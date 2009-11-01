Çin'in en güçlü süper bilgisayarı Intel ve ATi donanımlarını kullanıyor

Bazı araştırmalara göre önümüzdeki on yıl içerisinde dünyanın en büyük gücü olacağı öngörülen Çin, şimdiye kadar hazırladığı en hızlı süper-bilgisayarını tanıttı. Çince'de Tianhe (Samanyolu) olarak isimlendirilen yeni süper-bilgisayarın Çin tarafından şimdiye kadar hazırlanan en hızlı, Top500 listesine göre de dünyanın en hızlı dördüncü süper-bilgisayarı olduğu belirtildi.
1.2 PetaFLOP işlem gücü sunduğu açıklanan süper-bilgisayarın, Linpack ile gerçekleştirilen testte 563.1 TeraFLOP sonuç verdiği açıklandı. 155 ton ağırlığında olan ve 103 adet buzdolabının kaplayabileceği ölçekte 1000 metrekarelik bir alana kurulan süper-bilgisayarı inşa eden Ulusal Savunma Teknolojiler Üniversitesi, yeni süper-bilgisayarın performansına dikkat çekiyor.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre evlerde kullanılan çift çekirdekli olağan bir bilgisayar ile 160 yılda gerçekleştirilecek bir işlemin yeni süper-bilgisayar ile sadece bir gün alacağı belirtiliyor. Intel Xeon işlemciler ve çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 4870 X2 ekran kartları kullanılarak hazırlanan sistemde Çin yapımı işlemcilerin de eklenmesiyle birlikte Linpack performansının ciddi şekilde artarak 800 TeraFLOP'un üzerine çıkacağı söyleniyor. Aynı zamanda en çevreci beşinci süper-bilgisayar olduğu da belirtilen Tianhe'nin savunma amaçlı kullanılması bekleniyor.
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çalışanlarda amd tshirtleri giyip defile yaspınlar mı? adamlar süper bilgisayar yapmış sen amd kullansalardı diyorsun mail at değiştirsinler.
Haberlerde böyle farklılıklar olmasının sebebi, haberin alındığı kaynaklardır. Söz gelimi fx57 bu haberi A kaynağından alıyor ve yukarıdaki metni hazırlıyor. Verdiğiniz linktekiler ise B kaynağından alıyor ve yine verdiğiniz linkteki metni hazırlıyorlar. Yani fx57 bir haberi kıyısından köşesinden yapmaz. Kullandığı kaynağı tam olarak aktarır. Haberi eksik yapmaz hatta üstüne fazladan bilgi de verir...
evet büyük ihtimal senin dediğin gibi yani networke bağlı birden fazla bilgisayarın bölük oluşturarak aynı şekilde diğer bölük olan bilgisayarlarla gerekli yazılımlarla adapte edilip çalıştırması desek..fazlamı uzadı
6144 INTEL CPU
5120 AMD CPU kullanılmış.Linkide aşağıda
internethaber.com/...