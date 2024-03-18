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    Çin'in yeni işlemcisi Zhaoxin KX-7000 test edildi: İki kat daha güçlü

    Çin'in yerli işlemcisi Zhaoxin KX-7000 ait ilk test sonuçları paylaşıldı. 7nm fabrikasyon süreciyle üretilen işlemci, selefinden iki kat daha güçlü. İşte sonuçlar...
    Çin'in yeni işlemcisi KX-7000 test edildi: İki kat daha güçlü Tam Boyutta Gör
    ABD yaptırımlarının ardından yerel çip üretimini arttırmak için harekete geçen Çin, bunun ilk meyvelerini almaya başladı. Geçtiğimiz saatlerde Çin'in yerli işlemcisi Zhaoxin KX-7000'e ait ilk test sonuçları internete sızdı. 7nm fabrikasyon süreciyle üretilen CPU, selefinden iki kat daha güçlü.

    Çin'in yeni işlemcisi KX-7000 test edildi

    Hatırlayacak olursak, 2023'ün sonlarında tanıtılan Zhaoxin KX-7000 CPU ailesi, 7 nm x86 Century Avenue çekirdek mimarisini temel alıyor ve her biri farklı saat hızlarına ve güç hedeflerine sahip iki adet 8 çekirdekli model içeriyor. Bunlar arasından daha yavaş versiyon, 3,0 GHz&3,6 GHz saat hızı, daha hızlı seçenek ise 3,2 GHz temel ve 3,7 GHz Boost hızı ile geliyor.

    Ayrıca KX-7000, DX 12 destkeli C-1190 entegre grafik birimi, 4 MB L2 önbellek, 32 MB L3 önbellek ve 128 GB'a kadar DDR5-4800 ve DDR4-3200 bellek desteğine sahip. Sızdırılan Geekbench tablosuna baktığımızda ise, KX-7000'in tek çekirdekte 823 puan, çok çekirdek testlerinde ise 3813 puan aldığını görüyoruz. 

    Çin'in yeni işlemcisi KX-7000 test edildi: İki kat daha güçlü Tam Boyutta Gör
    Bu da, selefi olduğu KX-6000'in (16nm) performansının iki katından fazlası anlamına geliyor. Bunun en büyük nedeni ise, saat hızı, fabrikasyon süreci ve çekirdek sayısında yapılan gelişmeler. Platformu daha güncel rakipleri ile kıyasladığımızda ise, 4 çekirdekli ve 8 iş parçacıklı Intel Core i3-10100F (Comet Lake), çok daha yüksek bir puan sunuyor. İşlemci, tek çekirdekli testlerde yaklaşık %75, çok çekirdekli testlerde ise %17 daha hızlı

    Bu sonuçlar kesinlikle beklenen seviyede değil. Ancak Zhaoxin KX-7000'inÇin'in yerli işlemci gelişimi açısından büyük bir ilerleme olduğunu belirtelim. Ayrıca bir diğer Çinli üretici Loongson, şimdiden en yeni nesil x86 masaüstü örnekleri ile Intel ve AMD'ye rakip olmaya başladı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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