Makyajlı Citroen C4 ve C4 X Paris'te tanıtıldı

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Citroen'in Paris Otomobil Fuarı'ndaki en büyük sürprizi şüphesiz C5 Aircross Concept ancak Fransız markanın yenilikleri bununla sınırlı değil. 2025 model yılı için makyajlanan C4 ve C4 X modelleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Tam Boyutta Gör Citroen'in yenilenen yüzünü ilk olarak hafif ticari modellerinde görmüştük. Binek tarafta da C4 ve C4 X ikilisi artık bu tasarıma geçiş yapıyor. Bu tasarımdaki en dikkat çekici değişim oval şekilli yeni logo. İnce farların yanı sıra alttaki sis farlarını saran plastik çerçeve artık daha mütevazı. Bu da tamponda gördüğümüz plastik malzemenin azalmasını sağlamış. Buna ek olarak, merkez hava girişinin altına alüminyum stili bir plaka dahil edilmiş.

2025 Citroen C4 ve C4 X'in profilinde yeni tasarıma sahip alaşımlı jantlar dışında büyük bir değişiklik bulunmuyor. C4'ün Arka tarafında öndeki yeni farlarla uyumlu stop lambalarına geçiş yapılmış. Ayrıca, stopların arasındaki siyah panelde artık logo yerine Citroen yazısı bulunuyor. C4 X'in arka bölümü ise stoplar arasındaki Citroen logosu dışında neredeyse hiç değişmemiş.

İkilinin iç mekanındaki değişiklikler de oldukça sınırlı. Yeni Citroen Advanced Comfort koltuklar daha kalın süngerlere sahip. Buna ek olarak, yeni 7 inç dijital gösterge paneliyle donatılan alanda 10 inçlik multimedya ekranıyla yola devam ediliyor.

Tam Boyutta Gör C4 ve C4 X, üreticinin CMP platformu üzerine yükseliyor. Motor gamında hafif hibrit ve %100 elektrikli seçenekler karşımıza çıkacak ancak bazı pazarlarda benzinli motor seçeneği de varlığını sürdürmeye devam edecek. Hafif hibrit motor, 100 beygirlik 1.2 litre benzinli motor ve 21 kW'lık elektrik motorundan güç alırken 6 ileri ıslak çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine ediliyor.

2025 Citroen C5 Aircross'un ön gösterimi yapıldı! 4 sa. önce eklendi

%100 elektrikli versiyonlar ise 100 kW ve 115 kW'lık seçeneklerle yola devam ediyor. Söz konusu modellerde 50 kWsa'lik batarya WLTP'ye göre 360 kilometreye kadar sürüş menzili sağlarken 54 kWsa'lik bataryada bu değer 425 kilometreye kadar çıkıyor. Makyajlı C4 ve C4 X, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulacak.

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2025 Citroen C4 ve C4 X tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri