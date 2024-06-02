Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Geely, BMW ve Mercedes'i geride bırakarak ilk 10'a giren ilk Çinli üretici oldu!

    Çinli otomobil üreticisi Geely Group, yılın ilk çeyreğinde 730.000 araç satarak, en çok otomobil satan 10 üretici listesine giren ilk Çinli şirket oldu.        
    Geely, ilk 10'a giren ilk Çinli otomobil üreticisi oldu! Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil üreticileri elektrikli araçlarıyla satışlarını hızla arttırsa da, bugüne kadar ilk 10'da Çinli bir üretici görememiştik. Ancak durum değişti ve Geely küresel olarak en çok otomobil satan 10 üreticiden biri olmayı başardı.

    Satışlarını %27 arttırdı

    2024 yılının ilk çeyreğinde dünya çapında 730.000 araç satan Geely Group, Mercedes ve BMW'yi geride bırakarak küresel sıralamada 10. sıraya yerleşti. Volvo ve Lotus gibi birçok tanınmış markanın yanı sıra Polestar ve Zeekr gibi kendi geliştirdiği markaların da sahibi olan Geely, satış hacmini yıllık bazda %27 artırmayı başardı. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 12. sırada yer alıyordu.

    Toyota, 2024 yılının ilk çeyreğinde 2,52 milyon araç satarak %5 düşüşe rağmen ilk sıradaki yerini korudu. Toyota'yı %3 artış ve 2,1 milyon adet satış rakamıyla Volkswagen Grubu ve 1,76 milyon araçla Hyundai Motor Grubu izledi.

    Çinli üreticiler hızla tırmanıyor

    Diğer Çinli şirketler de sıralamada hızla yükseliyor. BYD, Changan, Chery ve SAIC Motor listenin ilk 20'sinde yer aldı. Beş büyük Çinli üretici toplam satışlarını geçtiğimiz seneye göre %20 arttırırken, ilk 20'deki diğer üreticilerin artış oranı sadece %2 oldu.

    Geely Group'un bir parçası olan Volvo'nun satışları %12 oranında artarken, BYD %13'lük bir artış kaydetti. Çinli üreticilerin satışlarındaki artışın ana itici gücü ihracat oldu. Geely, yurt dışı satışlarını ilk çeyrekte %43 arttırırken, BYD'deki artış oranı %150'yi buldu. 2023 yılının tamamında Çin, bir önceki yıla göre %78 artışla 1,2 milyon yeni enerjili araç (hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli araç) ihraç etti. Uzmanlar, Çin'in elektrikli araç ihracatının gelecek yıl 3,5 milyona ulaşmasını bekliyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    buğulu far muayeneden geçer mi ehliyet kan grubu değiştirme türkiye"de psikoloji okuyup yurtdışında çalışmak toyota c-hr 1.8 hybrid yorumlar bim emin kıyma yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR 90
    HONOR 90
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Casper Excalibur G870.1245-BVA0X-B
    Casper Excalibur G870.1245-BVA0X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız