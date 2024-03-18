Merakla beklenen Snapdragon 8s Gen 3 tanıtıldı: İşte özellikleri

Snapdragon 8s Gen 3 tanıtıldı
Qualcomm'un merakla beklenen işlemcisi Snapdragon 8s Gen 3, birçok açıdanmevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3'e benziyor. Ancak teknik bakımdan Snapdragon 8 Gen 2'nin güncellenmiş bir versiyonu diyebiliriz.
Qualcomm'un yeni işlemcisi, her iki platformda karşımıza çıkan TSMC 4nm fabrikasyon sürecini temel alıyor. Snadpragon 8s Gen 3'teki en büyük yükseltme ise, yeni bir CPU kümesi ve üretken yapay zeka desteği. Adreno 735 GPU ile desteklenen işlemci, bir adet 3,0 GHz hızında çalışan Prime ARM Cortex X4, dört adet Büyük çekirdek (2,8 GHz) ve üç adet Verimlilik çekirdeği (2,0 GHz) içeriyor. Buna göre 1+4+3 çekirdek yapılandırmasına sahip.
Snapdragon 8s Gen 3, Snapdragon X70 entegre modemi kullanıyor. Maksimum yükleme hızları değişmeyerek 3,5 Gbps'de kalırken, maksimum indirme hızı 5 Gbps seviyesinde. Ayrıca çift BT anten, FastConnect 7800 sistemi, 2x2 MIMO ile Wi-Fi 7 desteği ve Bluetooth 5.4 desteğine sahip.
Video kayıt ve kod çözme yeteneklerine gelirsek, belirgin bir düşüş söz konusu. 3 sensöre kadar destek sunan platform, yalnızca 4K/60FPS video kayıt edebiliyor. Bu hem Snapdragon 8 Gen 3 hem de Gen 2'nin yarısı kadar. Ayrıca ağır çekim yetenekleri de 1080p240FPS ile sınırlı. Kod çözme bölümünde ise, Dolby Vision HDR ile birlikte AV1 kod çözme desteği korunuyor.
8S Gen 3, cihazda çok modlu üretken yapay zeka desteğine sahip. Böylece Llama 2 ve Gemini Nano gibi 10 milyara kadar parametreden oluşan büyük dil modellerini çalıştırabiliyor. Ayrıca, AI sanal asistan ve görüntü genişletmeyi de destekliyor. ualcomm, Snapdragon 8s Gen 3 destekli ilk telefonların bu ay çok yakında küresel olarak satışa çıkacağını duyurdu. Ancak "premium" telefonlarda olduğu gibi ilk üreticiler Honor, iQOO, Realme, Redmi ve Xiaomi gibi Çinli markalar olacak.
|-
|Snapdragon 8 Gen 2
|Snapdragon 8s Gen 3
|Snapdragon 8 Gen 3
|Fabrikasyon Süreci
|TSMC 4nm
|TSMC 4nm
|TSMC 4nm
|CPU (Prime)
|1x Cortex-X3 3.2/3.36GHz
|1x Cortex-X4 3.0GHz
|1x Cortex-X4 3.3/3.4GHz
|CPU (Big)
|2x Cortex-A715 2.8GHz
2x Cortex-A710 2.8GHz
|4x Cortex-A720 2.8GHz
|3x Cortex-720 3.15GHz
2x Cortex-720 2.96GHz
|CPU (Verimlilik)
|3x Cortex-A510 2.0GHz
|3x Cortex-A520 2.0GHz
|2x Cortex-A520 2.3GHz
|DSP / NPU
|Hexagon
|Hexagon
|Hexagon
|GPU
|Adreno 740
|Adreno 735
|Adreno 750
|RAM
|24GB LPDDR5x 4,200MHz
|24GB LPDDR5x 4,200MHz
|24GB LPDDR5x 4,800MHz
|DEPOLAMA
|UFS 4.0
|UFS 4.0
|UFS 4.0
|USB
|USB 3.1
|USB 3.1 Gen 2
|USB 3.1 Gen 2
|5G Modem
|X70
|X70
|X75
|ISP
|18-bit
|18-bit
|18-bit
|Video
|8K HDR @ 30fps
4K @ 120fps
|4K HDR @ 60fps
1080p @ 240fps
|8K HDR @ 30fps
4K @ 120fps
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.