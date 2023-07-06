Çin, ilk açık kaynaklı openKylin masaüstü işletim sistemini piyasaya sürdü

OpenKylin işletim sistemi Linux çekirdeğine dayanıyor ve 4.000 geliştiriciden oluşan bir topluluk tarafından geliştirildi. Platform Çin'in uzay programının yanı sıra ülkenin finans ve enerji sektörlerinde de kullanılacak. Reuters'in bir endüstri analisti raporuna dayandırdığı haberine göre, Çin'deki işletim sistemi pazarı geçen yıl 15,5 milyar yuan (2,1 milyar dolar) değerindeydi.
Linux, Windows ve Android uygulamaları çalıştırabiliyor
Amerikan çözümlerini kullanmayan bir işletim sisteminin geliştirilmesi, son yıllarda Çin teknoloji endüstrisinin en önemli hedeflerinden biri oldu. Birçok kuruluş ve özel şirket openKylin'in oluşturulmasına katkıda bulunmuş durumda. İlk incelemeler yeni işletim sisteminin İngiliz Canonical şirketi tarafından yaratılan Ubuntu'ya çok benzediğini gösteriyor. Ancak OpenKylin, geliştiricilerin iddia ettiği gibi sıfırdan tasarlandı.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/china-releases-its-first-open-source-computer-operating-system-2023-07-06/ https://www.openkylin.top/index-en.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)