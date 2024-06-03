Çinli JAECOO 7, bu yaz Türkiye'de satışa sunulacak

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Tam Boyutta Gör Türkiye pazarına dönüş yapmasının ardından rekabetçi fiyatlarıyla büyük ilgi gören Chery, şimdi de offroad SUV segmentinin yeni neslini temsil eden JAECOO markasını Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. JAECOO 7 isimli ilk model, temmuz gibi satışa sunulmuş olacak.

JAECOO 7, güvenlik, konfor ve esnekliğin bir arada sunulduğu iç mekanıyla geleneksel offroad genlerini ve offroad dünyasının estetik cazibesini yeniden yorumluyor. Akıllı sistem ARDIS ve kum, kar, çamur ve arazi dahil olmak üzere yedi sürüş moduyla donatılan model, senaryo tabanlı bir teknolojik mantıkla sürüş gereksinimlerini mükemmel bir şekilde karşılıyor. Yerden yüksekliği 200 mm olan modelin yaklaşma ve uzaklaşma açıları da sırasıyla 21 ve 29 derece olarak karşımıza çıkıyor.

JAECOO 7, arazi sürüşlerinde gelişmiş bir hareket özgürlüğü sağlamanın yanı sıra şehir yolları için de kişiselleştirilmiş bir sürüş deneyimi yaşatıyor. 14,8 inçlik ultra geniş panoramik ekranı, yeni W-Hud göz hizası ekranı ve 50 W ile sektörün en güçlü kablosuz hızlı şarj özelliği ile gelişmiş bir bilgi-eğlence deneyimi sunan JAECOO 7, 540° panoramik şeffaf şasi de dahil olmak üzere 21 adedin üzerinde ADAS işleviyle kapsamlı ve çok yönlü güvenlik özellikleri sunarak kullanıcıların diledikleri zaman ve endişe duymadan arazide sürüş yapmalarını sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca, küresel 5 yıldızlı güvenlik standartlarına dayanan JAECOO 7, yenilikçi bir kafes tipi enerji emici gövde yapısına sahip. 10 adet hava yastığı ile birlikte otomobildeki her yolcuya acil durumlarda çok yönlü koruma, konforlu bir sürüş deneyimi ve güven veren bir sürüş sağlayarak “5 Yıldızlı koruma” sunuyor.

JAECOO 7 öne çıkan detaylar:

1.6 lt turbo benzinli motor ve 7 DCT

183 bg güç, 275 Nm tork

Dış ölçüler 4500 x 1865 x 1680 mm

Aks mesafesi 2672 mm

Bagaj hacmi 412 litre

Yurt dışı fiyatı 40 bin euro

Ürün gamı JAECOO 5 ve 8 ile genişleyecek

Tam Boyutta Gör Gelecekteki ürünlerin yapılanması, konumlandırması ve stratejisine de odaklanan marka; JAECOO 8 ve JAECOO 5 gibi yeni modellerle ürün gamını sürekli geliştirmeye devam edecek. Küresel standartlara dayanan marka, JAECOO 7 PHEV ve JAECOO 8 PHEV modelleriyle başlayarak pazara yeni enerji ürünleri sunacak. JAECOO, Türk tüketicisinin offroad segmentinde yeni enerji beklentilerini tam olarak karşılamak üzere; içten yanmalı (ICE), hibrit (HEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) dahil olmak üzere birden fazla güç-aktarma seçeneği ile tüm pazar segmentlerine hitap edecek.

Marka ayrıca, Türk kullanıcıların geri bildirimlerine odaklanarak, yeni otomobil satın alma deneyimleri yaratacak, Türkiye’deki önemli şehirleri ve iş bölgelerini kapsayacak şekilde satış ve servis ağlarını genişletecek ve Türk tüketicilere daha uygun hizmetler sunarak Türkiye’deki yerel stratejisini sürekli olarak geliştirecek.

Türk Kamu Refah Fonu kuracak

Tam Boyutta Gör JAECOO, Türkiye’de de sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya devam edecek. Marka bu kapsamda, küresel ölçekte biyolojik koruma, çevre koruma ve savunmasız grupların bakımı gibi çeşitli alanlarda faaliyetler yürütmek üzere dünya genelinde kamu refahı kuruluşlarıyla iş birliği yapacağını açıkladı. “JAECOO, Türkiye'de, Türkiye için” eylem planı ile sadece kaliteli seyahat ürünleri sunmakla kalmayıp, aynı zamanda uzun vadeli, sistematik sosyal kamu refahı projeleri yürütmek için bir Türk Kamu Refah Fonu kurarak ESG geliştirme konseptini uygulayacak.

JAECOO markası hakkında

Son bir yıl içerisinde Meksika, Güney Afrika ve Şili gibi önemli pazarlara giriş yaparak küresel varlığını hızla artıran JAECOO, küresel offroad pazarında yükselen bir yıldız haline geldi. Geçtiğimiz ay kapsamlı 2030 stratejisini açıklayan JAECOO, offroad pazarında yeni bir sayfa açarak segmentinde bir dönüşüm başlattı. JAECOO, sadece bir yılda dünya genelinde 37 pazara ulaştı.

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1,1 milyonun üzerinde kullanıcının dikkatini çeken JAECOO, 873 bayiden oluşan bir ağ kurdu ve güçlü bir küresel marka etkisi oluşturarak küresel pazarlarda en hızlı büyüyen otomotiv markası haline geldi. JAECOO, önümüzdeki üç yıl içinde İspanya, İtalya ve Polonya gibi Avrupa'daki yüksek potansiyelli pazarlar da dahil olmak üzere, 3 binin üzerinde standart bayi kanalından oluşan küresel bir yapılanmaya sahip 60’ın üzerinde pazara girecek.

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Çinli JAECOO 7, bu yaz Türkiye'de satışa sunulacak