Avrupa'daki en büyük JAECOO 7 teslimatı Türkiye'de yapılacak

- JAECOO 7 ürün tanıtımı ağustosta
- JAECOO 7 arazi performansıyla öne çıkıyor
- Kullanıcılara benzersiz bir deneyim yaşatacak
- Yorumlar
JAECOO, kısa bir süre önce gerçekleştirdiği lansmanla Türkiye pazarına giriş yaptı. “Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesine” temasıyla gerçekleştirilen Türkiye marka lansmanının ardından Çin’in Dalian kentinden yola çıkan ilk parti JAECOO 7’ler temmuz ayının ikinci yarısında Türkiye'ye giriş yapıyor.
JAECOO 7 ürün tanıtımı ağustosta
Markanın Türkiye’deki ilk kentsel Off-Road SUV modeli olan JAECOO 7, Türk tüketicilere yeni bir sürüş deneyimi yaşatacak. Markanın Türkiye’de tanıtacağı ilk şehir içi Off-Road SUV modeli JAECOO 7, Türk tüketicisine tamamen yeni bir sürüş deneyimi sunarak Türkiye pazarında yeni bir şehir içi Off-Road yaklaşımı oluşturacak.
JAECOO 7 arazi performansıyla öne çıkıyor
Off-Road ve teknolojiye odaklanan JAECOO 7, markanın “Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesine” felsefesine dayanıyor ve JAECOO tarafından geliştirilen ARDIS-Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile donatıldı. Bu sistem, kum ve çamur da dâhil olmak üzere araca 7 ana sürüş senaryosunda üstün hareket kabiliyeti kazandırarak, kullanıcılara her türlü sürüş senaryosunda kontrollü bir sürüş ve engelleri sorunsuz aşma olanağı sağlıyor.
5 Yıldızlı küresel güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanan JAECOO 7, yenilikçi bir şekilde enerji emici uzay kafes yapısına, yüzde 80’in üzerinde yüksek dayanımlı çelik gövdeye ve akıllı sürüş destek sistemlerine sahip. Bununla birlikte model, klasik arazi performansına sadık kalırken, klasiğin ötesine geçerek üst sınıf bir güvenlik sağlıyor.
Kullanıcılara benzersiz bir deneyim yaşatacak
JAECOO’nun Türkiye’deki yerelleşme yaklaşımının inşası da hız kesmeden devam ediyor ve kullanıcılar için yeni otomobil satın alma deneyimleri oluşturuyor. Bununla birlikte marka, satış ve servis ağının Türkiye’nin merkez illerini ve ticari bölgelerini de kapsamasını ve tüketicilere kapsamlı hizmet sunulmasını sağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.