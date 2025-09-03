Yılın ilk yarısında Çin, güneş enerjisi kurulumunda dünyanın tamamını geçti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Global güneş enerjisi piyasası, 2025’in ilk yarısında yeni bir rekora imza attı. Dünyada Ocak-Haziran 2025 döneminde toplam 380 gigavat (GW) yeni güneş kapasitesi eklendi, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64’lük devasa bir artışı temsil ediyor. 2024’te aynı dönemde 232 GW kurulum yapılmıştı. Bu büyümenin büyük kısmını ise Çin’in 256 GW’lık katkısı oluşturuyor.

350 GW’lık eşik geçtiğimiz yıl eylül ayında geçilmişti. 2025’te ise henüz haziran ayında bu sınır aşılmış oldu. Bu hızlı artış, güneş enerjisini dünya genelinde en hızlı büyüyen yeni elektrik üretim kaynağı konumuna taşıyor. Geçen yıl, küresel güneş enerjisi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 469 terawatt-saat seviyesine ulaşmıştı ve bu artış diğer tüm enerji kaynaklarının önünde yer aldı.

Çin, tartışmasız hâkim

Tam Boyutta Gör Ember verilerine göre Çin, bu büyümenin öncüsü konumunda. 2025’in ilk yarısında ülke, dünya genelindeki eklemelerin iki katından fazlasını tek başına gerçekleştirdi ve küresel kurulumların yüzde 67’sini tek başına sağladı. Bu oran, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 54 seviyesinden önemli bir artıia işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Diğer ülkelerde de güneş enerjisi büyümesi devam ediyor. 2025’in ilk yarısında, dünyanın geri kalanı toplam 124 GW kurulum yaptı, bu da geçen yıla göre yüzde 15’lik bir artış anlamına geliyor. Hindistan 24 GW ile ikinci sırada yer alıyor ve bu rakam geçen yılın 16 GW’ına göre yüzde 49 artış gösteriyor. ABD ise 21 GW ile üçüncü sırada bulunuyor, bu da yıllık yüzde 4 artışa karşılık geliyor. Almanya ve Brezilya küçük düşüşler yaşarken, diğer ülkeler toplamda 65 GW kurulumla yüzde 22’lik artış kaydetti.

Afrika kıtası da güneş enerjisi pazarında hareketlenmeye başladı. Kıta, geçen yıl Çin’den yüzde 60 daha fazla güneş paneli ithal etti, ncak güvenilir kurulum verilerinin eksikliği nedeniyle gerçek büyüme hızını takip etmek zor.

