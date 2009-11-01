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Çin'in en güçlü süper bilgisayarı Intel ve ATi donanımlarını kullanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,1b
1
36
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çin'in en güçlü süper bilgisayarı Intel ve ATi donanımlarını kullanıyor
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Bazı araştırmalara göre önümüzdeki on yıl içerisinde dünyanın en büyük gücü olacağı öngörülen Çin, şimdiye kadar hazırladığı en hızlı süper-bilgisayarını tanıttı. Çince'de Tianhe (Samanyolu) olarak isimlendirilen yeni süper-bilgisayarın Çin tarafından şimdiye kadar hazırlanan en hızlı, Top500 listesine göre de dünyanın en hızlı dördüncü süper-bilgisayarı olduğu belirtildi.

1.2 PetaFLOP işlem gücü sunduğu açıklanan süper-bilgisayarın, Linpack ile gerçekleştirilen testte 563.1 TeraFLOP sonuç verdiği açıklandı. 155 ton ağırlığında olan ve 103 adet buzdolabının kaplayabileceği ölçekte 1000 metrekarelik bir alana kurulan süper-bilgisayarı inşa eden Ulusal Savunma Teknolojiler Üniversitesi, yeni süper-bilgisayarın performansına dikkat çekiyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre evlerde kullanılan çift çekirdekli olağan bir bilgisayar ile 160 yılda gerçekleştirilecek bir işlemin yeni süper-bilgisayar ile sadece bir gün alacağı belirtiliyor. Intel Xeon işlemciler ve çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 4870 X2 ekran kartları kullanılarak hazırlanan sistemde Çin yapımı işlemcilerin de eklenmesiyle birlikte Linpack performansının ciddi şekilde artarak 800 TeraFLOP'un üzerine çıkacağı söyleniyor. Aynı zamanda en çevreci beşinci süper-bilgisayar olduğu da belirtilen Tianhe'nin savunma amaçlı kullanılması bekleniyor.


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MrPerFormance 10 yıl
İntel işlemci yerine AMD CPU + AMD GPU daha bir süper bilgisayar ulurmuş. Opteron işlemcileride yabana atmamak lazım.
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sadtneverdie 10 yıl
MrPerFormance

İntel işlemci yerine AMD CPU + AMD GPU daha bir süper bilgisayar ulurmuş. Opteron işlemcileride yabana atmamak lazım.


çalışanlarda amd tshirtleri giyip defile yaspınlar mı? adamlar süper bilgisayar yapmış sen amd kullansalardı diyorsun mail at değiştirsinler.
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Tolgá 10 yıl
benim merak ettiğim bu ekran kartlarını işlemcileri nasıl paralel şekilde kullanabiliyorlar..
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MrPerFormance 10 yıl
cluster olarak mı çalışıyor acaba bunlar
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AndryTR 10 yıl
Dikkatinizi çekmeye çalıştığım mevzuu farklı. Koyu renkle de belirttim hatta.


Haberlerde böyle farklılıklar olmasının sebebi, haberin alındığı kaynaklardır. Söz gelimi fx57 bu haberi A kaynağından alıyor ve yukarıdaki metni hazırlıyor. Verdiğiniz linktekiler ise B kaynağından alıyor ve yine verdiğiniz linkteki metni hazırlıyorlar. Yani fx57 bir haberi kıyısından köşesinden yapmaz. Kullandığı kaynağı tam olarak aktarır. Haberi eksik yapmaz hatta üstüne fazladan bilgi de verir...
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dennjS 10 yıl

MrPerFormance

cluster olarak mı çalışıyor acaba bunlar

evet büyük ihtimal senin dediğin gibi yani networke bağlı birden fazla bilgisayarın bölük oluşturarak aynı şekilde diğer bölük olan bilgisayarlarla gerekli yazılımlarla adapte edilip çalıştırması desek..fazlamı uzadı
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alpa07 10 yıl
çinli abi bi tanesini bana ver abi:D bunlar coşmuş
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StreamRolleR 10 yıl
çin malı işlemcimi aman allahım :S:S:S
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reytan 10 yıl
Hocam haber yolluyorsunda haberin tamamını okumadan yolluyorsun bence
6144 INTEL CPU
5120 AMD CPU kullanılmış.Linkide aşağıda

internethaber.com/...
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mehmetali.yildiz 10 yıl
sadece para dostu bunlar
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TELESCOPE 10 yıl
paylaşım güzeldi teşekkürler
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gerbay 10 yıl
çinliler bunu kesin brute-force attack yapmak için kullanıyorlardır. crack işleri için :)
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KiLLeR© 10 yıl
Bilimkurgu filmleri gerçek olacak gibi.
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M1A2Abrams 10 yıl
Amerika'da bütün nükleer silahlarını savunma teknolojilerini süper bilgisayarlara emanet etmiş durumda. bir terminatör vakası yaşasak vay dünyanın haline:)
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stradosphere 10 yıl
4890 çift gpulu bir kart değilki neden tek gpu lu bir kart taksın madem performans arayacaksa.4890 4870x2 den daha düşük performanslı.
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multeci 10 yıl
kaç mermi taıyor dakikada acaba :) yaw bu modern çağ savunma teknikleride bi acayip neyi hesaplayacakki bu adamlar savaşla ilgili. bizde f16 larımızla övünüyoruz hala
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Furkán 10 yıl

multeci

kaç mermi taıyor dakikada acaba :) yaw bu modern çağ savunma teknikleride bi acayip neyi hesaplayacakki bu adamlar savaşla ilgili. bizde f16 larımızla övünüyoruz hala





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