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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, iPhone modellerinin alkollü mendille temizlenebileceğini açıkladı

    Apple, kullanıcılarının Koronavirüs salgınından korunmaları amacıyla iPhone cihazlarını alkollü mendille temizleyebilecekleri açıkladı. Şirketin bu duyurusu destek sayfasında yayınlandı.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, iPhone modellerinin alkollü mendille temizlenebileceğini açıkladı
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    Teknoloji devi Apple, destek sayfasındaki talimatları güncelleyerek, iPhone modellerinin ve diğer Apple cihazların dezenfeksiyon mendilleriyle temizlenebileceğini duyurdu.

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    Apple destek sayfasını güncelledi

    Şirket daha önce temizlik malzemelerinin, cihazların ekranlarındaki özel kaplamaya zarar vereceğini belirtiyordu. Ancak Koronavirüs salgını ile birlikte şirket, destek sayfasını sessiz sedasız güncelledi ve şu içeriği ekledi:

    "Yüzde 70 izopropil alkollü mendil veya Clorox Dezenfeksiyon Mendili kullanarak, Apple ürününüzün ekran, klavye veya diğer dış yüzeyler gibi sert, gözeneksiz yüzeylerini hafifçe silebilirsiniz. Çamaşır suyu kullanmayın. Herhangi bir açıklıktan sıvı girmesinden kaçının ve Apple ürününüzü herhangi bir temizlik maddesine daldırmayın. Kumaş veya deri yüzeylerde kullanmayın."

    Apple, iPhone modellerinin alkollü mendille temizlenebileceğini açıkladı
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    CNBC'nin haberine göre Apple bu işlemin tüy bırakmayan bezlerle yapılmasını öneriyor. Cihazı temizlemek için basınçlı havanın kullanılması ise şirket tarafından önerilmiyor.



    https://www.cnbc.com/2020/03/09/apple-says-you-can-clean-iphones-with-disinfectant-wipes-like-clorox.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Krone 1 hf.
    Virüs olaylarından beri her akşam telefonu kolonyalı mendille siliyorum bir sorun çıkmadı şu ana kadar. Gün içinde elimizi her yere sürdüğümüz için cep telefonları da virüslere ve bakterilere ciddi bir zemin oluşturuyor.
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    seyhmus21 (seyhmus arkan) 1 hf.
    Gözlük mendili sert tütün kolonyası işlem tamam 😂👍✌🏻
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    Vega 1 hf.
    Laptop kullanıyorum ve klayve tuşlarının üzeri kirlenmeye başladı yavaş yavaş. Tuşların üzerinde gri bir tabaka var. Bunu en kolay yoldan nasıl temizleyebilirim?

    Zaten şeffaf klayve koruyucu alacaktım ancak benim klayve ölçülerine uygun bir şey bulamadım.

    @sakarboy
    1 Yanıt Yanıtla
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    sakarboy (Fatih Armağan) 1 hf.
    Bu tür cihazlwr silmenin en iyi yolu

    IPA mendillerdir...

    Yada litrelik bir IPA(izopropil alkol)

    Dan pamujlu bir bez ile temizlemek.

    Notebooklarınızı bilgisayarımızı klavyenizi bile temizlemek çok işe yarar. Teknik işler yaptığım için. Bana gelen tüm müşteri cihazlarını işleme başlamadan IPA ile mutlaka silerim.
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    Enganche 1 hf. yeni yorumcu
    Zaten kullanmayan var mı?
    Yanıtla +2
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    The Hollow 1 hf.
    Pahalı cihazlar için birkaç ayda bir harcanacak 20-25 TL'den kaçınmak bence saçmalık. Detaylı temizlik için bunu TV, Monitör, Telefon, vs. için de bunu kullanıyorum ve öneririm. Hops mendil marketlerde de bulunuyor. Fiyatı 6 TL olması lazım.
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    drjacob (... ) 1 hf.
    kolonyalı bez ile siliyorum genellikle
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    TheJudgé 1 hf.
    Allah razı olsun tim kuktan , ben hep aypstoreden alınan özel diamond water refreshing towel ile silerdim önceden paketi 50 tl idi , artık bimden aldığım karayel marka 80lik kolonya ile silicem
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Bircok amiral cihazlarda "oleofobik" / " oleophobic " kaplama vardir bunlari ilk kullanan Apple firmasi sonrasinda da Android cihazlarinda gormekteyiz .

    Fakat, oleofobik kaplama alkol ile arasi iyi degildir cabuk bozulur ozelligi de gider. Ekran caminda lekeler olusur kaplamasi korozyona ugradigi icin .
    1 Yanıt Yanıtla +3
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