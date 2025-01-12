JAECOO, 2025'te Türkiye'de satılacak yeni modelleri açıkladı

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Tam Boyutta Gör Chery'nin offroad SUV markası JAECOO, Türkiye'deki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. JAECOO, en az üç yeni modeli daha Türk müşterilerin beğenisine sunacak.

Türkiye'ye hangi modeller geliyor?

2025'te Türkiye'de satılacak JAECOO modelleri arasında geçen Ekim ayında tanıtılan yeni JAECOO 5 modeli dahil olmak üzere JAECOO 7'nin şarj edilebilir hibrit versiyonu JAECOO 7 PHEV ve JAECOO 8 modelleri satışa çıkacak.

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Jaecoo, Ağustos 2024'te JAECOO 7 modelini satışa sunarak Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Bugün şirketten yapılan açıklamada, JAECOO'nun Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmek için 2025'in önemli bir yıl olacağı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"2025 yılı, JAECOO markasının Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmeye devam etmesi için önemli bir yıl olacak. JAECOO, daha fazla model ve hizmeti devreye alarak güçlü, kişiselleştirilmiş off-road ürünleri ve üstün yeni enerji teknolojisi ile gelecekte Türkiye pazarına yönelik stratejik konumunu güçlendirmeye devam edecek. JAECOO, Türk tüketicilerle birlikte off-road ve yaşamın daha fazla olasılığını keşfetmek üzere “Türkiye'de, Türkiye için” marka konseptini uygulamaya devam edecek."

Tam Boyutta Gör

2025'te Türkiye'de satışa sunulacak JEACOO modelleri

JAECOO 5

JAECOO 7 PHEV

JAECOO 8

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