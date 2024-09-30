Bugün ne giysem diyenler için yapay zekayla kıyafet kombini nasıl yapılır?

- Erkek & Kadın Giyim Ürünleri 👕
- ChatGPT erkek kombin önerileri 👔
- 1️⃣ Erkek günlük kombin
- 2️⃣ İşyeri kombini erkek
- 3️⃣ Sonbahar kombini erkek
- 4️⃣ Erkek spor giyim kombini
- 5️⃣ Yazlık erkek kombin
- ChatGPT kadın (bayan) kombin önerileri 👚
- 1️⃣ Günlük şık kombinler bayan
- 2️⃣ İş kombini kadın
- 3️⃣ Akşam yemeği/daveti kombini
- 4️⃣ Yazlık kadın kombini
- 5️⃣ Spor şık kadın kombini
- 6️⃣ Bohem kombini
- ChatGPT son moda kombinleri takip ediyor mu 👖
- Şık sevgili kombinleri için ChatGPT önerisi ❤️
- 1️⃣ Günlük sevgili kombini
- 2️⃣ Spor çift kombini
- 3️⃣ Kış sevgili kombini
- 4️⃣ Yaz çift kombini
- Yorumlar
“ChatGPT modası” dört milyardan fazla görüntülemeyle en popüler sosyal ağ platformu TikTok’ta bir süredir trend. İçerik oluşturucular, yapay zeka aracının moda stili tavsiyeleri için faydalı olup olmadığını test ediyor. Bunu iş fırsatı olarak gören kişiler de kişinin zevkine göre önerilerde bulunan sohbet tabanlı AI stil uygulamaları tasarlıyor. ChatGPT, sanal bir stilist olarak eğlenceli ve ilham verici bir araç olarak görülüyor. Dolayısıyla özel bir etkinlik öncesinde “Bugün ne giysem acaba?” sorusu artık tarihe karıştı. ChatGPT, starboy erkek kombinleri, old money kadın kombinleri gibi son moda trendleri yakından takip ederek size en hızlı sonucu veriyor. Bu rehber yazıda ChatGPT’ten en iyi kombin önerileri nasıl alınır buna bakacağız.
|Ürün 👚
|Fiyat 🏷️
|T-Shirt
|79 TL’den başlayan fiyatlarla
|Gömlek
|120 TL’den başlayan fiyatlarla
|Elbise
|119.99 TL’den başlayan fiyatlarla
|Sweatshirt
|95.99 TL’den başlayan fiyatlarla
|Etek
|62 TL’den başlayan fiyatlarla
|Ceket
|359 TL’den başlayan fiyatlarla
|Eşofman
|175 TL'den başlayan fiyatlarla
|Kazak
|100 TL'den başlayan fiyatlarla
|Kot Pantolon
|241 TL'den başlayan fiyatlarla
OpenAI’ın 2022’de sunduğu yapay zeka modeli ChatGPT, zaman içinde çok gelişti. Gelişmiş ses moduyla sanki karşınızda gerçek bir insan varmış gibi konuşabiliyor, sözünü kesip araya girerek farklı bir soru yöneltebiliyorsunuz. ChatGPT, Google aramanın aksine aradığınız şeye nokta atışı yaparak en hızlı sonucu almanızı sağlıyor. ChatGPT’ye her konuda soru sorabilirsiniz ama bugün yapay zekanın en son modayı ne kadar iyi takip ettiğini göreceğiz.
ChatGPT erkek kombin önerileri 👔
1️⃣ Erkek günlük kombin
- Üst: Düz beyaz tişört veya baskılı tişört
- Alt: Slim fit kot pantolon (mavi veya siyah)
- Ayakkabı: Beyaz spor ayakkabı
- Aksesuar: Saat ve sade bir bileklik
2️⃣ İşyeri kombini erkek
- Üst: Gömlek (açık mavi, beyaz veya pastel tonlar)
- Alt: Keten veya kumaş pantolon
- Ayakkabı: Loafer veya klasik deri ayakkabı
- Aksesuar: Deri kayışlı saat ve ince kravat (isteğe bağlı)
3️⃣ Sonbahar kombini erkek
- Üst: Balıkçı yaka kazak veya ince triko
- Alt: Chino pantolon (kahverengi veya lacivert)
- Dış Giyim: Kaban veya trençkot
- Ayakkabı: Deri bot
- Aksesuar: Atkı ve deri eldiven
4️⃣ Erkek spor giyim kombini
- Üst: Sweatshirt veya hoodie
- Alt: Jogger pantolon
- Ayakkabı: Spor ayakkabı (renkli veya beyaz)
- Aksesuar: Sırt çantası ve şapka
5️⃣ Yazlık erkek kombin
- Üst: Kısa kollu keten gömlek
- Alt: Şort (diz üstü, rahat kesim)
- Ayakkabı: Espadril veya sandalet
- Aksesuar: Güneş gözlüğü ve hasır şapka
ChatGPT kadın (bayan) kombin önerileri 👚
1️⃣ Günlük şık kombinler bayan
- Üst: Beyaz pamuklu tişört veya crop top
- Alt: Yüksek bel mom jean veya skinny jean
- Ayakkabı: Beyaz spor ayakkabı veya slip-on
- Aksesuar: Minimalist kolye ve bileklik, sırt çantası veya küçük çapraz çanta
2️⃣ İş kombini kadın
- Üst: Düz renkli bluz (siyah, beyaz, pastel tonları) veya ince çizgili gömlek
- Alt: Yüksek bel kumaş pantolon veya midi kalem etek
- Ayakkabı: Topuklu ayakkabı veya şık loafer
- Aksesuar: Deri kayışlı saat, zarif kolye ve sade küpeler, tote çanta
3️⃣ Akşam yemeği/daveti kombini
- Elbise: Siyah mini elbise veya midi slip elbise
- Ayakkabı: Stiletto veya şık topuklu sandalet
- Aksesuar: Kabarık küpeler, zarif bir clutch çanta, dikkat çekici bir yüzük
- Dış Giyim: Blazer ceket veya deri ceket
4️⃣ Yazlık kadın kombini
- Üst: Çiçek desenli veya düz renkli askılı bluz
- Alt: Yüksek bel şort veya mini etek
- Ayakkabı: Sandalet veya espadril
- Aksesuar: Büyük güneş gözlüğü, hasır şapka ve çanta
5️⃣ Spor şık kadın kombini
- Üst: Oversize sweatshirt veya sporcu tişörtü
- Alt: Spor taytı veya eşofman altı
- Ayakkabı: Rahat spor ayakkabılar
- Aksesuar: Spor çantası, şapka ve fitness saat
6️⃣ Bohem kombini
- Üst: Desenli veya etnik detaylı bol kesim bluz
- Alt: Maxi etek veya bol kesim pantolon
- Ayakkabı: Rahat sandaletler
- Aksesuar: Büyük şapkalar, katmanlı kolyeler ve püsküllü çanta
ChatGPT son moda kombinleri takip ediyor mu 👖
ChatGPT’ye göre, Starboy tarzını yakalamak için karanlık, asi ve stil sahibi bir kombin oluşturmak gerekiyor. Siyah deri ceket, düz bir tişört, altına siyah dar kot/deri pantolon, yüksek tabanlı sneakerlar ile birlikte altın zincir, saat ve yüzük, güneş gözlüğü gibi aksesuarlarla Starboy kombini yapmış oluyorsunuz.
ChatGPT’ye göre, Old money tarzı, klasik ve sofistike bir görünüm sunuyor ve zenginlik ve lüksü abartısız ama zarif bir şekilde yansıtıyor. Genelde nötr ve pastel tonlar tercih ediliyor, kaşmir, ipek, pamuk gibi kaliteli malzemelerden kıyafetler seçiliyor. Old money erkek kombini, klasik beyaz gömlek, blazer ceket, altta ince deri kemerli keten veya yün kumaş pantolon, loafer veya oxford ayakkabı ve deri saat aksesuarıyla tamamlanıyor. Old money kadın kombini, ipek gömlek veya bluz, blazer ceket veya ince triko, altta yüksek bel kumaş pantolon veya midi etek, topuklu veya babet ayakkabı ile birlikte inci küpe, zincir kolye ve deri çantayla tamamlanır.
Şık sevgili kombinleri için ChatGPT önerisi ❤️
1️⃣ Günlük sevgili kombini
- Üst: Beyaz basic tişört
- Alt: Kot pantolon
- Ayakkabı: Beyaz spor ayakkabı
2️⃣ Spor çift kombini
- Üst: Oversize tişört veya sweatshirt
- Alt: Rahat kesim eşofman altı
- Ayakkabı: Spor ayakkabı
3️⃣ Kış sevgili kombini
- Üst: Kalın triko kazak
- Alt: Jean veya pantolon
- Dış giyim: Mont
- Ayakkabı: Bot
4️⃣ Yaz çift kombini
- Üst: Yazlık keten gömlek
- Alt: Kot şort
- Ayakkabı: Sandalet veya Crox
Sürekli geliştirilen ve farklı versiyonları çıkarılan yapay zeka ChatGPT, modayı yakından takip için de en iyi araçlardan biri. En son trendler ne, hangi kıyafetler moda, daha da önemlisi kombin önerileri alabileceğiniz harika bir araç. “Bugün ne giysem?” derdine son!Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu