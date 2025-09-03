Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yılın ilk yarısında Çin, güneş enerjisi kurulumunda dünyanın tamamını geçti

    2025’in ilk yarısında dünya genelinde 380 GW yeni güneş enerjisi kapasitesi kurularak yeni bir rekor kırıldı. Çin ise toplam kurulumun yüzde 67’sini tek başına gerçekleştirdi.

    Çin 2025’te, güneş enerjisi kurulumunda dünyanın tamamını geçti Tam Boyutta Gör
    Global güneş enerjisi piyasası, 2025’in ilk yarısında yeni bir rekora imza attı. Dünyada Ocak-Haziran 2025 döneminde toplam 380 gigavat (GW) yeni güneş kapasitesi eklendi, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64’lük devasa bir artışı temsil ediyor. 2024’te aynı dönemde 232 GW kurulum yapılmıştı. Bu büyümenin büyük kısmını ise Çin’in 256 GW’lık katkısı oluşturuyor.

    350 GW’lık eşik geçtiğimiz yıl eylül ayında geçilmişti. 2025’te ise henüz haziran ayında bu sınır aşılmış oldu. Bu hızlı artış, güneş enerjisini dünya genelinde en hızlı büyüyen yeni elektrik üretim kaynağı konumuna taşıyor. Geçen yıl, küresel güneş enerjisi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 469 terawatt-saat seviyesine ulaşmıştı ve bu artış diğer tüm enerji kaynaklarının önünde yer aldı.

    Çin, tartışmasız hâkim

    Çin 2025’te, güneş enerjisi kurulumunda dünyanın tamamını geçti Tam Boyutta Gör
    Ember verilerine göre Çin, bu büyümenin öncüsü konumunda. 2025’in ilk yarısında ülke, dünya genelindeki eklemelerin iki katından fazlasını tek başına gerçekleştirdi ve küresel kurulumların yüzde 67’sini tek başına sağladı. Bu oran, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 54 seviyesinden önemli bir artıia işaret ediyor.
    Çin 2025’te, güneş enerjisi kurulumunda dünyanın tamamını geçti Tam Boyutta Gör
    Diğer ülkelerde de güneş enerjisi büyümesi devam ediyor. 2025’in ilk yarısında, dünyanın geri kalanı toplam 124 GW kurulum yaptı, bu da geçen yıla göre yüzde 15’lik bir artış anlamına geliyor. Hindistan 24 GW ile ikinci sırada yer alıyor ve bu rakam geçen yılın 16 GW’ına göre yüzde 49 artış gösteriyor. ABD ise 21 GW ile üçüncü sırada bulunuyor, bu da yıllık yüzde 4 artışa karşılık geliyor. Almanya ve Brezilya küçük düşüşler yaşarken, diğer ülkeler toplamda 65 GW kurulumla yüzde 22’lik artış kaydetti.

    Afrika kıtası da güneş enerjisi pazarında hareketlenmeye başladı. Kıta, geçen yıl Çin’den yüzde 60 daha fazla güneş paneli ithal etti, ncak güvenilir kurulum verilerinin eksikliği nedeniyle gerçek büyüme hızını takip etmek zor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    Celonfix 2 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    e-kitap ücretsiz pdf alexis texas öldü mü otomatik arabada fren tutmaması iphone ekranda siyah çizgi kamagra jel

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 Max 2023 MacBook Pro
    Apple M3 Max 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum