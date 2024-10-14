Makyajlı Citroen C4 ve C4 X Paris'te tanıtıldı

Citroen'in Paris Otomobil Fuarı'ndaki en büyük sürprizi şüphesiz C5 Aircross Concept ancak Fransız markanın yenilikleri bununla sınırlı değil. 2025 model yılı için makyajlanan C4 ve C4 X modelleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
2025 Citroen C4 ve C4 X'in profilinde yeni tasarıma sahip alaşımlı jantlar dışında büyük bir değişiklik bulunmuyor. C4'ün Arka tarafında öndeki yeni farlarla uyumlu stop lambalarına geçiş yapılmış. Ayrıca, stopların arasındaki siyah panelde artık logo yerine Citroen yazısı bulunuyor. C4 X'in arka bölümü ise stoplar arasındaki Citroen logosu dışında neredeyse hiç değişmemiş.
İkilinin iç mekanındaki değişiklikler de oldukça sınırlı. Yeni Citroen Advanced Comfort koltuklar daha kalın süngerlere sahip. Buna ek olarak, yeni 7 inç dijital gösterge paneliyle donatılan alanda 10 inçlik multimedya ekranıyla yola devam ediliyor.
%100 elektrikli versiyonlar ise 100 kW ve 115 kW'lık seçeneklerle yola devam ediyor. Söz konusu modellerde 50 kWsa'lik batarya WLTP'ye göre 360 kilometreye kadar sürüş menzili sağlarken 54 kWsa'lik bataryada bu değer 425 kilometreye kadar çıkıyor. Makyajlı C4 ve C4 X, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulacak.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.