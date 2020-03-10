Apple, iPhone modellerinin alkollü mendille temizlenebileceğini açıkladı

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Teknoloji devi Apple, destek sayfasındaki talimatları güncelleyerek, iPhone modellerinin ve diğer Apple cihazların dezenfeksiyon mendilleriyle temizlenebileceğini duyurdu.

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Apple destek sayfasını güncelledi

Şirket daha önce temizlik malzemelerinin, cihazların ekranlarındaki özel kaplamaya zarar vereceğini belirtiyordu. Ancak Koronavirüs salgını ile birlikte şirket, destek sayfasını sessiz sedasız güncelledi ve şu içeriği ekledi:

"Yüzde 70 izopropil alkollü mendil veya Clorox Dezenfeksiyon Mendili kullanarak, Apple ürününüzün ekran, klavye veya diğer dış yüzeyler gibi sert, gözeneksiz yüzeylerini hafifçe silebilirsiniz. Çamaşır suyu kullanmayın. Herhangi bir açıklıktan sıvı girmesinden kaçının ve Apple ürününüzü herhangi bir temizlik maddesine daldırmayın. Kumaş veya deri yüzeylerde kullanmayın."

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CNBC'nin haberine göre Apple bu işlemin tüy bırakmayan bezlerle yapılmasını öneriyor. Cihazı temizlemek için basınçlı havanın kullanılması ise şirket tarafından önerilmiyor.

https://www.cnbc.com/2020/03/09/apple-says-you-can-clean-iphones-with-disinfectant-wipes-like-clorox.html

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