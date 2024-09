Bugün ne giysem diyenler için yapay zekayla kıyafet kombini nasıl yapılır?

“ChatGPT modası” dört milyardan fazla görüntülemeyle en popüler sosyal ağ platformu TikTok’ta bir süredir trend. İçerik oluşturucular, yapay zeka aracının moda stili tavsiyeleri için faydalı olup olmadığını test ediyor. Bunu iş fırsatı olarak gören kişiler de kişinin zevkine göre önerilerde bulunan sohbet tabanlı AI stil uygulamaları tasarlıyor. ChatGPT, sanal bir stilist olarak eğlenceli ve ilham verici bir araç olarak görülüyor. Dolayısıyla özel bir etkinlik öncesinde “Bugün ne giysem acaba?” sorusu artık tarihe karıştı. ChatGPT, starboy erkek kombinleri, old money kadın kombinleri gibi son moda trendleri yakından takip ederek size en hızlı sonucu veriyor. Bu rehber yazıda ChatGPT’ten en iyi kombin önerileri nasıl alınır buna bakacağız.

OpenAI’ın 2022’de sunduğu yapay zeka modeli ChatGPT, zaman içinde çok gelişti. Gelişmiş ses moduyla sanki karşınızda gerçek bir insan varmış gibi konuşabiliyor, sözünü kesip araya girerek farklı bir soru yöneltebiliyorsunuz. ChatGPT, Google aramanın aksine aradığınız şeye nokta atışı yaparak en hızlı sonucu almanızı sağlıyor. ChatGPT’ye her konuda soru sorabilirsiniz ama bugün yapay zekanın en son modayı ne kadar iyi takip ettiğini göreceğiz.

ChatGPT 4o nasıl kullanılır? ChatGPT sesli asistan kullanımı 4 ay önce eklendi

ChatGPT son moda kombinleri takip ediyor mu 👖

Tam Boyutta Gör ChatGPT’ye “starboy kombin” veya “old money kombin” gibi daha spesifik kombin fikirlerini sorduk. Bunlar, son moda giyinmeyi seven insanların sıkça merak ettiği kombinlerin başında geliyor.

ChatGPT’ye göre, Starboy tarzını yakalamak için karanlık, asi ve stil sahibi bir kombin oluşturmak gerekiyor. Siyah deri ceket, düz bir tişört, altına siyah dar kot/deri pantolon, yüksek tabanlı sneakerlar ile birlikte altın zincir, saat ve yüzük, güneş gözlüğü gibi aksesuarlarla Starboy kombini yapmış oluyorsunuz.

ChatGPT’ye göre, Old money tarzı, klasik ve sofistike bir görünüm sunuyor ve zenginlik ve lüksü abartısız ama zarif bir şekilde yansıtıyor. Genelde nötr ve pastel tonlar tercih ediliyor, kaşmir, ipek, pamuk gibi kaliteli malzemelerden kıyafetler seçiliyor. Old money erkek kombini, klasik beyaz gömlek, blazer ceket, altta ince deri kemerli keten veya yün kumaş pantolon, loafer veya oxford ayakkabı ve deri saat aksesuarıyla tamamlanıyor. Old money kadın kombini, ipek gömlek veya bluz, blazer ceket veya ince triko, altta yüksek bel kumaş pantolon veya midi etek, topuklu veya babet ayakkabı ile birlikte inci küpe, zincir kolye ve deri çantayla tamamlanır.