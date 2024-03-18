Çin'in yeni işlemcisi Zhaoxin KX-7000 test edildi: İki kat daha güçlü

Tam Boyutta Gör ABD yaptırımlarının ardından yerel çip üretimini arttırmak için harekete geçen Çin, bunun ilk meyvelerini almaya başladı. Geçtiğimiz saatlerde Çin'in yerli işlemcisi Zhaoxin KX-7000'e ait ilk test sonuçları internete sızdı. 7nm fabrikasyon süreciyle üretilen CPU, selefinden iki kat daha güçlü.

Çin'in yeni işlemcisi KX-7000 test edildi

Hatırlayacak olursak, 2023'ün sonlarında tanıtılan Zhaoxin KX-7000 CPU ailesi, 7 nm x86 Century Avenue çekirdek mimarisini temel alıyor ve her biri farklı saat hızlarına ve güç hedeflerine sahip iki adet 8 çekirdekli model içeriyor. Bunlar arasından daha yavaş versiyon, 3,0 GHz&3,6 GHz saat hızı, daha hızlı seçenek ise 3,2 GHz temel ve 3,7 GHz Boost hızı ile geliyor.

Ayrıca KX-7000, DX 12 destkeli C-1190 entegre grafik birimi, 4 MB L2 önbellek, 32 MB L3 önbellek ve 128 GB'a kadar DDR5-4800 ve DDR4-3200 bellek desteğine sahip. Sızdırılan Geekbench tablosuna baktığımızda ise, KX-7000'in tek çekirdekte 823 puan, çok çekirdek testlerinde ise 3813 puan aldığını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Bu da, selefi olduğu KX-6000'in (16nm) performansının iki katından fazlası anlamına geliyor. Bunun en büyük nedeni ise, saat hızı, fabrikasyon süreci ve çekirdek sayısında yapılan gelişmeler. Platformu daha güncel rakipleri ile kıyasladığımızda ise, 4 çekirdekli ve 8 iş parçacıklı Intel Core i3-10100F (Comet Lake), çok daha yüksek bir puan sunuyor. İşlemci, tek çekirdekli testlerde yaklaşık %75, çok çekirdekli testlerde ise %17 daha hızlı

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Bu sonuçlar kesinlikle beklenen seviyede değil. Ancak Zhaoxin KX-7000'inÇin'in yerli işlemci gelişimi açısından büyük bir ilerleme olduğunu belirtelim. Ayrıca bir diğer Çinli üretici Loongson, şimdiden en yeni nesil x86 masaüstü örnekleri ile Intel ve AMD'ye rakip olmaya başladı.

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Çin'in yeni işlemcisi KX-7000 test edildi: İki kat daha güçlü