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    Makyajlı Citroen C4 ve C4 X Paris'te tanıtıldı

    2025 model yılı için güncellenen kompakt modeller; Citroen'in yeni tasarım dili ve yeni dijital gösterge paneliyle dikkat çekiyor.                                

    Citroen'in Paris Otomobil Fuarı'ndaki en büyük sürprizi şüphesiz C5 Aircross Concept ancak Fransız markanın yenilikleri bununla sınırlı değil. 2025 model yılı için makyajlanan C4 ve C4 X modelleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

    2025 Citroen C4 ve C4 X tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Citroen'in yenilenen yüzünü ilk olarak hafif ticari modellerinde görmüştük. Binek tarafta da C4 ve C4 X ikilisi artık bu tasarıma geçiş yapıyor. Bu tasarımdaki en dikkat çekici değişim oval şekilli yeni logo. İnce farların yanı sıra alttaki sis farlarını saran plastik çerçeve artık daha mütevazı. Bu da tamponda gördüğümüz plastik malzemenin azalmasını sağlamış. Buna ek olarak, merkez hava girişinin altına alüminyum stili bir plaka dahil edilmiş.

    2025 Citroen C4 ve C4 X'in profilinde yeni tasarıma sahip alaşımlı jantlar dışında büyük bir değişiklik bulunmuyor. C4'ün Arka tarafında öndeki yeni farlarla uyumlu stop lambalarına geçiş yapılmış. Ayrıca, stopların arasındaki siyah panelde artık logo yerine Citroen yazısı bulunuyor. C4 X'in arka bölümü ise stoplar arasındaki Citroen logosu dışında neredeyse hiç değişmemiş.

    İkilinin iç mekanındaki değişiklikler de oldukça sınırlı. Yeni Citroen Advanced Comfort koltuklar daha kalın süngerlere sahip. Buna ek olarak, yeni 7 inç dijital gösterge paneliyle donatılan alanda 10 inçlik multimedya ekranıyla yola devam ediliyor.

    2025 Citroen C4 ve C4 X tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    C4 ve C4 X, üreticinin CMP platformu üzerine yükseliyor. Motor gamında hafif hibrit ve %100 elektrikli seçenekler karşımıza çıkacak ancak bazı pazarlarda benzinli motor seçeneği de varlığını sürdürmeye devam edecek. Hafif hibrit motor, 100 beygirlik 1.2 litre benzinli motor ve 21 kW'lık elektrik motorundan güç alırken 6 ileri ıslak çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine ediliyor.

    %100 elektrikli versiyonlar ise 100 kW ve 115 kW'lık seçeneklerle yola devam ediyor. Söz konusu modellerde 50 kWsa'lik batarya WLTP'ye göre 360 kilometreye kadar sürüş menzili sağlarken 54 kWsa'lik bataryada bu değer 425 kilometreye kadar çıkıyor. Makyajlı C4 ve C4 X, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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