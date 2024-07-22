Avrupa'daki en büyük JAECOO 7 teslimatı Türkiye'de yapılacak

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JAECOO, kısa bir süre önce gerçekleştirdiği lansmanla Türkiye pazarına giriş yaptı. “Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesine” temasıyla gerçekleştirilen Türkiye marka lansmanının ardından Çin’in Dalian kentinden yola çıkan ilk parti JAECOO 7’ler temmuz ayının ikinci yarısında Türkiye'ye giriş yapıyor.

JAECOO 7 ürün tanıtımı ağustosta

Tam Boyutta Gör Avrupa’nın en yüksek hacimli teslimatıyla yeni araçların showroom’larda yerini alması ile beraber JAECOO, ağustos ayı başında İstanbul’da yeni JAECOO 7 modeli için kapsamlı bir ürün tanıtımı gerçekleştirecek. Böylece üst düzey off-road markası JAECOO, Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapmış olacak.

Markanın Türkiye’deki ilk kentsel Off-Road SUV modeli olan JAECOO 7, Türk tüketicilere yeni bir sürüş deneyimi yaşatacak. Markanın Türkiye’de tanıtacağı ilk şehir içi Off-Road SUV modeli JAECOO 7, Türk tüketicisine tamamen yeni bir sürüş deneyimi sunarak Türkiye pazarında yeni bir şehir içi Off-Road yaklaşımı oluşturacak.

JAECOO 7 arazi performansıyla öne çıkıyor

Off-Road ve teknolojiye odaklanan JAECOO 7, markanın “Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesine” felsefesine dayanıyor ve JAECOO tarafından geliştirilen ARDIS-Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile donatıldı. Bu sistem, kum ve çamur da dâhil olmak üzere araca 7 ana sürüş senaryosunda üstün hareket kabiliyeti kazandırarak, kullanıcılara her türlü sürüş senaryosunda kontrollü bir sürüş ve engelleri sorunsuz aşma olanağı sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Aynı zamanda Qualcomm Snapdragon 8155 çip, W-HUD, 14,8 inç sky screen ekran, 540° şeffaf şasi gibi dört akıllı kokpit teknolojisiyle de donatılmış durumda. Bu da kullanıcılara sadece çok sayıda yüksek algı yapılandırması sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda “Klasiğin Ötesinde” akıllı sürüş deneyimini sezgisel olarak yorumluyor.

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5 Yıldızlı küresel güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanan JAECOO 7, yenilikçi bir şekilde enerji emici uzay kafes yapısına, yüzde 80’in üzerinde yüksek dayanımlı çelik gövdeye ve akıllı sürüş destek sistemlerine sahip. Bununla birlikte model, klasik arazi performansına sadık kalırken, klasiğin ötesine geçerek üst sınıf bir güvenlik sağlıyor.

Kullanıcılara benzersiz bir deneyim yaşatacak

Tam Boyutta Gör Ağustos ayının başlarında, JAECOO’nun ürün tanıtımı İstanbul’da yapılacak. Böylece tanıtım etkinliği sadece JAECOO 7’nin daha fazla ürün özelliğini ortaya koymakla kalmayacak, aynı zamanda markanın Türkiye’deki itibarını ve etkisini daha da güçlendirerek Türkiye pazarındaki gelişimi için sağlam bir temel oluşturacak.

JAECOO’nun Türkiye’deki yerelleşme yaklaşımının inşası da hız kesmeden devam ediyor ve kullanıcılar için yeni otomobil satın alma deneyimleri oluşturuyor. Bununla birlikte marka, satış ve servis ağının Türkiye’nin merkez illerini ve ticari bölgelerini de kapsamasını ve tüketicilere kapsamlı hizmet sunulmasını sağlayacak.

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Avrupa'daki en büyük JAECOO 7 teslimatı Türkiye'de yapılacak