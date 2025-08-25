Güneş paneli fiyatları 14 yılın en düşük noktasında

Çinli devler zarar açıkladı
Çin’de yedi büyük üretici geçtiğimiz yıl ilk kez toplamda net zarar yazmıştı. Bu yılın ilk yarısında tablo daha da ağırlaştı. Öyle ki, Çin’in önde gelen üreticilerinden Tongwei, Ocak-Haziran döneminde 693 milyon dolar net zarar yazdı. Trina Solar ise geçen yılın aynı döneminde 73 milyon dolar kâr ederken bu yıl 407 milyon dolar açıkladı.
Fiyatlar düşmeye devam ediyor
Ancak hızlı genişleme, beraberinde ciddi bir arz fazlası getirdi. Tüm tedarik zincirinde fiyatlar gerilerken, şirketler stoklarını ve varlıklarını aşağı yönlü değerlemek zorunda kaldı. Bu bağlamda Temmuz başında güneş paneli fiyatları watt başına 8,7 cent seviyesine kadar gerileyerek 2011’den bu yana görülen en düşük noktaya indi.
Çinli üreticiler aynı zamanda ABD’nin sıkı önlemleri nedeniyle de darbe yedi. ABD yönetimi, bu yıl Çin menşeli mallara yüzde 30 ek gümrük vergisi getirirken Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam’dan yapılan güneş hücresi ithalatına da yüzde 3.400’e varan ek vergiler açıkladı. Bu ülkelerde, Çinli üreticilerin daha önce ticaret bariyerlerini aşmak için kurduğu dev üretim tesisleri bulunuyordu.
Pekin yönetimi ise sektörde üst üste yaşanan zararların üzerine devreye girdi. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta önde gelen üreticilerle toplantı yaparak eski ve verimsiz üretim kapasitelerinin kapatılması çağrısında bulundu. Çin, bir süredir fiyat savaşlarını bitirme çağrısında da bulunuyor.
Uzmanlara göre sorun, kapasite kısıtlamaları ile çözülemeyecek seviyede. Çin’in cömert sübvansiyonlarla şirketleri ayakta tuttuğu bilinen bir gerçek. Ancak bazı senaryolarda devlet destekli bir fon ile fazla stok ve kapasitenin satın alınması dahi gündeme gelmeye başladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: