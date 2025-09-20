ABD ve Çin, TikTok konusunda anlaşmaya varmak üzere

Trump, "Devlet Başkanı Şi ile harika bir görüşme yaptık ve TikTok anlaşmasını onayladık, şu anda süreç devam ediyor. Harika yatırımcılarımız var. Bu anlaşmanın tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." sözlerini kaydetti.
TikTok'un kontrolü ABD'li şirketlere geçecek
TikTok'u satın alacak kişilerin ve şirketlerin Amerikan olduğunu ve kontrolün tamamen kendilerinde olacağını dile getiren Trump, anlaşmanın tamamlanmasına ilişkin, "Anlaşmayı imzalamamız gerekiyor, sanırım bu bir formalite olabilir." yorumunu yaptı.
Ancak Çin devlet medyası görüşmeyi biraz farklı yansıttı. The New York Times’ın haberine göre Xi, hükümetin “söz konusu şirketin iradesine saygı duyduğunu, piyasa kuralları doğrultusunda gerçekleşecek iş görüşmelerinden memnuniyet duyduğunu ve hem Çin yasalarına uygun hem de iki tarafın çıkarlarını gözeten bir çözüme sıcak baktığını” iletti.
Öne sürülen şartlara göre, ABD’li kullanıcılar için tamamen yeni bir TikTok uygulaması geliştirilecek. Algoritmada ByteDance teknolojisi kullanılmaya devam edilecek, uygulamanın kontrolü ABD’li yatırımcılara geçecek ve Trump yönetimine milyarlarca dolarlık bir ödeme yapılacak.
Ancak tüm bunların ne zaman resmiyet kazanacağı hala belirsiz. Trump ayrıca TikTok’a yönelik tam yasak için dördüncü kez ek süre tanıdı. Böylece tarafların Aralık ayına kadar anlaşmayı netleştirmesi gerekiyor.Kaynakça https://www.engadget.com/social-media/us-and-china-agree-to-agree-on-a-tiktok-deal-231254041.html?src=rss https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-baskani-trump-cin-devlet-baskani-si-ile-tiktok-anlasmasini-onayladiklarini-soyledi/3693096 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
