Uber, taksicilerin şikayeti üzerine Kolombiya'da da yasaklandı

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Dünyanın en büyük ulaşım şirketlerinden biri olan Uber'in taksicilerle yaşadığı sorunlara bir yenisi daha eklendi. Kolombiyalı taksi hizmet platformu Cotech SA, Uber'i haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle dava etti ve kazandı.

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Uber'e göre bu karar insan haklarına aykırı

Cotech SA tarafından Uber aleyhine açılan dava sonrasında, Sanayi ve Ticaret Denetleme Kurumu (SIC) ABD şirketinin piyasa kurallarını ihlal ederek, pazarda önemli bir avantaj sağladığı kararını verdi. Bu karar sonucunda da Kolombiya'da 2.3 milyondan fazla aktif kullanıcıya ve yaklaşık 88 bin sürücüye sahip Uber şirketinin, ülkedeki faaliyetleri resmen durduruldu.

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Kararı temyize götüren Uber yetkilileri ise Reuters'e verdiği demeçte bu kararı insan hakları ihlali olarak değerlendirdi ve: "Bu karar, sansür eylemini yansıtıyor ve Uber'i web'in tarafsızlığını, ifade özgürlüğünü ve internet özgürlüğünü ihlal ettiği için, bu tür engelleme girişimlerini kınayan Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ediyor." ifadelerini kullandı. Uber'in itirazı sonrasında mahkemenin nasıl bir karar alacağı ise merak konusu olmuş durumda. Bildiğiniz üzere geçitğimiz aylarda Uber'in ülkemizdeki faaliyetleri de durdurulmuştu.

https://www.reuters.com/article/us-colombia-uber/colombia-orders-uber-to-cease-ride-hailing-cites-competition-rules-violation-idUSKBN1YP00R