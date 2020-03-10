Apple, iPhone modellerinin alkollü mendille temizlenebileceğini açıkladı

Teknoloji devi Apple, destek sayfasındaki talimatları güncelleyerek, iPhone modellerinin ve diğer Apple cihazların dezenfeksiyon mendilleriyle temizlenebileceğini duyurdu.İlginizi Çekebilir Apple'a iyi haber: Foxconn'da üretim normale döndü
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Apple destek sayfasını güncelledi
Şirket daha önce temizlik malzemelerinin, cihazların ekranlarındaki özel kaplamaya zarar vereceğini belirtiyordu. Ancak Koronavirüs salgını ile birlikte şirket, destek sayfasını sessiz sedasız güncelledi ve şu içeriği ekledi:
"Yüzde 70 izopropil alkollü mendil veya Clorox Dezenfeksiyon Mendili kullanarak, Apple ürününüzün ekran, klavye veya diğer dış yüzeyler gibi sert, gözeneksiz yüzeylerini hafifçe silebilirsiniz. Çamaşır suyu kullanmayın. Herhangi bir açıklıktan sıvı girmesinden kaçının ve Apple ürününüzü herhangi bir temizlik maddesine daldırmayın. Kumaş veya deri yüzeylerde kullanmayın."
CNBC'nin haberine göre Apple bu işlemin tüy bırakmayan bezlerle yapılmasını öneriyor. Cihazı temizlemek için basınçlı havanın kullanılması ise şirket tarafından önerilmiyor.
https://www.cnbc.com/2020/03/09/apple-says-you-can-clean-iphones-with-disinfectant-wipes-like-clorox.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Zaten şeffaf klayve koruyucu alacaktım ancak benim klayve ölçülerine uygun bir şey bulamadım.
@sakarboy
IPA mendillerdir...
Yada litrelik bir IPA(izopropil alkol)
Dan pamujlu bir bez ile temizlemek.
Notebooklarınızı bilgisayarımızı klavyenizi bile temizlemek çok işe yarar. Teknik işler yaptığım için. Bana gelen tüm müşteri cihazlarını işleme başlamadan IPA ile mutlaka silerim.
Fakat, oleofobik kaplama alkol ile arasi iyi degildir cabuk bozulur ozelligi de gider. Ekran caminda lekeler olusur kaplamasi korozyona ugradigi icin .