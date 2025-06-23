AMD UDNA mimarisi netleşiyor: Xbox ve PS6'da yeni dönem

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD RDNA mimarisinin halefi olması beklenen gelecek nesil UDNA mimarisi yavaş yavaş netleşmeye başladı. Radeon GPU'lara ve yeni nesil konsollara güç verecek mimari, sızdırılan bilgilere göre ışın izleme ve yapay zekâ performansında önemli bir sıçrama sunabilir. Öyle ki çift haneli rakamlara işaret ediliyor. İşte detaylar...

AI ve ışın izleme performansında 2 kat artış

Paylaşılan bilgilere göre AMD, UDNA ile ışın izleme ve yapay zekâ destekli işlemlerde iki kata kadar performans artışı hedefliyor. Üstelik yenilikler bununla sınırlı değil. Her hesaplama birimi (CU) başına yaklaşık yüzde 20 civarında bir performans artışı (raster) olacak. Ayrıca AMD, konsol tarafında da hesaplama birimi sayısını arttırmayı planlıyor.

Örneğin mevcut PS5 Pro, 60 CU ile geliyor; Series X ise 56 CU sunuyor. UDNA ile birlikte bu sayının artması bekleniyor. Ayrıca RDNA 3'e göre daha az CU içeren bazı RDNA 4 modellerinin bile ışın izleme ve yapay zekâ tarafında daha iyi performans sunduğu göz önünde bulundurulursa, UDNA'nın odak noktası AI olabilir.

Kısaca path tracing, çerçeve üretimi (frame-gen) ve ölçekleme teknolojileri UDNA'nın merkezinde olacak. Bunun AMD'nin FSR 4 Redstone adı altında geliştirilen yeni nesil görüntü yükseltme teknolojisi ile uyumlu olduğunu söyleyelim.

AMD, Ryzen 5 9600X3D ve Ryzen 5 9600 işlemcilerini onayladı 3 gün önce eklendi

Şu an için Xbox ve PlayStation için geliştirilen UDNA mimarisi, konsollarla PC'ler arasındaki farkı daha da kapatabilir. Bu arada, henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da GFX13 mimarisine sahip Radeon GPU’ların 2026'nın ikinci çeyreğinde seri üretime geçmesi bekleniyor. Bu tarihe kadar RDNA 4 mimarili RX 9000 serisi devam edecek ve Computex döneminde RX 9060 XT gibi yeni modellerle karşılaşabiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD UDNA mimarisi netleşiyor: Xbox ve PS6'da yeni dönem

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: