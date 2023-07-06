Çin, ilk açık kaynaklı openKylin masaüstü işletim sistemini piyasaya sürdü

Tam Boyutta Gör Çin ilk ulusal açık kaynak işletim sistemi olan openKylin'i yayınladı. Proje, ülkenin ABD teknolojisine olan bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası olarak tanımlanıyor.

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OpenKylin işletim sistemi Linux çekirdeğine dayanıyor ve 4.000 geliştiriciden oluşan bir topluluk tarafından geliştirildi. Platform Çin'in uzay programının yanı sıra ülkenin finans ve enerji sektörlerinde de kullanılacak. Reuters'in bir endüstri analisti raporuna dayandırdığı haberine göre, Çin'deki işletim sistemi pazarı geçen yıl 15,5 milyar yuan (2,1 milyar dolar) değerindeydi.

Linux, Windows ve Android uygulamaları çalıştırabiliyor

Amerikan çözümlerini kullanmayan bir işletim sisteminin geliştirilmesi, son yıllarda Çin teknoloji endüstrisinin en önemli hedeflerinden biri oldu. Birçok kuruluş ve özel şirket openKylin'in oluşturulmasına katkıda bulunmuş durumda. İlk incelemeler yeni işletim sisteminin İngiliz Canonical şirketi tarafından yaratılan Ubuntu'ya çok benzediğini gösteriyor. Ancak OpenKylin, geliştiricilerin iddia ettiği gibi sıfırdan tasarlandı.

Tam Boyutta Gör İşletim sistemini diğer Linux dağıtımlarından ayıran şey, topluluk tarafından geliştirilen UKUI masaüstü. OpenKylin, WPS ofis paketi, Firefox web tarayıcısı ve video oynatıcılarla birlikte gelmesi. Ayrıca kendi Linux uygulamalarının yanı sıra emülatörlerle çalışan Windows ve Android uygulamaları sunan bir uygulama mağazası da var.

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Çin, ilk açık kaynaklı openKylin işletim sistemini piyasaya sürdü