ASELSAN'ın yerli rüzgar türbinlerinin kurulumu bu yıl tamamlanacak

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Tam Boyutta Gör Savunma sanayinin yanı sıra yenilenebilir enerji alanında da dikkat çekici projelere imza atan ASELSAN, Türkiye’nin ilk MW üstü rüzgar türbinlerini üretmek için 2023'te ilk adımları atmaya başlamıştı. Aradan geçen sürede bu projede epey yol kat eden ASELSAN, Alaçatı'da bulunan Rüzgar Enerji Santrali (RES)'nde çok yakında bu rüzgar türbinlerinin kurulumu gerçekleştirecek.

Türkiye'nin yerli ilk rüzgar türbininin kritik bileşenlerini (generatör, güç dönüştürücü, kontrol sistemi yazılımları ve SCADA sistemi) geliştiren ASELSAN, Elektrik Üretim AŞ ile imzaladığı sözleşme kapsamında 100 metre kule yüksekliğine ve 136 metre rotor çapına sahip 2 rüzgar türbinini Alaçatı Rüzgar Enerji Santralı (RES) sahasında kurup, devreye alacak. Bu rüzgar türbinlerinin 2025 bitmeden devreye alınması planlanıyor.

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ASELSAN'ın Yerli Rüzgar Türbinleri 4.3 MW Kurulu Güce Sahip

ASELSAN'ın yeni nesil rüzgar türbinleri, şu anda Alaçatı Rüzgar Enerji Santrali'nde kullanılan eski teknolojiye sahip 12 adet rüzgar türbininin yerini alacak. Alaçatı Rüzgar Enerji Santrali'nde devreye alınacak bu yeni rüzgar türbinlerinin her biri 4.3 MW kurulu güce sahip olacak. Türbinlerden biri yüzde 80, diğeri ise yüzde 65 yerlilik oranında olacak.

Hem yedek parça temininde sıkıntı yaşandığı hem de düşük verimde çalıştıkları için devre dışı bırakılacak olan 12 eski rüzgar türbini, 7.2 MW kurulu güce sahipti. Şimdi sadece 2 rüzgar türbini ile bu ikame edilecek.

ASELSAN tarafından geliştirilen bu yerli rüzgar türbinleri, yenilenebilir enerjiye geçişte dışa bağımlılığın azalmasında önemli bir rol oynayacak. ASELSAN Enerji Sistemleri, rüzgar türbinlerinin yanı sıra güneş enerji santralleri için farklı kapasitelerde eviriciler ve enerji depolama sistemlerinde kullanılabilecek güç elektroniği bileşenlerini de geliştiriyor.

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