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    Bugün ne giysem diyenler için yapay zekayla kıyafet kombini nasıl yapılır?

    Bugün ne giysem derdine son! Yapay zekanın kombin önerisi ile ister starboy, old money gibi 2024 moda trendleri yakalayın, ister uygun fiyatlı en iyi kombinleri hızlıca bulun.

    ChatGPT modası” dört milyardan fazla görüntülemeyle en popüler sosyal ağ platformu TikTok’ta bir süredir trend. İçerik oluşturucular, yapay zeka aracının moda stili tavsiyeleri için faydalı olup olmadığını test ediyor. Bunu iş fırsatı olarak gören kişiler de kişinin zevkine göre önerilerde bulunan sohbet tabanlı AI stil uygulamaları tasarlıyor. ChatGPT, sanal bir stilist olarak eğlenceli ve ilham verici bir araç olarak görülüyor. Dolayısıyla özel bir etkinlik öncesinde “Bugün ne giysem acaba?” sorusu artık tarihe karıştı. ChatGPT, starboy erkek kombinleri, old money kadın kombinleri gibi son moda trendleri yakından takip ederek size en hızlı sonucu veriyor. Bu rehber yazıda ChatGPT’ten en iyi kombin önerileri nasıl alınır buna bakacağız.

    Erkek & Kadın Giyim Ürünleri 👕
    Ürün 👚 Fiyat 🏷️
    T-Shirt 79 TL’den başlayan fiyatlarla
    Gömlek 120 TL’den başlayan fiyatlarla
    Elbise 119.99 TL’den başlayan fiyatlarla
    Sweatshirt 95.99 TL’den başlayan fiyatlarla
    Etek 62 TL’den başlayan fiyatlarla
    Ceket 359 TL’den başlayan fiyatlarla
    Eşofman 175 TL'den başlayan fiyatlarla
    Kazak 100 TL'den başlayan fiyatlarla
    Kot Pantolon 241 TL'den başlayan fiyatlarla

    OpenAI’ın 2022’de sunduğu yapay zeka modeli ChatGPT, zaman içinde çok gelişti. Gelişmiş ses moduyla sanki karşınızda gerçek bir insan varmış gibi konuşabiliyor, sözünü kesip araya girerek farklı bir soru yöneltebiliyorsunuz. ChatGPT, Google aramanın aksine aradığınız şeye nokta atışı yaparak en hızlı sonucu almanızı sağlıyor. ChatGPT’ye her konuda soru sorabilirsiniz ama bugün yapay zekanın en son modayı ne kadar iyi takip ettiğini göreceğiz.

    ChatGPT erkek kombin önerileri 👔

    erkek kombin tavsiyesi Tam Boyutta Gör
    İster spor şık, ister klasik giyim, isterseniz en çekici erkek kombinlerini arıyor olun, işte ChatGPT’nin farklı ortamlara ve hava koşullarına uygun en iyi erkek kombinleri önerisi:

    1️⃣ Erkek günlük kombin

    • Üst: Düz beyaz tişört veya baskılı tişört
    • Alt: Slim fit kot pantolon (mavi veya siyah)
    • Ayakkabı: Beyaz spor ayakkabı
    • Aksesuar: Saat ve sade bir bileklik

    2️⃣ İşyeri kombini erkek

    • Üst: Gömlek (açık mavi, beyaz veya pastel tonlar)
    • Alt: Keten veya kumaş pantolon
    • Ayakkabı: Loafer veya klasik deri ayakkabı
    • Aksesuar: Deri kayışlı saat ve ince kravat (isteğe bağlı)

    3️⃣ Sonbahar kombini erkek

    • Üst: Balıkçı yaka kazak veya ince triko
    • Alt: Chino pantolon (kahverengi veya lacivert)
    • Dış Giyim: Kaban veya trençkot
    • Ayakkabı: Deri bot
    • Aksesuar: Atkı ve deri eldiven

    4️⃣ Erkek spor giyim kombini

    • Üst: Sweatshirt veya hoodie
    • Alt: Jogger pantolon
    • Ayakkabı: Spor ayakkabı (renkli veya beyaz)
    • Aksesuar: Sırt çantası ve şapka

    5️⃣ Yazlık erkek kombin

    • Üst: Kısa kollu keten gömlek
    • Alt: Şort (diz üstü, rahat kesim)
    • Ayakkabı: Espadril veya sandalet
    • Aksesuar: Güneş gözlüğü ve hasır şapka

    ChatGPT kadın (bayan) kombin önerileri 👚

    bayan kombini tavsiyesi Tam Boyutta Gör
    İster sade ve şık, ister hazır kombinler arıyor olun, işte ChatGPT’nin farklı tarzlara göre en iyi bayan kombin önerisi:

    1️⃣ Günlük şık kombinler bayan

    • Üst: Beyaz pamuklu tişört veya crop top
    • Alt: Yüksek bel mom jean veya skinny jean
    • Ayakkabı: Beyaz spor ayakkabı veya slip-on
    • Aksesuar: Minimalist kolye ve bileklik, sırt çantası veya küçük çapraz çanta

    2️⃣ İş kombini kadın

    • Üst: Düz renkli bluz (siyah, beyaz, pastel tonları) veya ince çizgili gömlek
    • Alt: Yüksek bel kumaş pantolon veya midi kalem etek
    • Ayakkabı: Topuklu ayakkabı veya şık loafer
    • Aksesuar: Deri kayışlı saat, zarif kolye ve sade küpeler, tote çanta

    3️⃣ Akşam yemeği/daveti kombini

    • Elbise: Siyah mini elbise veya midi slip elbise
    • Ayakkabı: Stiletto veya şık topuklu sandalet
    • Aksesuar: Kabarık küpeler, zarif bir clutch çanta, dikkat çekici bir yüzük
    • Dış Giyim: Blazer ceket veya deri ceket

    4️⃣ Yazlık kadın kombini

    • Üst: Çiçek desenli veya düz renkli askılı bluz
    • Alt: Yüksek bel şort veya mini etek
    • Ayakkabı: Sandalet veya espadril
    • Aksesuar: Büyük güneş gözlüğü, hasır şapka ve çanta

    5️⃣ Spor şık kadın kombini

    • Üst: Oversize sweatshirt veya sporcu tişörtü
    • Alt: Spor taytı veya eşofman altı
    • Ayakkabı: Rahat spor ayakkabılar
    • Aksesuar: Spor çantası, şapka ve fitness saat

    6️⃣ Bohem kombini

    • Üst: Desenli veya etnik detaylı bol kesim bluz
    • Alt: Maxi etek veya bol kesim pantolon
    • Ayakkabı: Rahat sandaletler
    • Aksesuar: Büyük şapkalar, katmanlı kolyeler ve püsküllü çanta

    ChatGPT son moda kombinleri takip ediyor mu 👖

    starboy & old money kombin nedir Tam Boyutta Gör
    ChatGPT’ye “starboy kombin” veya “old money kombin” gibi daha spesifik kombin fikirlerini sorduk. Bunlar, son moda giyinmeyi seven insanların sıkça merak ettiği kombinlerin başında geliyor.

    ChatGPT’ye göre, Starboy tarzını yakalamak için karanlık, asi ve stil sahibi bir kombin oluşturmak gerekiyor. Siyah deri ceket, düz bir tişört, altına siyah dar kot/deri pantolon, yüksek tabanlı sneakerlar ile birlikte altın zincir, saat ve yüzük, güneş gözlüğü gibi aksesuarlarla Starboy kombini yapmış oluyorsunuz.

    ChatGPT’ye göre, Old money tarzı, klasik ve sofistike bir görünüm sunuyor ve zenginlik ve lüksü abartısız ama zarif bir şekilde yansıtıyor. Genelde nötr ve pastel tonlar tercih ediliyor, kaşmir, ipek, pamuk gibi kaliteli malzemelerden kıyafetler seçiliyor. Old money erkek kombini, klasik beyaz gömlek, blazer ceket, altta ince deri kemerli keten veya yün kumaş pantolon, loafer veya oxford ayakkabı ve deri saat aksesuarıyla tamamlanıyor. Old money kadın kombini, ipek gömlek veya bluz, blazer ceket veya ince triko, altta yüksek bel kumaş pantolon veya midi etek, topuklu veya babet ayakkabı ile birlikte inci küpe, zincir kolye ve deri çantayla tamamlanır.

    Şık sevgili kombinleri için ChatGPT önerisi ❤️

    çift kombin tavsiyesi Tam Boyutta Gör
    Sevgili kombinleri, hem uyumlu bir stil oluşturmalı hem de çift olarak şıklığınızı yansıtmalıdır. Renkleri ve desenleri bir araya getirirken, uyumlu ama farklı tonlar seçmek iyi bir fikir olacaktır. Örneğin; sevgilinizin üstü desenliyse siz altınıza sade bir kıyafet giyebilirsiniz. Düz renklerle desenleri kombinlemek de iyi bir seçimdir. Siz düz bir kıyafet, sevgiliniz desenli bir kıyafetle bir araya geldiğinizde harika görünen bir çift olabilirsiniz.

    1️⃣ Günlük sevgili kombini

    • Üst: Beyaz basic tişört
    • Alt: Kot pantolon
    • Ayakkabı: Beyaz spor ayakkabı

    2️⃣ Spor çift kombini

    • Üst: Oversize tişört veya sweatshirt
    • Alt: Rahat kesim eşofman altı
    • Ayakkabı: Spor ayakkabı

    3️⃣ Kış sevgili kombini

    • Üst: Kalın triko kazak
    • Alt: Jean veya pantolon
    • Dış giyim: Mont
    • Ayakkabı: Bot

    4️⃣ Yaz çift kombini

    • Üst: Yazlık keten gömlek
    • Alt: Kot şort
    • Ayakkabı: Sandalet veya Crox

    Sürekli geliştirilen ve farklı versiyonları çıkarılan yapay zeka ChatGPT, modayı yakından takip için de en iyi araçlardan biri. En son trendler ne, hangi kıyafetler moda, daha da önemlisi kombin önerileri alabileceğiniz harika bir araç. “Bugün ne giysem?” derdine son!

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 5 gün önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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