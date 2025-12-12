Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Gelişmiş jeotermal girişimi Fervo Energy’e dev yatırım

    Fervo Energy, 462 milyon dolarlık yatırım turuyla Cape Station jeotermal santralini tamamlamaya hazırlanıyor. Şirket, bu fonla birden fazla yeni tesisin geliştirme çalışmalarına da başlayacak.

    Gelişmiş jeotermal girişimi Fervo Energy’e dev yatırım Tam Boyutta Gör
    Google’ın da katıldığı 462 milyon dolarlık yeni yatırım turu, gelişmiş jeotermal enerji girişimi Fervo Energy’ye bugüne kadarki en büyük finansmanı sağladı. Bu dev kaynak, Fervo’nun Utah’taki 500 megavat kapasiteli Cape Station santralinin tamamlanması ve aynı anda birkaç yeni tesisin geliştirilmesine kapı açıyor.

    Şirketin Google ile halihazırda veri merkezlerine enerji sağlamak için yaptığı bir elektrik tedarik anlaşması da bulunuyor. Fervo’nun stratejiden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Sarah Jewett, Cape Station’ın ilk fazının 2026’da devreye girmesinin hedeflendiğini ve tesisin bu yıl içinde “mekanik olarak tamamlanmış” olacağını vurgularken, projenin artık tamamen somut bir aşamaya geçtiğini ifade etti.

    Yeni finansman, Fervo’nun sadece altı ay önce Cape Station için açıkladığı 206 milyon dolarlık kredi ve proje bazlı finansman paketinin üzerine ekleniyor. Şirket geçen yıl neredeyse yarım milyar dolara yakın özsermaye ve borç toplamıştı.

    7/24 karbon salınımı yapmayan enerji üretimi

    Gelişmiş jeotermal girişimi Fervo Energy’e dev yatırım Tam Boyutta Gör
    Gelişmiş jeotermal sistemler uzun süredir teoriden uygulamaya geçiş aşamasındaydı ancak artan elektrik talebi ve veri merkezi büyümesi sayesinde bu teknolojiye ilgi hızla yükseldi. Rhodium Group’un bu yıl yayımladığı bir analiz, 2030’a kadar gelişmiş jeotermalin yeni veri merkezi talebinin yaklaşık üçte ikisini bugünkü maliyet seviyelerinde karşılayabileceğini göstermişti.

    Fervo’nun kullandığı yöntemler, petrol ve gaz sektöründen uyarlanmış hidrolik çatlatma ve yönlü sondaj tekniklerine dayanıyor. Şirketin pek çok mühendisi daha önce bu sektörlerde çalışmış ve yeraltı jeolojisi konusundaki bilgilerini yeni enerji teknolojilerine aktarmış durumda. Bu bilgi birikimi, Fervo’yu gelişmiş jeotermal girişimler içinde öne çıkarıyor. Şirket kendi yöntemiyle daha derine inerek daha sıcak kayalara ulaşabiliyor ve çok daha yüksek enerji üretim potansiyeli sunabiliyor.

    Bu uzmanlık, Fervo’nun sondaj hızına da yansıdı. İlk kuyular bir ayda tamamlanırken, şirket bu yaz yalnızca 16 günde yeni bir kuyuyu bitirdiğini açıkladı. Sondaj süresinin kısalması doğrudan maliyetleri düşürüyor çünkü bir kuyunun maliyetinin yaklaşık yarısı bu süreye bağlı. Daha hızlı tamamlanan kuyular, santrallerin daha erken devreye alınmasına ve gelir akışının hızlanmasına imkan tanıyor.

    Şirket şu an için faaliyetlerini ABD’nin batısında yoğunlaştırıyor. Bu bölgedeki sıcak kaya tabakaları yüzeye daha yakın olduğundan sondaj maliyetleri daha yönetilebilir. Örneğin Cape Station’da Fervo, yaklaşık 2.590 metre derinlikteki ve yaklaşık 232°C sıcaklıktaki kaya rezervine ulaşıyor. Bu arada Cape Station, 2026'dan itibaren şebekeye 100 megawatt (MW) kesintisiz temiz enerji sağlamaya başlayacak ve 2028'e kadar ek 400 MW ile toplam 500 MW'a ulaşacak

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    normal raporu iş kazasına çevirme askerdeyken çürük raporu nasıl alınır dfl 26 cennet mahallesi neden bitti 1.3 cdti motor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo V50 Lite
    vivo V50 Lite
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Exa Trend3 C3
    Exa Trend3 C3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum