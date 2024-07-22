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    Avrupa'daki en büyük JAECOO 7 teslimatı Türkiye'de yapılacak

    Çin'den yola çıkan JAECOO 7'ler temmuz ayının ikinci yarısında Türkiye'ye ulaşacak ve ağustos ayında yapılacak ürün tanıtımı işe JAECOO'nun Türkiye macerası başlayacak.

    JAECOO, kısa bir süre önce gerçekleştirdiği lansmanla Türkiye pazarına giriş yaptı. “Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesine” temasıyla gerçekleştirilen Türkiye marka lansmanının ardından Çin’in Dalian kentinden yola çıkan ilk parti JAECOO 7’ler temmuz ayının ikinci yarısında Türkiye'ye giriş yapıyor. 

    JAECOO 7 ürün tanıtımı ağustosta

    Avrupa'daki en büyük JAECOO 7 teslimatı Türkiye'de yapılacak Tam Boyutta Gör
    Avrupa’nın en yüksek hacimli teslimatıyla yeni araçların showroom’larda yerini alması ile beraber JAECOO, ağustos ayı başında İstanbul’da yeni JAECOO 7 modeli için kapsamlı bir ürün tanıtımı gerçekleştirecek. Böylece üst düzey off-road markası JAECOO, Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapmış olacak.

    Markanın Türkiye’deki ilk kentsel Off-Road SUV modeli olan JAECOO 7, Türk tüketicilere yeni bir sürüş deneyimi yaşatacak. Markanın Türkiye’de tanıtacağı ilk şehir içi Off-Road SUV modeli JAECOO 7, Türk tüketicisine tamamen yeni bir sürüş deneyimi sunarak Türkiye pazarında yeni bir şehir içi Off-Road yaklaşımı oluşturacak. 

    JAECOO 7 arazi performansıyla öne çıkıyor

    Off-Road ve teknolojiye odaklanan JAECOO 7, markanın “Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesine” felsefesine dayanıyor ve JAECOO tarafından geliştirilen ARDIS-Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile donatıldı. Bu sistem, kum ve çamur da dâhil olmak üzere araca 7 ana sürüş senaryosunda üstün hareket kabiliyeti kazandırarak, kullanıcılara her türlü sürüş senaryosunda kontrollü bir sürüş ve engelleri sorunsuz aşma olanağı sağlıyor.

    Avrupa'daki en büyük JAECOO 7 teslimatı Türkiye'de yapılacak Tam Boyutta Gör
    Aynı zamanda Qualcomm Snapdragon 8155 çip, W-HUD, 14,8 inç sky screen ekran, 540° şeffaf şasi gibi dört akıllı kokpit teknolojisiyle de donatılmış durumda. Bu da kullanıcılara sadece çok sayıda yüksek algı yapılandırması sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda “Klasiğin Ötesinde” akıllı sürüş deneyimini sezgisel olarak yorumluyor.

    5 Yıldızlı küresel güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanan JAECOO 7, yenilikçi bir şekilde enerji emici uzay kafes yapısına, yüzde 80’in üzerinde yüksek dayanımlı çelik gövdeye ve akıllı sürüş destek sistemlerine sahip. Bununla birlikte model, klasik arazi performansına sadık kalırken, klasiğin ötesine geçerek üst sınıf bir güvenlik sağlıyor.

    Kullanıcılara benzersiz bir deneyim yaşatacak

    Avrupa'daki en büyük JAECOO 7 teslimatı Türkiye'de yapılacak Tam Boyutta Gör
    Ağustos ayının başlarında, JAECOO’nun ürün tanıtımı İstanbul’da yapılacak. Böylece tanıtım etkinliği sadece JAECOO 7’nin daha fazla ürün özelliğini ortaya koymakla kalmayacak, aynı zamanda markanın Türkiye’deki itibarını ve etkisini daha da güçlendirerek Türkiye pazarındaki gelişimi için sağlam bir temel oluşturacak.

    JAECOO’nun Türkiye’deki yerelleşme yaklaşımının inşası da hız kesmeden devam ediyor ve kullanıcılar için yeni otomobil satın alma deneyimleri oluşturuyor. Bununla birlikte marka, satış ve servis ağının Türkiye’nin merkez illerini ve ticari bölgelerini de kapsamasını ve tüketicilere kapsamlı hizmet sunulmasını sağlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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