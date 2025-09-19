Çin'de dünyanın en büyük süper kapasitör tabanlı tesisi hizmete girdi

Xinzhou şehrine bağlı bir köyde konumlanan tesis, bol güneş ışığı ve su kaynaklarıyla bilinen bir bölgede yer alıyor. Bu özellikler, büyük ölçekli yenilenebilir enerji ve depolama çözümleri için uygun koşullar sunuyor.
Süper kapasitörler, hızlı tepki süresi ve uzun ömür sunuyor
Sistem, süper kapasitör ve bataryalar arasında görevleri dinamik olarak dağıtan bir enerji yönetim sistemi tarafından kontrol ediliyor. Milisaniyelik değişimleri süper kapasitörler üstlenirken, dakikalar ölçeğindeki düzenleme görevleri bataryalar tarafından gerçekleştiriliyor.
Süper kapasitörler, 0,001 saniye gibi ultra hızlı tepki süreleri sağlıyor ve -40°C'de %85'in üzerinde kapasitesini koruyarak aşırı soğukta lityum iyon pillerden önemli ölçüde daha iyi performans gösteriyor. Böylece bataryaların ömrü uzarken, yaşam döngüsü maliyetlerinin %30 oranında düşürülmesi hedefleniyor.
Tesisin operasyonel hedefleri arasında şebeke frekansını ±0,02 Hz sınırında tutmak ve sistem değişimlerine bir saniye içinde yanıt vermek bulunuyor. Bu yüksek hızdaki tepki kabiliyeti sayesinde şebekeye, tesisin anlık gücünün yaklaşık 20 katı olan 1,6 GW’lık değişken yenilenebilir enerji entegre edilebiliyor.
Santralden yılda 120 milyon yuanın (16,5 milyon dolar) üzerinde gelir elde edilmesi, 12 milyon yuan civarında vergi katkısı sağlanması ve yatırımın yaklaşık 7 yıl içinde geri dönmesi bekleniyor. Ayrıca proje kapsamında 500’den fazla kişiye istihdam yaratıldığı belirtildi.
Planlanan ikinci aşamada kapasitenin 200 MW'a çıkarılması hedeleniyor. Hibrit modelin, Çin'in büyük ölçekli yenilenebilir enerji altyapısını hızla yaygınlaştırdığı İç Moğolistan ve Sincan gibi kaynak açısından zengin bölgelerde de kullanılması planlanıyor.
