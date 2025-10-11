Bitcoin fiyatında kıyamet koptu, borsalar kilitlendi, 10 kat düşen coinler var

Bitcoin kıyameti gördü
Ne var ki bahar havası uzun sürmedi. Çin cephesinden ABD cephesine ticaret salvoları sonrasında sinirlenen Donald Trump, 1 Kasım itibariyle yüzde 100 gümrük vergisi getirileceğini açıklayınca adeta kıyamet koptu.
Bitcoin neredeyse yüzde 25 kayıp yaşayarak 101 bin dolar seviyesine geldi. Sonrasında ise 113 bin dolar seviyesine geri çıktı. Tüm bunlar 20 dakikalık bir zaman diliminde yaşandı. Sayısız altcoin yüzde 95-99 arasında değer kaybı yaşayıp hemen ardından yüzde 200’lere varan yükselişler gördü.
Vadeli tarafta ise inanılmaz şeyler yaşandı. Cosmos 2$ seviyesinden 0.001$ seviyesine, Ethfi ise 1.5$ seviyesinden 0.08$ seviyelerine kadar düştü. Binance, MEXC gibi dev borsalar kilitlenerek uzun süre işlem yaptırmadı.
Yaşanan kıyamet senaryosunda toplamda 1.5 milyon kullanıcının vadeli borsalarda likidite olduğu ve 20 milyar dolara yakın uzun pozların da tasfiye edildiği belirtiliyor. Bazı uzmanlar pandemi döneminden bile daha kötü bir düşüşün yaşandığını ve adeta Great Reset tanımının gerçek olduğunu düşünüyor.