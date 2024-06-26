Çinli JAECOO 7'ler Türkiye'ye doğru yola çıktı

Off-road SUV segmentinin yeni neslini temsil eden JAECOO, kısa bir süre önce gerçekleştirdiği marka lansmanıyla Türkiye pazarına giriş yaptı. “Klasikten Gelen Klasiğin Ötesine” temasıyla gerçekleştirilen Türkiye marka lansmanının ardından JAECOO’nun ilk parti araçları yola çıktı.
Türkiye için ilk parti yolda
Eksiksiz yaşam döngüsüne sahip bir araç deneyimi oluşturmak için kolları sıvayan JAECOO, bir yandan JAECOO 7 teslimatına odaklanırken diğer taraftan da Türkiye’deki hizmet ağı yapılanmasına hızla devam ediyor. Şirket eksiksiz bir satış sistemi kuruyor ve tüketicilere daha uygun ve üstün hizmet deneyimleri vadediyor.
JAECOO’nun ilk üst düzey off-road SUV modeli JAECOO 7, bağımsız olarak geliştirilen ARDIS-Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile donatıldı. Kapsamlı ve gelişmiş Off-Road teknoloji özellikleri ile JAECOO 7, kum, kar ve çamur gibi farklı sürüş modlarını sorunsuz yöneterek tüm yol senaryolarında rahatlıkla hareket etme becerileri sergiliyor.
1.6 litrelik TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzımanla donatılan JAECOO 7, sürücüsüne yüksek çekiş gücü sunarken, sorunsuz bir vites değiştirme deneyimi sağlıyor. JAECOO 7’nin bir başka önemli özelliği, güvenlik. Küresel 5 yıldızlı güvenlik standartlarını karşılayan JAECOO 7, yüzde 80’in üzerinde yüksek dayanımlı çelik malzemeden üretilen enerji sönümleme özelliğiyle dış tasarımında ise uzay kapsülünü andıran bir gövde tasarımına sahip. Aynı zamanda ADAS akıllı sürüş destek sistemleri ile donatılıyor. Böylece sürücü ve yolcular için kapsamlı aktif ve pasif güvenlik koruması sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.