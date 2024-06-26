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    Çinli JAECOO 7'ler Türkiye'ye doğru yola çıktı

    Çinli Off-Road SUV markası JAECOO, Türkiye marka lansmanının ardından ilk parti araçlarını Çin’in Dalian Limanı’nda düzenlenen törenle yola çıkardı.              

    Off-road SUV segmentinin yeni neslini temsil eden JAECOO, kısa bir süre önce gerçekleştirdiği marka lansmanıyla Türkiye pazarına giriş yaptı. “Klasikten Gelen Klasiğin Ötesine” temasıyla gerçekleştirilen Türkiye marka lansmanının ardından JAECOO’nun ilk parti araçları yola çıktı

    Türkiye için ilk parti yolda

    Çinli JAECOO 7'ler Türkiye'ye doğru yola çıktı Tam Boyutta Gör
    JAECOO bu kapsamda, ilk parti JAECOO 7 siparişini Türkiye’ye sevk etmek üzere Çin’in Dalian Limanı’nda bir tören düzenledi. Türkiye’ye doğru yola çıkan ilk parti, aynı zamanda JAECOO için bugüne kadar Avrupa pazarına yapılan en yüksek hacimli JAECOO 7 siparişini temsil ediyor. Bu teslimat, markanın Türkiye’nin üst seviye arazi aracı pazarındaki gelişiminde önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

    Eksiksiz yaşam döngüsüne sahip bir araç deneyimi oluşturmak için kolları sıvayan JAECOO, bir yandan JAECOO 7 teslimatına odaklanırken diğer taraftan da Türkiye’deki hizmet ağı yapılanmasına hızla devam ediyor. Şirket eksiksiz bir satış sistemi kuruyor ve tüketicilere daha uygun ve üstün hizmet deneyimleri vadediyor.

    JAECOO’nun ilk üst düzey off-road SUV modeli JAECOO 7, bağımsız olarak geliştirilen ARDIS-Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile donatıldı. Kapsamlı ve gelişmiş Off-Road teknoloji özellikleri ile JAECOO 7, kum, kar ve çamur gibi farklı sürüş modlarını sorunsuz yöneterek tüm yol senaryolarında rahatlıkla hareket etme becerileri sergiliyor.

    Çinli JAECOO 7'ler Türkiye'ye doğru yola çıktı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca JAECOO 7, diğer ileri teknoloji özelliklerinin yanı sıra 14,8 inç’lik dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, 540 derecelik gelişmiş görüş sistemi ve yeni W-HUD All-Terrain gösterge ekranıyla, akıllı teknolojiye derinlemesine odaklanıyor. 8155 yüksek performanslı çiple desteklenen JAECOO 7’nin işletim sistemi, yüksek tepkime hızı ve karar verme becerileri sunarak birden fazla modül arasında hızlı ve akıllı bir etkileşim deneyimi sağlıyor.

    1.6 litrelik TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzımanla donatılan JAECOO 7, sürücüsüne yüksek çekiş gücü sunarken, sorunsuz bir vites değiştirme deneyimi sağlıyor. JAECOO 7’nin bir başka önemli özelliği, güvenlik. Küresel 5 yıldızlı güvenlik standartlarını karşılayan JAECOO 7, yüzde 80’in üzerinde yüksek dayanımlı çelik malzemeden üretilen enerji sönümleme özelliğiyle dış tasarımında ise uzay kapsülünü andıran bir gövde tasarımına sahip. Aynı zamanda ADAS akıllı sürüş destek sistemleri ile donatılıyor. Böylece sürücü ve yolcular için kapsamlı aktif ve pasif güvenlik koruması sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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