JAECOO, 2025'te Türkiye'de satılacak yeni modelleri açıkladı

Türkiye'ye hangi modeller geliyor?
2025'te Türkiye'de satılacak JAECOO modelleri arasında geçen Ekim ayında tanıtılan yeni JAECOO 5 modeli dahil olmak üzere JAECOO 7'nin şarj edilebilir hibrit versiyonu JAECOO 7 PHEV ve JAECOO 8 modelleri satışa çıkacak.
Jaecoo, Ağustos 2024'te JAECOO 7 modelini satışa sunarak Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Bugün şirketten yapılan açıklamada, JAECOO'nun Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmek için 2025'in önemli bir yıl olacağı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"2025 yılı, JAECOO markasının Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmeye devam etmesi için önemli bir yıl olacak. JAECOO, daha fazla model ve hizmeti devreye alarak güçlü, kişiselleştirilmiş off-road ürünleri ve üstün yeni enerji teknolojisi ile gelecekte Türkiye pazarına yönelik stratejik konumunu güçlendirmeye devam edecek. JAECOO, Türk tüketicilerle birlikte off-road ve yaşamın daha fazla olasılığını keşfetmek üzere “Türkiye'de, Türkiye için” marka konseptini uygulamaya devam edecek."
2025'te Türkiye'de satışa sunulacak JEACOO modelleri
- JAECOO 5
- JAECOO 7 PHEV
- JAECOO 8
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