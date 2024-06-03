Çinli JAECOO 7, bu yaz Türkiye'de satışa sunulacak

- Ürün gamı JAECOO 5 ve 8 ile genişleyecek
- Türk Kamu Refah Fonu kuracak
- JAECOO markası hakkında
- Yorumlar
JAECOO 7, güvenlik, konfor ve esnekliğin bir arada sunulduğu iç mekanıyla geleneksel offroad genlerini ve offroad dünyasının estetik cazibesini yeniden yorumluyor. Akıllı sistem ARDIS ve kum, kar, çamur ve arazi dahil olmak üzere yedi sürüş moduyla donatılan model, senaryo tabanlı bir teknolojik mantıkla sürüş gereksinimlerini mükemmel bir şekilde karşılıyor. Yerden yüksekliği 200 mm olan modelin yaklaşma ve uzaklaşma açıları da sırasıyla 21 ve 29 derece olarak karşımıza çıkıyor.
JAECOO 7, arazi sürüşlerinde gelişmiş bir hareket özgürlüğü sağlamanın yanı sıra şehir yolları için de kişiselleştirilmiş bir sürüş deneyimi yaşatıyor. 14,8 inçlik ultra geniş panoramik ekranı, yeni W-Hud göz hizası ekranı ve 50 W ile sektörün en güçlü kablosuz hızlı şarj özelliği ile gelişmiş bir bilgi-eğlence deneyimi sunan JAECOO 7, 540° panoramik şeffaf şasi de dahil olmak üzere 21 adedin üzerinde ADAS işleviyle kapsamlı ve çok yönlü güvenlik özellikleri sunarak kullanıcıların diledikleri zaman ve endişe duymadan arazide sürüş yapmalarını sağlıyor.
JAECOO 7 öne çıkan detaylar:
1.6 lt turbo benzinli motor ve 7 DCT
183 bg güç, 275 Nm tork
Dış ölçüler 4500 x 1865 x 1680 mm
Aks mesafesi 2672 mm
Bagaj hacmi 412 litre
Yurt dışı fiyatı 40 bin euro
Ürün gamı JAECOO 5 ve 8 ile genişleyecek
Marka ayrıca, Türk kullanıcıların geri bildirimlerine odaklanarak, yeni otomobil satın alma deneyimleri yaratacak, Türkiye’deki önemli şehirleri ve iş bölgelerini kapsayacak şekilde satış ve servis ağlarını genişletecek ve Türk tüketicilere daha uygun hizmetler sunarak Türkiye’deki yerel stratejisini sürekli olarak geliştirecek.
Türk Kamu Refah Fonu kuracak
JAECOO markası hakkında
Son bir yıl içerisinde Meksika, Güney Afrika ve Şili gibi önemli pazarlara giriş yaparak küresel varlığını hızla artıran JAECOO, küresel offroad pazarında yükselen bir yıldız haline geldi. Geçtiğimiz ay kapsamlı 2030 stratejisini açıklayan JAECOO, offroad pazarında yeni bir sayfa açarak segmentinde bir dönüşüm başlattı. JAECOO, sadece bir yılda dünya genelinde 37 pazara ulaştı.
1,1 milyonun üzerinde kullanıcının dikkatini çeken JAECOO, 873 bayiden oluşan bir ağ kurdu ve güçlü bir küresel marka etkisi oluşturarak küresel pazarlarda en hızlı büyüyen otomotiv markası haline geldi. JAECOO, önümüzdeki üç yıl içinde İspanya, İtalya ve Polonya gibi Avrupa'daki yüksek potansiyelli pazarlar da dahil olmak üzere, 3 binin üzerinde standart bayi kanalından oluşan küresel bir yapılanmaya sahip 60’ın üzerinde pazara girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.