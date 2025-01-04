Çin, batarya ve kritik mineraller için yeni ihracat kısıtlamaları uygulayacak

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Tam Boyutta Gör Çin Ticaret Bakanlığı, lityum ve galyum gibi kritik minerallerin işlenmesinde ve batarya bileşenlerinin üretiminde kullanılan bazı teknolojilere yeni ihracat kısıtlamaları getirilmesini önerdi. Perşembe günü yayımlanan bir belgeye göre, bu öneriler kamuoyunun görüşüne açılmış durumda. 1 Şubat’a kadar ise öneriler için yorumlar toplanacak.

Küresel egemenliği koruma hamlesi

Eğer öneriler hayata geçirilirse, bu hamle Çin’in kritik mineraller üzerindeki küresel hakimiyetini korumaya yönelik yeni bir adım olacak. Çin, halihazırda lityum işleme teknolojisi ve batarya üretiminde kullanılan malzemelerde yüzde 70’lik bir pazar payına sahip. Benchmark Mineral Intelligence danışmanlık şirketinin batarya hammaddeleri direktörü Adam Webb, bu hamlenin Çin’in yerli batarya tedarik zincirini güvence altına almak için yapıldığını belirtti.

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Teknoloji ihracatına getirilecek bu kısıtlamalar yalnızca Batılı üreticileri değil, Çin’in büyük batarya üreticilerini de etkileyebilir. CATL, Gotion ve EVE Energy gibi dev firmaların yurtdışındaki büyüme planları bu karar nedeniyle sekteye uğrayabilir. Ayrıca galyum çıkarımı için kullanılan bazı teknolojiler de bu kapsamda yer alıyor. Bu önerilerin Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemi öncesinde açıklanmış olması da dikkat çekiyor. Trump’ın göreve geldikten sonra özellikle Çin’i hedef alan tarifeler ve ticaret kısıtlamaları getirmesi bekleniyor.

Öte yandan önerilen bu kısıtlamaların ne zaman yürürlüğe gireceği henüz belli değil. Ancak kamuoyunun yorumları doğrultusunda şekillenecek bu karar, küresel batarya endüstrisini ve kritik mineraller üzerindeki tedarik zincirini derinden etkileyebilir. Bataryalardaki lityum, elektrikli araçlardan enerji altyapı sistemlerine kadar geniş bir alanda kullanılıyor. Galyum ise yarı iletkenler, güneş panelleri ve havacılık ensütrilerinde kullanılıyor.

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Çin’den batarya teknolojilerine yönelik yeni ihracat kısıtlaması