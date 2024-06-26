Çinli JAECOO 7'ler Türkiye'ye doğru yola çıktı

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Off-road SUV segmentinin yeni neslini temsil eden JAECOO, kısa bir süre önce gerçekleştirdiği marka lansmanıyla Türkiye pazarına giriş yaptı. “Klasikten Gelen Klasiğin Ötesine” temasıyla gerçekleştirilen Türkiye marka lansmanının ardından JAECOO’nun ilk parti araçları yola çıktı.

Türkiye için ilk parti yolda

Tam Boyutta Gör JAECOO bu kapsamda, ilk parti JAECOO 7 siparişini Türkiye’ye sevk etmek üzere Çin’in Dalian Limanı’nda bir tören düzenledi. Türkiye’ye doğru yola çıkan ilk parti, aynı zamanda JAECOO için bugüne kadar Avrupa pazarına yapılan en yüksek hacimli JAECOO 7 siparişini temsil ediyor. Bu teslimat, markanın Türkiye’nin üst seviye arazi aracı pazarındaki gelişiminde önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

Eksiksiz yaşam döngüsüne sahip bir araç deneyimi oluşturmak için kolları sıvayan JAECOO, bir yandan JAECOO 7 teslimatına odaklanırken diğer taraftan da Türkiye’deki hizmet ağı yapılanmasına hızla devam ediyor. Şirket eksiksiz bir satış sistemi kuruyor ve tüketicilere daha uygun ve üstün hizmet deneyimleri vadediyor.

JAECOO’nun ilk üst düzey off-road SUV modeli JAECOO 7, bağımsız olarak geliştirilen ARDIS-Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile donatıldı. Kapsamlı ve gelişmiş Off-Road teknoloji özellikleri ile JAECOO 7, kum, kar ve çamur gibi farklı sürüş modlarını sorunsuz yöneterek tüm yol senaryolarında rahatlıkla hareket etme becerileri sergiliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca JAECOO 7, diğer ileri teknoloji özelliklerinin yanı sıra 14,8 inç’lik dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, 540 derecelik gelişmiş görüş sistemi ve yeni W-HUD All-Terrain gösterge ekranıyla, akıllı teknolojiye derinlemesine odaklanıyor. 8155 yüksek performanslı çiple desteklenen JAECOO 7’nin işletim sistemi, yüksek tepkime hızı ve karar verme becerileri sunarak birden fazla modül arasında hızlı ve akıllı bir etkileşim deneyimi sağlıyor.

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1.6 litrelik TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzımanla donatılan JAECOO 7, sürücüsüne yüksek çekiş gücü sunarken, sorunsuz bir vites değiştirme deneyimi sağlıyor. JAECOO 7’nin bir başka önemli özelliği, güvenlik. Küresel 5 yıldızlı güvenlik standartlarını karşılayan JAECOO 7, yüzde 80’in üzerinde yüksek dayanımlı çelik malzemeden üretilen enerji sönümleme özelliğiyle dış tasarımında ise uzay kapsülünü andıran bir gövde tasarımına sahip. Aynı zamanda ADAS akıllı sürüş destek sistemleri ile donatılıyor. Böylece sürücü ve yolcular için kapsamlı aktif ve pasif güvenlik koruması sunuyor.

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Çinli JAECOO 7'ler Türkiye'ye doğru yola çıktı