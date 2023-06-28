Tam Boyutta Gör Gelen son bilgilere göre Microsoft, Windows işletim sisteminin fiziksel bir bilgisayara ihtiyaç duymadan çalışacak tamamen bulut tabanlı bir sürümünü piyasaya sürmeyi planlıyor.

Windows 11'deki Dosya Gezgini seçenekleri azaltılmayacak 4 gün önce eklendi

FTC duruşmasının bir parçası olarak kamuya açıklanan şirket içi bir İş Durumu sunumu, şirketin daha geniş bir kitle için bulut tabanlı bir Windows 365 hizmeti geliştirme niyetini ortaya koydu. Microsoft'un hedefi, bulutta herhangi bir cihazdan erişilebilen eksiksiz bir Windows işletim sistemi oluşturmak. 2021 yılında tanıtılan Windows 365 yalnızca ticari müşteriler tarafından kullanılabiliyordu. Ancak Microsoft bunu Windows 11 işletim sistemine çoktan entegre etti.

Hedef, tutarlı bir işletim sistemi

Yaklaşan Windows 11 güncellemesi, cihazların yerel bir işletim sistemi yerine doğrudan bulut tabanlı Windows 365 işletim sistemini çalıştırmasına olanak tanıyan Windows 365 Boot özelliğini içerecek. Ayrıca, yerel ve bulut işletim sistemi arasında anında geçiş yapmanıza olanak tanıyan bir Windows 365 Switch özelliği de mevcut olacak.

Windows'u buluta taşıma fikri, yalnızca klasik x86 mimarisi değil aynı zamanda ARM de dahil olmak üzere farklı donanım platformlarında tutarlı bir işletim sistemi sağlama açısından önemli. Microsoft halihazırda ARM tabanlı Surface Pro X cihazları için bir Windows sürümü geliştiriyor ve bu mimariye sahip kendi işlemcileri üzerinde de çalışıyor.

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Windows'un tamamen bulut sürümü yolda: PC gerektirmeyecek