Yılın ilk yarısında Çin, güneş enerjisi kurulumunda dünyanın tamamını geçti

350 GW’lık eşik geçtiğimiz yıl eylül ayında geçilmişti. 2025’te ise henüz haziran ayında bu sınır aşılmış oldu. Bu hızlı artış, güneş enerjisini dünya genelinde en hızlı büyüyen yeni elektrik üretim kaynağı konumuna taşıyor. Geçen yıl, küresel güneş enerjisi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 469 terawatt-saat seviyesine ulaşmıştı ve bu artış diğer tüm enerji kaynaklarının önünde yer aldı.
Çin, tartışmasız hâkim
Afrika kıtası da güneş enerjisi pazarında hareketlenmeye başladı. Kıta, geçen yıl Çin’den yüzde 60 daha fazla güneş paneli ithal etti, ncak güvenilir kurulum verilerinin eksikliği nedeniyle gerçek büyüme hızını takip etmek zor.
Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.