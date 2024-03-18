Çin'in yeni işlemcisi Zhaoxin KX-7000 test edildi: İki kat daha güçlü

Çin'in yeni işlemcisi KX-7000 test edildi
Hatırlayacak olursak, 2023'ün sonlarında tanıtılan Zhaoxin KX-7000 CPU ailesi, 7 nm x86 Century Avenue çekirdek mimarisini temel alıyor ve her biri farklı saat hızlarına ve güç hedeflerine sahip iki adet 8 çekirdekli model içeriyor. Bunlar arasından daha yavaş versiyon, 3,0 GHz&3,6 GHz saat hızı, daha hızlı seçenek ise 3,2 GHz temel ve 3,7 GHz Boost hızı ile geliyor.
Ayrıca KX-7000, DX 12 destkeli C-1190 entegre grafik birimi, 4 MB L2 önbellek, 32 MB L3 önbellek ve 128 GB'a kadar DDR5-4800 ve DDR4-3200 bellek desteğine sahip. Sızdırılan Geekbench tablosuna baktığımızda ise, KX-7000'in tek çekirdekte 823 puan, çok çekirdek testlerinde ise 3813 puan aldığını görüyoruz.
Bu sonuçlar kesinlikle beklenen seviyede değil. Ancak Zhaoxin KX-7000'inÇin'in yerli işlemci gelişimi açısından büyük bir ilerleme olduğunu belirtelim. Ayrıca bir diğer Çinli üretici Loongson, şimdiden en yeni nesil x86 masaüstü örnekleri ile Intel ve AMD'ye rakip olmaya başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.