Gelişmiş jeotermal girişimi Fervo Energy’e dev yatırım

Şirketin Google ile halihazırda veri merkezlerine enerji sağlamak için yaptığı bir elektrik tedarik anlaşması da bulunuyor. Fervo’nun stratejiden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Sarah Jewett, Cape Station’ın ilk fazının 2026’da devreye girmesinin hedeflendiğini ve tesisin bu yıl içinde “mekanik olarak tamamlanmış” olacağını vurgularken, projenin artık tamamen somut bir aşamaya geçtiğini ifade etti.
Yeni finansman, Fervo’nun sadece altı ay önce Cape Station için açıkladığı 206 milyon dolarlık kredi ve proje bazlı finansman paketinin üzerine ekleniyor. Şirket geçen yıl neredeyse yarım milyar dolara yakın özsermaye ve borç toplamıştı.
7/24 karbon salınımı yapmayan enerji üretimi
Fervo’nun kullandığı yöntemler, petrol ve gaz sektöründen uyarlanmış hidrolik çatlatma ve yönlü sondaj tekniklerine dayanıyor. Şirketin pek çok mühendisi daha önce bu sektörlerde çalışmış ve yeraltı jeolojisi konusundaki bilgilerini yeni enerji teknolojilerine aktarmış durumda. Bu bilgi birikimi, Fervo’yu gelişmiş jeotermal girişimler içinde öne çıkarıyor. Şirket kendi yöntemiyle daha derine inerek daha sıcak kayalara ulaşabiliyor ve çok daha yüksek enerji üretim potansiyeli sunabiliyor.
Bu uzmanlık, Fervo’nun sondaj hızına da yansıdı. İlk kuyular bir ayda tamamlanırken, şirket bu yaz yalnızca 16 günde yeni bir kuyuyu bitirdiğini açıkladı. Sondaj süresinin kısalması doğrudan maliyetleri düşürüyor çünkü bir kuyunun maliyetinin yaklaşık yarısı bu süreye bağlı. Daha hızlı tamamlanan kuyular, santrallerin daha erken devreye alınmasına ve gelir akışının hızlanmasına imkan tanıyor.
Şirket şu an için faaliyetlerini ABD'nin batısında yoğunlaştırıyor. Bu bölgedeki sıcak kaya tabakaları yüzeye daha yakın olduğundan sondaj maliyetleri daha yönetilebilir. Örneğin Cape Station'da Fervo, yaklaşık 2.590 metre derinlikteki ve yaklaşık 232°C sıcaklıktaki kaya rezervine ulaşıyor. Bu arada Cape Station, 2026'dan itibaren şebekeye 100 megawatt (MW) kesintisiz temiz enerji sağlamaya başlayacak ve 2028'e kadar ek 400 MW ile toplam 500 MW'a ulaşacak