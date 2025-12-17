Ford, batarya tesisinde elektrikli araçlar yerine veri merkezleri için üretim yapacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Ford, elektrikli araç pazarındaki kapasite fazlasını yeni bir alana yönlendirerek enerji depolama sistemleri pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirket, özellikle veri merkezlerinden ve elektrik şebekelerinden gelen hızla artan talebin bugün tam olarak kullanamadığı elektrikli araç batarya üretim kapasitesini absorbe edebileceğine inanıyor.

Ford, enerji depolamaya el attı

Bu kapsamda Ford, ABD’nin Kentucky eyaletinin Glendale kentinde bulunan mevcut elektrikli araç batarya tesisini, veri merkezleri ve büyük ölçekli enerji kullanıcıları için batarya enerji depolama sistemleri üreten özel bir üretim üssüne dönüştürmeyi planlıyor. Şirket, önümüzdeki iki yıl içinde bu yeni iş kolunu ölçeklendirmek amacıyla yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Tam Boyutta Gör Dönüştürülecek tesiste, 5 megawatt-saatin üzerinde kapasiteye sahip gelişmiş batarya enerji depolama sistemleri üretilecek. Bu üretim hattı LFP prizmatik hücreler, batarya enerji depolama sistemi (BESS) modülleri ve veri merkezleri ile kamu hizmeti sağlayıcıları tarafından yaygın olarak kullanılan standart konteyner sistemlerini kapsayacak.

Şirket, yeni tesisin 18 ay içinde üretime başlamasını hedefliyor. Ford’un projeksiyonlarına göre bu iş kolu 2027’nin sonuna kadar yıllık en az 20 gigawatt-saat enerji depolama kapasitesine ulaşacak.

Evler için de üretilecek

Bu stratejik dönüşüm Ford ile SK On, SK Battery America ve BlueOval SK arasında geçtiğimiz hafta varılan ortak girişim tasfiye anlaşmasının hemen ardından geldi. Anlaşma kapsamında Kentucky’deki batarya tesislerinin mülkiyeti ve işletmesi tamamen Ford’a bağlı bir iştirak tarafından yürütülecek, Tennessee’deki batarya tesisi ise tamamen SK On’un kontrolünde faaliyet gösterecek.

Elektrikli Ford F-150 Lightning artık EREV olacak 2 gün önce eklendi

Ford, enerji depolama işini sadece Glendale tesisi aracılığıyla yürütmeyecek. Şirket Michigan’daki BlueOval Battery Park Michigan tesisinde da daha küçük LFP prizmatik hücreler üreterek konut tipi enerji depolama sistemlerine odaklanmayı planlıyor. Bu tesisin 2026 yılında üretime başlaması öngörülürken aynı zamanda Ford’un yeni Universal EV Platformu üzerine inşa edilecek ilk model olan orta sınıf elektrikli pickup için de batarya tedariki sağlayacak.

Öte yandan Glendale fabrikasında daha önce üretilen bataryalar, tamamen elektrikli Ford F-150 Lightning modeli için kullanılıyordu. Ford, bu yıl itibarıyla tamamen elektrikli F-150 Lightning üretimini sonlandırdı. Modelin bundan sonraki dönemde EREV mimarisiyle üretileceği açıklandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Ford, arabalar yerine veri merkezleri için batarya üretecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: