.
    Gelismeye alerjisi olan tek cografya ortadogu degil..
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    Rachsuchtig 2 sa. selahattın ısık
    Bence de Uber yasaklanmamalı ama söyle bir sey de var:
    techcrunch.com/...



    Coğrafya ile alakalı değil pek

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    smart1978 2 sa.
    Uberin birebir veya daha iyisinin alternatifini kurmadan yasaklanmasi dogru bulmuyorum. Bu tur yasaklamalara karsi cikanlarin derdi anlasilan daha fazla usulsuzlukle gelir. Turkiye gibi ulkelerde zaten taksiyi kullanan plakasi bile kendisine ait degil :) Turkiye'dekiler anca sahipleri ne derse o sekilde karsi cikmaktalar... Uber geldiginde absurt asiri yuksek degerli taksi plakalarin degeri ciddi ciddi dusmeye baslamisti :) ...

    Uber sayesinde kaliteli hizmet gorulmektedir.
    Bir tuketici kullanici olarak Uber in her hizmetinden musteriler zarar gormemektedir. Uber sayesinde daha esnek hatta bircok firsatlara da sahip olunmaktadir. Yurtdisindaki Turklerin bazi youtube videolarinda denk geliyorum bahsediyorlar : Uber sistemi kolelik degildir ve sana ucretsiz kendini gelistirme akademik egitim firsatlarini da veriyor. Saglik guvencesi vs ...

    Ingiltere de karsi cikiyor orada durum bambaska ...

    Ingiltere haric diger istenmeyen ulkelere bakiyoruz paso geri kalmis ulkeler veya gerilemekte olan ulkeler ...
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