Çin'de insansı robotlar trafik polisliği yapmaya başladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında yaşanan patlamaya paralel olarak robotik alanında da önemli atılımların yapılması, insansı robotların hızla gelişmesini sağladı. Öyle ki bugün artık adım adım iş gücünün bir parçası hâline geliyor. Bunun bugüne kadarki en çarpıcı örneklerinden birini bu hafta Çin'de gördük. Çin, insansı robotlarını yollarda trafik polisi gibi kullanmaya başladı. Ülkenin teknoloji merkezlerinden biri olan Hangzhou şehrinde, trafik akışını bir robot yönlendiriyor.

Hangxing No. 1 olarak anılan, 1.80 boyundaki bu insansı robot, trafik polislerinin standart el işaretlerini taklit eden jestler yaparak trafiği yönlendiriyor. İşlek bir kavşakta göreve başlayan robot; araç akışını yönlendirmek, kural ihlallerini tespit etmek ve sürücülere sesli uyarıda bulunmak gibi görevleri yerine getiriyor.

Yollarda Yeni Bir Dönem: AI Kontrollü Trafik Görevlisi

Gelişmiş kamera sistemi ve sensörleri sayesinde kavşaktaki tüm yönleri aynı anda takip edebilen robot, dur, geç, bekle gibi temel komutları standart polis hareketlerini kopyalayarak iletiyor. Ayrıca dijital bir düdük sesi çıkarabiliyor ve yaptığı jestleri kavşaktaki trafik ışıklarıyla senkronize çalışacak şekilde ayarlayabiliyor.

Ancak robotun yetenekleri yalnızca yönlendirme ile sınırlı değil. NotebookCheck tarafından aktarılan bilgilere göre, robot gerçek zamanlı olarak kural ihlali tespit edebilecek bir yapay zekâ altyapısıyla donatılmış. Kask takmayan motosiklet sürücülerinden kırmızı ışıkta geçen yayalara kadar pek çok ihlal sistem tarafından otomatik kaydediliyor. Böyle bir durum fark edildiğinde araç ya da yaya sakin bir ses tonuyla uyarılıyor. Robotun amacı cezalandırmaktan çok davranışı anında düzeltmek; bu yüzden uyarılar çatışma yaratmayacak bir dil ve tonla hazırlanmış.

Yaklaşık 6 ila 8 saat arasında çalışmasını sağlayan değiştirilebilir batarya sistemi, robotun özellikle sabah ve akşam yoğun trafik saatlerini kesintisiz şekilde yönetmesine olanak tanıyor. Şarjı azaldığında ise kendi başına istasyona dönerek batarya yenilemesi yapabiliyor.

Hangxing No. 1’in çalışma modeli, sürekli akan bir veri akışı üzerine kurulu. Kavşaktaki kameralar anlık görüntüleri yapay zekâ modeline iletirken, sistem araçların stop çizgisini geçip geçmediğini, yayaların kırmızı ışıkta yürüyüp yürümediğini veya bisikletlilerin güvenli şeritten sapıp sapmadığını tespit edebiliyor. İhlal tespit edildiğinde olay kaydediliyor ve merkezî polis veri tabanına gönderiliyor. Pilot uygulamanın ilk aşamalarında robotun yanında bir insan memur da bulunuyor; ancak yalnızca robotun sesli uyarılarının yetersiz kaldığı durumlarda müdahâle ediyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 1 Aralık 2025 6 gün önce eklendi

Projenin mühendislerinden Zhang Wanzhe’ye göre robotun karar verme sistemi zaman içinde öğrenmeye devam ediyor. Ekip, yoğun saatlerdeki görüntüleri inceleyerek yapay zekânın yanlış pozitif verdiği durumları azaltmaya çalışıyor. Ekim ayında yapılan testlerde gölgelerin veya rüzgâr kaynaklı bazı hareketlerin sensörleri yanıltması gibi sorunlar yaşanmıştı; bu sebeple sistem sürekli güncelleniyor.

Yetkililer, sistemden toplanan veriler doğrultusunda robotun ilerleyen dönemlerde daha da akıllanacağını belirtiyor. Gelecekte büyük dil modelleriyle desteklenen yeni sürümlerin, sürücülere yön tarifi verebileceği, turistlere bilgi sağlayabileceği ve hatta trafik güvenliği konusunda sokaklarda mini eğitimler bile sunabileceği ifade ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Çin'de insansı robotlar trafik polisliği yapıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: