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    Çinli JAECOO 7, bu yaz Türkiye'de satışa sunulacak

    Chery modellerinden tanıdığımız 1.6 litre benzinli motor ve 7 ileri DCT otomatik şanzıman kombinasyonuyla karşımıza çıkan Çinli JAECOO 7, ilerleyen süreçte PHEV versiyonla da satılacak.
    Çinli JAECOO 7, bu yaz Türkiye'de satışa sunulacak Tam Boyutta Gör
    Türkiye pazarına dönüş yapmasının ardından rekabetçi fiyatlarıyla büyük ilgi gören Chery, şimdi de offroad SUV segmentinin yeni neslini temsil eden JAECOO markasını Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. JAECOO 7 isimli ilk model, temmuz gibi satışa sunulmuş olacak.

    JAECOO 7, güvenlik, konfor ve esnekliğin bir arada sunulduğu iç mekanıyla geleneksel offroad genlerini ve offroad dünyasının estetik cazibesini yeniden yorumluyor. Akıllı sistem ARDIS ve kum, kar, çamur ve arazi dahil olmak üzere yedi sürüş moduyla donatılan model, senaryo tabanlı bir teknolojik mantıkla sürüş gereksinimlerini mükemmel bir şekilde karşılıyor. Yerden yüksekliği 200 mm olan modelin yaklaşma ve uzaklaşma açıları da sırasıyla 21 ve 29 derece olarak karşımıza çıkıyor.

    JAECOO 7, arazi sürüşlerinde gelişmiş bir hareket özgürlüğü sağlamanın yanı sıra şehir yolları için de kişiselleştirilmiş bir sürüş deneyimi yaşatıyor. 14,8 inçlik ultra geniş panoramik ekranı, yeni W-Hud göz hizası ekranı ve 50 W ile sektörün en güçlü kablosuz hızlı şarj özelliği ile gelişmiş bir bilgi-eğlence deneyimi sunan JAECOO 7, 540° panoramik şeffaf şasi de dahil olmak üzere 21 adedin üzerinde ADAS işleviyle kapsamlı ve çok yönlü güvenlik özellikleri sunarak kullanıcıların diledikleri zaman ve endişe duymadan arazide sürüş yapmalarını sağlıyor.

    Çinli JAECOO 7, bu yaz Türkiye'de satışa sunulacak Tam Boyutta Gör
    Ayrıca, küresel 5 yıldızlı güvenlik standartlarına dayanan JAECOO 7, yenilikçi bir kafes tipi enerji emici gövde yapısına sahip. 10 adet hava yastığı ile birlikte otomobildeki her yolcuya acil durumlarda çok yönlü koruma, konforlu bir sürüş deneyimi ve güven veren bir sürüş sağlayarak “5 Yıldızlı koruma” sunuyor.

    JAECOO 7 öne çıkan detaylar:

    1.6 lt turbo benzinli motor ve 7 DCT

    183 bg güç, 275 Nm tork

    Dış ölçüler 4500 x 1865 x 1680 mm

    Aks mesafesi 2672 mm

    Bagaj hacmi 412 litre

    Yurt dışı fiyatı 40 bin euro

    Ürün gamı JAECOO 5 ve 8 ile genişleyecek

    Çinli JAECOO 7, bu yaz Türkiye'de satışa sunulacak Tam Boyutta Gör
    Gelecekteki ürünlerin yapılanması, konumlandırması ve stratejisine de odaklanan marka; JAECOO 8 ve JAECOO 5 gibi yeni modellerle ürün gamını sürekli geliştirmeye devam edecek. Küresel standartlara dayanan marka, JAECOO 7 PHEV ve JAECOO 8 PHEV modelleriyle başlayarak pazara yeni enerji ürünleri sunacak. JAECOO, Türk tüketicisinin offroad segmentinde yeni enerji beklentilerini tam olarak karşılamak üzere; içten yanmalı (ICE), hibrit (HEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) dahil olmak üzere birden fazla güç-aktarma seçeneği ile tüm pazar segmentlerine hitap edecek.

    Marka ayrıca, Türk kullanıcıların geri bildirimlerine odaklanarak, yeni otomobil satın alma deneyimleri yaratacak, Türkiye’deki önemli şehirleri ve iş bölgelerini kapsayacak şekilde satış ve servis ağlarını genişletecek ve Türk tüketicilere daha uygun hizmetler sunarak Türkiye’deki yerel stratejisini sürekli olarak geliştirecek.

    Türk Kamu Refah Fonu kuracak

    Çinli JAECOO 7, bu yaz Türkiye'de satışa sunulacak Tam Boyutta Gör
    JAECOO, Türkiye’de de sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya devam edecek. Marka bu kapsamda, küresel ölçekte biyolojik koruma, çevre koruma ve savunmasız grupların bakımı gibi çeşitli alanlarda faaliyetler yürütmek üzere dünya genelinde kamu refahı kuruluşlarıyla iş birliği yapacağını açıkladı. “JAECOO, Türkiye'de, Türkiye için” eylem planı ile sadece kaliteli seyahat ürünleri sunmakla kalmayıp, aynı zamanda uzun vadeli, sistematik sosyal kamu refahı projeleri yürütmek için bir Türk Kamu Refah Fonu kurarak ESG geliştirme konseptini uygulayacak.

    JAECOO markası hakkında

    Son bir yıl içerisinde Meksika, Güney Afrika ve Şili gibi önemli pazarlara giriş yaparak küresel varlığını hızla artıran JAECOO, küresel offroad pazarında yükselen bir yıldız haline geldi. Geçtiğimiz ay kapsamlı 2030 stratejisini açıklayan JAECOO, offroad pazarında yeni bir sayfa açarak segmentinde bir dönüşüm başlattı. JAECOO, sadece bir yılda dünya genelinde 37 pazara ulaştı.

    1,1 milyonun üzerinde kullanıcının dikkatini çeken JAECOO, 873 bayiden oluşan bir ağ kurdu ve güçlü bir küresel marka etkisi oluşturarak küresel pazarlarda en hızlı büyüyen otomotiv markası haline geldi. JAECOO, önümüzdeki üç yıl içinde İspanya, İtalya ve Polonya gibi Avrupa'daki yüksek potansiyelli pazarlar da dahil olmak üzere, 3 binin üzerinde standart bayi kanalından oluşan küresel bir yapılanmaya sahip 60’ın üzerinde pazara girecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    tek resme müzik ekleme airpods sol kulaklık az ses a101 ne kadar kira veriyor sustanon primobolan kürü vodafone mu türk telekom mu

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