Dünyanın ilk altı kollu tekerlekli insansı robotu tanıtıldı: Miro U

Midea’nın Başkan Yardımcısı ve CTO’su Wei Chang, Miro U’nun şirketin insansı robot serisinin üçüncü jenerasyon modeli olduğunu belirtti. Robot, dikey kaldırma, üretim hattında kritik öneme sahip 360 derece kendi etrafında dönüş kabiliyeti ve farklı işlemler için hızla değiştirilebilen uç efektör modülleriyle donatılmış altı adet biyomekanik kol kullanıyor. Wei, robotun yazılımdan mekaniğe kadar tüm teknoloji yığınının şirket içinde geliştirildiğinin altını çizdi.
Wei Chang, Midea’nın insansı robot stratejisinin genel yol haritasını da paylaştı. Endüstriyel odaklı Miro serisi üç ardışık nesli tamamlamış durumda. Buna paralel olarak, ticari ve ev içi kullanım için hazırlanan Mila serisi ise son test aşamasına geldi. Şirket, Mila modellerinin 2026 itibarıyla fiziksel deneyim mağazalarında müşteri yönlendirme ve etkileşimli ürün tanıtımı gibi görevlerde kullanılacağını söylüyor.
