Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Merakla beklenen Snapdragon 8s Gen 3 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Qualcomm, sızıntılarla gündemden düşmeyen Snapdragon 8s Gen 3'ü resmen tanıttı. Peki amiral gemisi işlemcilere rakip olacak platform neler sunacak? İşte Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 özellikleri!
    Merakla beklenen Snapdragon 8s Gen 3 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Mobil işlemci pazarının başarılı oyuncularından Qualcomm, bugün sürpriz bir biçimde Snapdragon 8s Gen 3’ü yonga setini tanıttı. Snapdragon 8s serisinin yeni üyesi, amiral gemisi işlemcilere daha ucuz bir alternatif olacak. İşte 4nm fabrikasyon süreci, üretken yapay zeka desteği ve daha fazlasıyla Snapdragon 8s Gen 3 özellikleri...

    Snapdragon 8s Gen 3 tanıtıldı

    Qualcomm'un merakla beklenen işlemcisi Snapdragon 8s Gen 3, birçok açıdanmevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3'e benziyor. Ancak teknik bakımdan Snapdragon 8 Gen 2'nin güncellenmiş bir versiyonu diyebiliriz. 

    Qualcomm'un yeni işlemcisi, her iki platformda karşımıza çıkan TSMC 4nm fabrikasyon sürecini temel alıyor. Snadpragon 8s Gen 3'teki en büyük yükseltme ise, yeni bir CPU kümesi ve üretken yapay zeka desteği. Adreno 735 GPU ile desteklenen işlemci, bir adet 3,0 GHz hızında çalışan Prime ARM Cortex X4, dört adet Büyük çekirdek (2,8 GHz) ve üç adet Verimlilik çekirdeği (2,0 GHz) içeriyor. Buna göre 1+4+3 çekirdek yapılandırmasına sahip. 

    Merakla beklenen Snapdragon 8s Gen 3 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Karşılaşma yapacak olursak, Snapdragon 8 Gen 3'ün 1+5+2+2 kümesi ve Adreno 750, Snapdragon 8 Gen 2'nin ise 1+2+2+3 kümesi ve Adreno 740'a sahip olduğunu hatırlatalım. Bu da hem GPU hem de büyük çekirdeklerde kırpılma yapıldığını anlamına gösteriyor. İşlemciye güç veren Cortex X4 çekirdeği ise, Snapdragon 8 Gen 3'te bulunan 3.4GHz'e kıyasla 3.0GHz hızlarda geliyor. 

    Snapdragon 8s Gen 3, Snapdragon X70 entegre modemi kullanıyor. Maksimum yükleme hızları değişmeyerek 3,5 Gbps'de kalırken, maksimum indirme hızı 5 Gbps seviyesinde. Ayrıca çift BT anten, FastConnect 7800 sistemi, 2x2 MIMO ile Wi-Fi 7 desteği ve Bluetooth 5.4 desteğine sahip. 

    Video kayıt ve kod çözme yeteneklerine gelirsek, belirgin bir düşüş söz konusu. 3 sensöre kadar destek sunan platform, yalnızca 4K/60FPS video kayıt edebiliyor. Bu hem Snapdragon 8 Gen 3 hem de Gen 2'nin yarısı kadar. Ayrıca ağır çekim yetenekleri de 1080p240FPS ile sınırlı. Kod çözme bölümünde ise, Dolby Vision HDR ile birlikte AV1 kod çözme desteği korunuyor. 

    8S Gen 3, cihazda çok modlu üretken yapay zeka desteğine sahip. Böylece Llama 2 ve Gemini Nano gibi 10 milyara kadar parametreden oluşan büyük dil modellerini çalıştırabiliyor. Ayrıca, AI sanal asistan ve görüntü genişletmeyi de destekliyor. ualcomm, Snapdragon 8s Gen 3 destekli ilk telefonların bu ay çok yakında küresel olarak satışa çıkacağını duyurdu. Ancak "premium" telefonlarda olduğu gibi ilk üreticiler Honor, iQOO, Realme, Redmi ve Xiaomi gibi Çinli markalar olacak. 

    Snapdragon 8 Gen 2, 8 Gen 3 ve 8s Gen 3 özellikleri
    - Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3
    Fabrikasyon Süreci TSMC 4nm TSMC 4nm TSMC 4nm
    CPU (Prime) 1x Cortex-X3 3.2/3.36GHz 1x Cortex-X4 3.0GHz 1x Cortex-X4 3.3/3.4GHz
    CPU (Big) 2x Cortex-A715 2.8GHz
    2x Cortex-A710 2.8GHz    		 4x Cortex-A720 2.8GHz 3x Cortex-720 3.15GHz
    2x Cortex-720 2.96GHz
    CPU (Verimlilik) 3x Cortex-A510 2.0GHz 3x Cortex-A520 2.0GHz 2x Cortex-A520 2.3GHz
    DSP / NPU Hexagon Hexagon Hexagon
    GPU Adreno 740 Adreno 735 Adreno 750
    RAM 24GB LPDDR5x 4,200MHz 24GB LPDDR5x 4,200MHz 24GB LPDDR5x 4,800MHz
    DEPOLAMA UFS 4.0 UFS 4.0 UFS 4.0
    USB USB 3.1 USB 3.1 Gen 2 USB 3.1 Gen 2
    5G Modem X70 X70 X75
    ISP 18-bit 18-bit 18-bit
    Video 8K HDR @ 30fps
    4K @ 120fps    		 4K HDR @ 60fps
    1080p @ 240fps    		 8K HDR @ 30fps
    4K @ 120fps
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    diş hekimi doktor mudur opel astra otomatik vites yorumları en iyi kaşar peyniri anakart aynası nedir japonya amerika uçak rotası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11
    Xiaomi Redmi Note 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız