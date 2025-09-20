ABD ve Çin, TikTok konusunda anlaşmaya varmak üzere

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör ABD'de TikTok’u kurtaracak uzun süredir beklenen anlaşma hala netleşmiş değil, ancak ABD ve Çin’in uzlaşmaya yaklaşmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından anlaşmanın mevcut durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Trump, "Devlet Başkanı Şi ile harika bir görüşme yaptık ve TikTok anlaşmasını onayladık, şu anda süreç devam ediyor. Harika yatırımcılarımız var. Bu anlaşmanın tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." sözlerini kaydetti.

TikTok'un kontrolü ABD'li şirketlere geçecek

TikTok'u satın alacak kişilerin ve şirketlerin Amerikan olduğunu ve kontrolün tamamen kendilerinde olacağını dile getiren Trump, anlaşmanın tamamlanmasına ilişkin, "Anlaşmayı imzalamamız gerekiyor, sanırım bu bir formalite olabilir." yorumunu yaptı.

Ancak Çin devlet medyası görüşmeyi biraz farklı yansıttı. The New York Times’ın haberine göre Xi, hükümetin “söz konusu şirketin iradesine saygı duyduğunu, piyasa kuralları doğrultusunda gerçekleşecek iş görüşmelerinden memnuniyet duyduğunu ve hem Çin yasalarına uygun hem de iki tarafın çıkarlarını gözeten bir çözüme sıcak baktığını” iletti.

Öne sürülen şartlara göre, ABD’li kullanıcılar için tamamen yeni bir TikTok uygulaması geliştirilecek. Algoritmada ByteDance teknolojisi kullanılmaya devam edilecek, uygulamanın kontrolü ABD’li yatırımcılara geçecek ve Trump yönetimine milyarlarca dolarlık bir ödeme yapılacak.

Ancak tüm bunların ne zaman resmiyet kazanacağı hala belirsiz. Trump ayrıca TikTok’a yönelik tam yasak için dördüncü kez ek süre tanıdı. Böylece tarafların Aralık ayına kadar anlaşmayı netleştirmesi gerekiyor.

