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    Windows'un tamamen bulut sürümü yolda: PC gerektirmeyecek

    Yazılım devi Microsoft, bilgisayar gerektirmeyen tamamen bulut tabanlı bir Windows işletim sistemi yayınlamayı düşünüyor.                                        
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    Windows'un tamamen bulut sürümü yolda: PC gerektirmeyecek Tam Boyutta Gör
    Gelen son bilgilere göre Microsoft, Windows işletim sisteminin fiziksel bir bilgisayara ihtiyaç duymadan çalışacak tamamen bulut tabanlı bir sürümünü piyasaya sürmeyi planlıyor.

    FTC duruşmasının bir parçası olarak kamuya açıklanan şirket içi bir İş Durumu sunumu, şirketin daha geniş bir kitle için bulut tabanlı bir Windows 365 hizmeti geliştirme niyetini ortaya koydu. Microsoft'un hedefi, bulutta herhangi bir cihazdan erişilebilen eksiksiz bir Windows işletim sistemi oluşturmak. 2021 yılında tanıtılan Windows 365 yalnızca ticari müşteriler tarafından kullanılabiliyordu. Ancak Microsoft bunu Windows 11 işletim sistemine çoktan entegre etti.

    Hedef, tutarlı bir işletim sistemi

    Yaklaşan Windows 11 güncellemesi, cihazların yerel bir işletim sistemi yerine doğrudan bulut tabanlı Windows 365 işletim sistemini çalıştırmasına olanak tanıyan Windows 365 Boot özelliğini içerecek. Ayrıca, yerel ve bulut işletim sistemi arasında anında geçiş yapmanıza olanak tanıyan bir Windows 365 Switch özelliği de mevcut olacak.

    Windows'u buluta taşıma fikri, yalnızca klasik x86 mimarisi değil aynı zamanda ARM de dahil olmak üzere farklı donanım platformlarında tutarlı bir işletim sistemi sağlama açısından önemli. Microsoft halihazırda ARM tabanlı Surface Pro X cihazları için bir Windows sürümü geliştiriyor ve bu mimariye sahip kendi işlemcileri üzerinde de çalışıyor.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 5 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 5 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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