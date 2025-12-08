Giriş
    Dünyanın ilk altı kollu tekerlekli insansı robotu tanıtıldı: Miro U

    Midea, altı kollu tekerlek-bacak tasarımıyla dikkat çeken yeni insansı robotu Miro U’yu tanıttı. Robot, endüstriyel otomasyonda verimliliği artıracak ve üretim hatlarında çevrim sürelerini düşürecek.

    Dünyanın ilk altı kollu tekerlekli insansı robotu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Midea, Çin’de düzenlediği etkinlikte yeni nesil insansı robotu Miro U’yu tanıtarak endüstriyel otomasyon alanında dikkat çekici bir adım attı. Şirket, tamamen kendi mühendislik ekibi tarafından geliştirilen bu modelin, dünyada ilk kez altı kollu tekerlek-bacak hibrit tasarımını benimsediğini vurguluyor. Yapı itibarıyla hem yüksek hassasiyetli manipülasyon hem de hızlı konum değiştirme gerektiren üretim süreçlerine adapte olan Miro U, karmaşık iş akışlarının üstesinden gelmek için tasarlandı.

    Fabrikalarda verimi artıracak

    Dünyanın ilk altı kollu tekerlekli insansı robotu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni robot, Midea’nın Ağustos ayında Jingzhou fabrikasında devreye aldığı önceki tekerlekli insansı modelin gelişmiş versiyonu niteliğinde. Eski model, otonom mobil robotlar, tek kollu dört tekerlekli robotlar, Kuka robotik sistemleri ve insan işçilerle birlikte çalışıyordu. Miro U’nun göreve başlamasıyla birlikte bu ekosistemin verimlilik seviyesinin belirgin şekilde artması bekleniyor.

    Midea’nın Başkan Yardımcısı ve CTO’su Wei Chang, Miro U’nun şirketin insansı robot serisinin üçüncü jenerasyon modeli olduğunu belirtti. Robot, dikey kaldırma, üretim hattında kritik öneme sahip 360 derece kendi etrafında dönüş kabiliyeti ve farklı işlemler için hızla değiştirilebilen uç efektör modülleriyle donatılmış altı adet biyomekanik kol kullanıyor. Wei, robotun yazılımdan mekaniğe kadar tüm teknoloji yığınının şirket içinde geliştirildiğinin altını çizdi.

    Dünyanın ilk altı kollu tekerlekli insansı robotu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Şirket, Miro U’yu 2025 yılı sonunda Wuxi’deki üst seviye çamaşır makinesi fabrikasında devreye almayı planlıyor. Bu entegrasyonla birlikte üretim hattında “takt zamanı” olarak bilinen çevrim sürelerinin kısalması ve hat ayarlama süreçlerinde yüzde 30’a varan verim artışı hedefleniyor.

    Wei Chang, Midea’nın insansı robot stratejisinin genel yol haritasını da paylaştı. Endüstriyel odaklı Miro serisi üç ardışık nesli tamamlamış durumda. Buna paralel olarak, ticari ve ev içi kullanım için hazırlanan Mila serisi ise son test aşamasına geldi. Şirket, Mila modellerinin 2026 itibarıyla fiziksel deneyim mağazalarında müşteri yönlendirme ve etkileşimli ürün tanıtımı gibi görevlerde kullanılacağını söylüyor.

