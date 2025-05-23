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    Film gerçek oldu: İnsansı robotlar boks için ringe çıkıyor

    Geçtiğimiz ay Çin’de dünyanın ilk insansı robot maçının yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi ise tarih verildi. Unitree’nin insansıları 25 Mayıs tarihinde ringe çıkıp kozlarını paylaşacak.

    Film gerçek oldu: İnsansı robotlar boks için ringe çıkıyor Tam Boyutta Gör
    İnsansı robotlar adım adım ringe çıkıyor. Geçtiğimiz ay Çinli robotik şirketi Unitree, dünyanın ilk insansı robot maçının mayıs ayı içinde yapılacağını duyurmuş ama tarih verilmemişti. Şimdi ise Unitree tarafından geliştirilen insansı robotlar, 25 Mayıs’ta ringe çıkarak kozlarını paylaşacak. Bunun öncesinde firmanın G1 adlı robotları hünerlerini sergiledikleri küçük bir gösterim de gerçekleştirdi.

    25 Mayıs'ta gerçekleşecek



    Küçük gösteride yalnızca teknoloji tutkunlarına değil, geleceğin mühendisleri olan öğrencilere de hitap edildi. Hangzhou’daki bir okulda düzenlenen gösteride robotlar, öğrencilere bilim ve teknolojiyi sahada tanıtmak amacıyla birebir sunumlar yaptı. Öğrenciler, robotların yalnızca dövüş kabiliyetlerine değil, aynı zamanda dayanıklılıklarına da tanıklık etti. 40 dakikalık aralıksız koşu performansı da spor salonunda büyük alkış topladı.

    Bu etkinlik, robotlar için yalnızca bir tanıtım değil, aynı zamanda yaklaşan boks karşılaşması öncesinde bir stres testi niteliği taşıyordu. Unitree Robotics Pazarlama Ekibi’nden Chu Yang, “Robotlar insan-makine işbirliğine dayalı bir şekilde dövüşüyor. Onları kontrol etmenin üç yolu var. En yaygın yol, operatörün basit bir kumanda ile robotun hareketlerini kontrol etmesi. Pazar günkü maçta yeni geliştirdiğimiz diğer iki kontrol modunu da tanıtacağız. O zaman nasıl çalıştıklarını göreceksiniz” dedi.

    Etkinliğin formatı belli oldu

    Film gerçek oldu: İnsansı robotlar boks için ringe çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Tarihe geçecek ilk robot boks etkinliği, iki aşamadan oluşacak: performans karşılaşmaları ve turnuva bazlı rekabet. Performans kısmında robotlar, bireysel ve grup hâlinde yeteneklerini sergileyecek. Ardından dört farklı teknik altyapıya sahip insan operatör takımı, robotları gerçek zamanlı olarak yönlendirerek turnuva tarzında yarışacak. Finalde bir kazanan takım belirlenecek. Bu, 2011 yapımı “Çelik Yumruklar” filmine oldukça benziyor.

    Bu tür etkinlikler, robotların yalnızca fiziksel kabiliyetlerini değil, aynı zamanda insan hareketlerini anlama ve taklit etme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Yüksek kaliteli veri toplamak, robotların esneklik ve koordinasyonlarını artırmak için kritik bir unsur olarak öne çıkıyor. Özellikle düşük maliyetli ama etkili veri toplama yöntemleri –uzaktan kontrol, hareket yakalama ve büyük veri modelleri– üzerinde yoğun çalışmalar yapılıyor. Bu alanda en umut vadeden yöntem olarak ise insan hareketlerini robotlara doğrudan aktaran hareket yakalama teknolojisi gösteriliyor.

    Dolayısıyla 25 Mayıs’ta Hangzhou’daki Mech Combat Arena’da düzenlenecek olan robot boks karşılaşması, yalnızca bir gösteriden ibaret değil. Karşılaşmalar CMG tarafından küresel olarak canlı yayınlanacak.

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