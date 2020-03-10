Çinli bilim insanları açıkladı: Koronavirüs embriyoya bulaşabilir

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Ülkemizde henüz resmi bir vakasına rastlanılmadığı belirtilen Koronavirüs, tüm dünyada panik yaşatmaya devam ediyor. Henüz bir tedavi yöntemi bulunamayan ve COVID-19 olarak da adlandırılan bu hastalığın anneden, embriyoya bulaşabileceği belirtildi.

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Araştırmalar genişletilmeli

Çinli bilim insanları, Koronavirüs'ün transplasental bariyeri geçebileceğini öne sürdü. Böylece fetusün, hasta bir anneden enfeksiyon kapabileceği ifade ediliyor. Bu önemli açıklama, Çin Bilimler Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bir toplantında, akademisyen Gennady Onishchenko tarafından açıklandı. Bilim insanları daha önce bir insan embriyosunun akciğer dokusunda enfeksiyon belirtileri olduğunu da bildirmişlerdi.

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Akademisyen Onishchenko, Çinli bilim insanlarının bu tür ifadelerinin ne kadar doğru olduğu hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğuna dikkat çekerek, bu durumun daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerektiğini savunuyor. Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 4.026 ölüm vakası yaşandı ve enfekte hasta sayısı ise an itibarıyla 114.544.

https://scientificrussia.ru/articles/koronavirus-mozhet-peredavatsya-mladentsam-v-utrobe

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