Isı pompaları dünyanın çeşitli bölgelerinde artık doğalgazdan daha ucuz

Isı pompaları bildiğiniz gibi en verimli ısıtıcı veya soğutuculardır. Nedeni ise gaz gibi bir şeyi yakmak yerine bir yerden ısıyı başka yere aktarırlar. Doğalgaz kombileri en fazla %90 verimle çalışabilirken, ısı pompalarında %300-700 arası verim normal değerlerdir. Yani ısı pompaları 1 birim enerji harcayarak 7 birime kadar ısı enerjisi temin edebilmekte.

Kağıt üstündeki bu pozitif sonuçlara karşın ısı pomları gaz yakıcıya göre daha karmaşık bir makina olduğu için ilk yatırım maliyetleri de fazla oluyor fakat sonradan çok az enerji harcadıkları için daha avantajlı oluyorlar. Tabii esas faydaları çok çok daha az karbon emisyonu yaydıkları için dünyayı ısıtmamaları.

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Özellikle bizim gibi ılıman iklimlerde Avrupa’nın eksi derecelerde dolaşan iklimine göre ısı pompalarının ısıyı havadan, topraktan, sudan çekmesi çok daha kolay olmakta ve verimlilik artmakta. Bizim sıcaklık değerlerimiz her yerde orta ve kuzey Avrupa’ya göre çok daha yüksek.

Isı pompasının doğalgazdan ucuz olmasını sağlayan esas faktör ise cihazın verimliliğinin, elektrik/doğalgaz fiyat oranından iyi olmasında yatıyor. Mesela 1 kW elektrik 1 TL olsa ve siz bunla %700 verim elde etseniz 7 kW ısıtma sağlarsınız. Benzer şekilde 1 kW doğalgaz 0.2 TL olsa ve 7 kW ısıtma için %90 verimle 1.55 TL harcarsınız ve ısı pompası tercih ederseniz aradaki 55 kuruş fark cebinizde kalır.

Bu yüzden yenilenebilir enerjiye yönlendirmek isteyen ülkeler doğalgaz fiyatlarına aşırı vergiler koyarak bu farkı arttırmaya çalışır. Diğer bir yöntem de devletin ilk yatırım maliyetinin bir kısmına teşvik vermesi ile oluyor. Özellikle son zamanlarda doğalgaz fiyatlarının aşırı derecede artması da ılıman ülkelerde hiç bir devlet desteği olmadan bu oranın yakalanması hatta geçilmesini sağladı.

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ısı pompaları artık doğalgazdan daha ucuz