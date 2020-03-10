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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli bilim insanları açıkladı: Koronavirüs embriyoya bulaşabilir

    Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile ilgili Çinli bilim insanlarından yeni bir açıklama geldi. Açıklamaya göre fetus, Koronavirüs taşıyan anneden enfeksiyon kapabilir.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Çinli bilim insanları açıkladı: Koronavirüs embriyoya bulaşabilir
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    Ülkemizde henüz resmi bir vakasına rastlanılmadığı belirtilen Koronavirüs, tüm dünyada panik yaşatmaya devam ediyor. Henüz bir tedavi yöntemi bulunamayan ve COVID-19 olarak da adlandırılan bu hastalığın anneden, embriyoya bulaşabileceği belirtildi.

    Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone modellerinin alkollü mendille temizlenebileceğini açıkladı"

    Araştırmalar genişletilmeli

    Çinli bilim insanları, Koronavirüs'ün transplasental bariyeri geçebileceğini öne sürdü. Böylece fetusün, hasta bir anneden enfeksiyon kapabileceği ifade ediliyor. Bu önemli açıklama, Çin Bilimler Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bir toplantında, akademisyen Gennady Onishchenko tarafından açıklandı. Bilim insanları daha önce bir insan embriyosunun akciğer dokusunda enfeksiyon belirtileri olduğunu da bildirmişlerdi.

    Çinli bilim insanları açıkladı: Koronavirüs embriyoya bulaşabilir
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    Akademisyen Onishchenko, Çinli bilim insanlarının bu tür ifadelerinin ne kadar doğru olduğu hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğuna dikkat çekerek, bu durumun daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerektiğini savunuyor. Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 4.026 ölüm vakası yaşandı ve enfekte hasta sayısı ise an itibarıyla 114.544.



    https://scientificrussia.ru/articles/koronavirus-mozhet-peredavatsya-mladentsam-v-utrobe Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    faniseyler (halit özdemir) 1 hf. en beğenilen
    Enfeksiyon uzmanı değilim ama bana nüfus planlamasına yönelik bir adım gibi geldi.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf.
    bir kaç gün önce donanım haberin yaptığı habere bakılırsa !

    yorumum alıntıdan sonra devam ediyor !!!

    Evrenin bilinen en büyük patlaması keşfedildi "Uzay-zamanı parçaladı"
    donanimhaber.com/...

    Dev patlamanın yaklaşık 390 milyon ışık yılı uzaklıkta gerçekleştiği ve uzayda tam 15 Samanyolu Galaksisi büyüklüğünde bir yarık oluşturduğu belirtiliyor.


    15 galaksi demek içinde en az 10,000 yaşama elverişli dünya demek anlamına gelir.

    özetle tanrı bu sıralar garip garip işler yapıyor.



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    monacomen 1 hf.
    Beni korkutan Türkiye'de virüs çıkar ise bunun altından nasıl kalkacağımız? Bugün sağlık bakanı her an çıkabilir tedbiri aldık dedi ama ne ilkokullar tatil edildi ne de kalabalık etkinlikler iptal ediliyor. Sanıyorum çıksın da o zaman iptal ederiz kafası tam da İtalya ve İran kafası olmuyor mu? Öte yandan tamam herkes evine kapanacak ve bir süre karantina olacak günleri görecek isek 4 milyar sağlıksız ve güvencesiz mültecinin bakım ve sağlık hizmetini nasıl yapacağız? Öncelikle bağışıklıkları düşük, kötü beslenen, barınma sorunu olan, şu an Mart ayı olarak en çok soğuk algınlığı yaşanan mevsimin dibinde hastaneler mülteciler ile dolar ise kendi halkının sağlığına nasıl koşturacak doktor ve sağlık çalışanlarımız merak ediyorum. Ülkenin sığınmacı ve mülteciler için giriş ve çıkışları sonuna kadar açtığı "Açık Kapı Politikasında" ortada ceryanda kalıp tümümüzün hasta olacağı endişesi taşıyorum. İnşallah olmaz inşallah ne sığınmacılar ne de bizler bu virüse yakalanmadan ilaç bulunur ve bu sorunlarımızı koronasız hallederiz.
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    Çağdaş ÖZGÜR (ÇAĞDAŞ ÖZGÜR) 1 hf.
    enfekte hasta sayısı ise an itibarıyla 114.544 değil bu bugüne kadar test sonucu pozitif çıkan haftalanmış insan sayısıdır. An itibariyle toplam hastalanmış insan sayısı 115.829 - 4087 (ölüm) - 64046 tedavi edilmiş (artık pozitif değil) = 47.696 an itibariyle enfekte hasta sayısıdır...!!!
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf.
    Valla her gün dünyamız bir önceki günden yaklaşık 220.000 daha fazla insan ile başlıyor güne. İnanabiliyor musunuz? Muazzam bir rakam. 2020'nin başından bu güne yani yaklaşık 70 günde dünya nüfusu 15 milyon daha arttı. Her yarım saat yaklaşık 4500 kişi ekleniyor, koronanın 3 ayda öldürdüğü insan sayısına eşit.
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Tedbiren 1-2 yilligina hamileligi unutun! Travmatik sonuclarla omur boyu yasamayin! Zaten nufus planlamasi da sart Turkiye gibi ulkelerde ...
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    faniseyler (halit özdemir) 1 hf. en beğenilen
    Enfeksiyon uzmanı değilim ama bana nüfus planlamasına yönelik bir adım gibi geldi.
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