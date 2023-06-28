Windows'un tamamen bulut sürümü yolda: PC gerektirmeyecek

FTC duruşmasının bir parçası olarak kamuya açıklanan şirket içi bir İş Durumu sunumu, şirketin daha geniş bir kitle için bulut tabanlı bir Windows 365 hizmeti geliştirme niyetini ortaya koydu. Microsoft'un hedefi, bulutta herhangi bir cihazdan erişilebilen eksiksiz bir Windows işletim sistemi oluşturmak. 2021 yılında tanıtılan Windows 365 yalnızca ticari müşteriler tarafından kullanılabiliyordu. Ancak Microsoft bunu Windows 11 işletim sistemine çoktan entegre etti.
Hedef, tutarlı bir işletim sistemi
Yaklaşan Windows 11 güncellemesi, cihazların yerel bir işletim sistemi yerine doğrudan bulut tabanlı Windows 365 işletim sistemini çalıştırmasına olanak tanıyan Windows 365 Boot özelliğini içerecek. Ayrıca, yerel ve bulut işletim sistemi arasında anında geçiş yapmanıza olanak tanıyan bir Windows 365 Switch özelliği de mevcut olacak.
Windows'u buluta taşıma fikri, yalnızca klasik x86 mimarisi değil aynı zamanda ARM de dahil olmak üzere farklı donanım platformlarında tutarlı bir işletim sistemi sağlama açısından önemli. Microsoft halihazırda ARM tabanlı Surface Pro X cihazları için bir Windows sürümü geliştiriyor ve bu mimariye sahip kendi işlemcileri üzerinde de çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
55 Kişi Okuyor (13 Üye, 42 Misafir) 11 Masaüstü 44 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
2323 kez okundu.
11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, bulut ve