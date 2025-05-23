Film gerçek oldu: İnsansı robotlar boks için ringe çıkıyor

25 Mayıs'ta gerçekleşecek
Küçük gösteride yalnızca teknoloji tutkunlarına değil, geleceğin mühendisleri olan öğrencilere de hitap edildi. Hangzhou’daki bir okulda düzenlenen gösteride robotlar, öğrencilere bilim ve teknolojiyi sahada tanıtmak amacıyla birebir sunumlar yaptı. Öğrenciler, robotların yalnızca dövüş kabiliyetlerine değil, aynı zamanda dayanıklılıklarına da tanıklık etti. 40 dakikalık aralıksız koşu performansı da spor salonunda büyük alkış topladı.
Bu etkinlik, robotlar için yalnızca bir tanıtım değil, aynı zamanda yaklaşan boks karşılaşması öncesinde bir stres testi niteliği taşıyordu. Unitree Robotics Pazarlama Ekibi’nden Chu Yang, “Robotlar insan-makine işbirliğine dayalı bir şekilde dövüşüyor. Onları kontrol etmenin üç yolu var. En yaygın yol, operatörün basit bir kumanda ile robotun hareketlerini kontrol etmesi. Pazar günkü maçta yeni geliştirdiğimiz diğer iki kontrol modunu da tanıtacağız. O zaman nasıl çalıştıklarını göreceksiniz” dedi.
Etkinliğin formatı belli oldu
Bu tür etkinlikler, robotların yalnızca fiziksel kabiliyetlerini değil, aynı zamanda insan hareketlerini anlama ve taklit etme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Yüksek kaliteli veri toplamak, robotların esneklik ve koordinasyonlarını artırmak için kritik bir unsur olarak öne çıkıyor. Özellikle düşük maliyetli ama etkili veri toplama yöntemleri –uzaktan kontrol, hareket yakalama ve büyük veri modelleri– üzerinde yoğun çalışmalar yapılıyor. Bu alanda en umut vadeden yöntem olarak ise insan hareketlerini robotlara doğrudan aktaran hareket yakalama teknolojisi gösteriliyor.
Dolayısıyla 25 Mayıs’ta Hangzhou’daki Mech Combat Arena’da düzenlenecek olan robot boks karşılaşması, yalnızca bir gösteriden ibaret değil. Karşılaşmalar CMG tarafından küresel olarak canlı yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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