    Çin, deniz üstü rüzgar türbinlerinde yeni bir rekora hazırlanıyor: Hedef 35MW

    Deniz üstü rüzgar türbinlerinde çıtayı giderek daha da yükselten Çin, bir sonraki sıçramayı yapmak için hazırlıklara başladı. 35 MW'lık "süper türbinler" için altyapı hazırlanmaya başladı.

    Çin, deniz üstü rüzgar türbinlerinde yeni bir rekora hazırlanıyor: Hedef 35MW Tam Boyutta Gör
    Çin, son yıllarda yenilenebilir enerjiye yaptığı devasa yatırımlarla yalnızca kendi enerji altyapısını çeşitlendirmekle kalmadı, aynı zamanda küresel ölçekte de öncü bir konuma yükseldi. Güneş ve rüzgâr enerjisi konusunda dikkat çekici projelere imza atmaya devam eden Çin, şimdi de deniz üstü rüzgâr türbinlerinde çıtayı daha da yukarı taşıyacak yeni bir projeye hazırlanıyor.

    Çin’in en büyük enerji üreticilerinden biri olan devlet destekli Huaneng, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Yingkou kıyılarında yeni bir test platformu inşa ediyor. Bu platformun amacı, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar türbinlerini barındırabilecek altyapıyı hazırlamak. İlk aşamada, 26 megavat gücünde bir deniz üstü rüzgâr türbini kurulacak. Yarı doğrudan tahrikli bu türbin, 5 MW / 10 MWh kapasiteli bir enerji depolama sistemiyle entegre edilecek. 26 MW’lık türbin, geçtiğimiz ay Dongfang Electric tarafından kurulan ve şu anda dünyanın en büyük türbini unvanını taşıyan modelle aynı seviyede olacak. Böylece Çin, kısa süre içinde Siemens Gamesa’nın 21,5MW’lık ve Mingyang’ın 20MW’lık türbinlerini geride bırakarak kapasite yarışında farkı açmaya başlayacak.

    Çin, Deniz Üstü Rüzgar Türbinlerinde 35 MW'ı Hedefliyor

    Ancak projenin asıl dikkat çekici yanı, önümüzdeki yıllarda 35 MW’lık devasa türbinlerin test edilmesine imkân verecek altyapının hazırlanıyor olması. Yingkou’daki proje kapsamında türbin temelleri için geniş ölçekli alan düzenlemeleri yapılacak, dev kaldırma platformları kurulacak ve sahada görev alacak mühendisler için kapsamlı tesisler inşa edilecek. Bu hazırlık, Çin’in gelecekte daha da büyük türbinlere geçiş için şimdiden zemin hazırladığını açıkça gösteriyor.

    Sektör uzmanlarına göre bu hamle, sadece teknik bir ilerleme değil aynı zamanda stratejik bir mesaj. TGS şirketinden pazar analisti Chao Guo, “Huaneng’in Yingkou’da başlattığı 35 MW test platformu, Çin’in türbin ölçeklendirmede hız kesmeyeceğinin açık bir göstergesi” diyerek bu adımın küresel rekabete doğrudan bir meydan okuma niteliğinde olduğunu belirtiyor. Guo’ya göre Çin, 25 MW sınıfını bir üst sınır olarak görmüyor ve geleceğin “süper türbinlerine” şimdiden hazırlanıyor.

    26 MW ve 35 MW gibi dev türbinler yalnızca teknik bir gösteri değil. Daha büyük türbinler, aynı kapasiteyi daha az sayıda üniteyle sağlayarak kurulum ve işletme maliyetlerini uzun vadede düşürüyor. Ayrıca, Çin’in karbon nötr hedefleri doğrultusunda kıyı bölgelerinde daha fazla yenilenebilir kapasite eklemek için verimli bir yol sunuyor.

    Avrupa ve Amerika da "Süper Türbinler" İçin Hazırlık Yapıyor

    Aslında bugün dünya genelinde bir ölçek büyütme yarışı söz konusu. Yalnızca Çin değil, Avrupa ve Amerika da “süper türbinler” için hazırlık yapıyor. İngiltere’deki ORE Catapult tesisi, 30 MW sınıfına kadar türbinleri test edebilecek şekilde genişletilirken; Danimarkalı Vestas ve Almanya merkezli Siemens Gamesa de 20–25 MW'lık yeni nesil türbin tasarımları üzerinde çalışıyor. Trump döneminde rüzgar enerjisini dışlayan ABD’de ise General Electric, Haliade-X serisiyle 14–17MW arasında modeller geliştirerek şimdilik daha küçük ama güvenilir çözümler sunmaya çalışıyor. Ancak bu son projenin de gösterdiği üzere, Çin bu yarışı bir adım önde götürmeye devam ediyor.

