Merakla beklenen Snapdragon 8s Gen 3 tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Mobil işlemci pazarının başarılı oyuncularından Qualcomm, bugün sürpriz bir biçimde Snapdragon 8s Gen 3’ü yonga setini tanıttı. Snapdragon 8s serisinin yeni üyesi, amiral gemisi işlemcilere daha ucuz bir alternatif olacak. İşte 4nm fabrikasyon süreci, üretken yapay zeka desteği ve daha fazlasıyla Snapdragon 8s Gen 3 özellikleri...

Snapdragon 8s Gen 3 tanıtıldı

Qualcomm'un merakla beklenen işlemcisi Snapdragon 8s Gen 3, birçok açıdanmevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3'e benziyor. Ancak teknik bakımdan Snapdragon 8 Gen 2'nin güncellenmiş bir versiyonu diyebiliriz.

Qualcomm'un yeni işlemcisi, her iki platformda karşımıza çıkan TSMC 4nm fabrikasyon sürecini temel alıyor. Snadpragon 8s Gen 3'teki en büyük yükseltme ise, yeni bir CPU kümesi ve üretken yapay zeka desteği. Adreno 735 GPU ile desteklenen işlemci, bir adet 3,0 GHz hızında çalışan Prime ARM Cortex X4, dört adet Büyük çekirdek (2,8 GHz) ve üç adet Verimlilik çekirdeği (2,0 GHz) içeriyor. Buna göre 1+4+3 çekirdek yapılandırmasına sahip.

Tam Boyutta Gör Karşılaşma yapacak olursak, Snapdragon 8 Gen 3'ün 1+5+2+2 kümesi ve Adreno 750, Snapdragon 8 Gen 2'nin ise 1+2+2+3 kümesi ve Adreno 740'a sahip olduğunu hatırlatalım. Bu da hem GPU hem de büyük çekirdeklerde kırpılma yapıldığını anlamına gösteriyor. İşlemciye güç veren Cortex X4 çekirdeği ise, Snapdragon 8 Gen 3'te bulunan 3.4GHz'e kıyasla 3.0GHz hızlarda geliyor.

Snapdragon 8s Gen 3, Snapdragon X70 entegre modemi kullanıyor. Maksimum yükleme hızları değişmeyerek 3,5 Gbps'de kalırken, maksimum indirme hızı 5 Gbps seviyesinde. Ayrıca çift BT anten, FastConnect 7800 sistemi, 2x2 MIMO ile Wi-Fi 7 desteği ve Bluetooth 5.4 desteğine sahip.

Video kayıt ve kod çözme yeteneklerine gelirsek, belirgin bir düşüş söz konusu. 3 sensöre kadar destek sunan platform, yalnızca 4K/60FPS video kayıt edebiliyor. Bu hem Snapdragon 8 Gen 3 hem de Gen 2'nin yarısı kadar. Ayrıca ağır çekim yetenekleri de 1080p240FPS ile sınırlı. Kod çözme bölümünde ise, Dolby Vision HDR ile birlikte AV1 kod çözme desteği korunuyor.

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8S Gen 3, cihazda çok modlu üretken yapay zeka desteğine sahip. Böylece Llama 2 ve Gemini Nano gibi 10 milyara kadar parametreden oluşan büyük dil modellerini çalıştırabiliyor. Ayrıca, AI sanal asistan ve görüntü genişletmeyi de destekliyor. ualcomm, Snapdragon 8s Gen 3 destekli ilk telefonların bu ay çok yakında küresel olarak satışa çıkacağını duyurdu. Ancak "premium" telefonlarda olduğu gibi ilk üreticiler Honor, iQOO, Realme, Redmi ve Xiaomi gibi Çinli markalar olacak.

Snapdragon 8 Gen 2, 8 Gen 3 ve 8s Gen 3 özellikleri - Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 Fabrikasyon Süreci TSMC 4nm TSMC 4nm TSMC 4nm CPU (Prime) 1x Cortex-X3 3.2/3.36GHz 1x Cortex-X4 3.0GHz 1x Cortex-X4 3.3/3.4GHz CPU (Big) 2x Cortex-A715 2.8GHz

2x Cortex-A710 2.8GHz 4x Cortex-A720 2.8GHz 3x Cortex-720 3.15GHz

2x Cortex-720 2.96GHz CPU (Verimlilik) 3x Cortex-A510 2.0GHz 3x Cortex-A520 2.0GHz 2x Cortex-A520 2.3GHz DSP / NPU Hexagon Hexagon Hexagon GPU Adreno 740 Adreno 735 Adreno 750 RAM 24GB LPDDR5x 4,200MHz 24GB LPDDR5x 4,200MHz 24GB LPDDR5x 4,800MHz DEPOLAMA UFS 4.0 UFS 4.0 UFS 4.0 USB USB 3.1 USB 3.1 Gen 2 USB 3.1 Gen 2 5G Modem X70 X70 X75 ISP 18-bit 18-bit 18-bit Video 8K HDR @ 30fps

4K @ 120fps 4K HDR @ 60fps

1080p @ 240fps 8K HDR @ 30fps

4K @ 120fps

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Merakla beklenen Snapdragon 8s Gen 3 tanıtıldı: İşte özellikleri