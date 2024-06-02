Geely, BMW ve Mercedes'i geride bırakarak ilk 10'a giren ilk Çinli üretici oldu!

Satışlarını %27 arttırdı
2024 yılının ilk çeyreğinde dünya çapında 730.000 araç satan Geely Group, Mercedes ve BMW'yi geride bırakarak küresel sıralamada 10. sıraya yerleşti. Volvo ve Lotus gibi birçok tanınmış markanın yanı sıra Polestar ve Zeekr gibi kendi geliştirdiği markaların da sahibi olan Geely, satış hacmini yıllık bazda %27 artırmayı başardı. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 12. sırada yer alıyordu.
Toyota, 2024 yılının ilk çeyreğinde 2,52 milyon araç satarak %5 düşüşe rağmen ilk sıradaki yerini korudu. Toyota'yı %3 artış ve 2,1 milyon adet satış rakamıyla Volkswagen Grubu ve 1,76 milyon araçla Hyundai Motor Grubu izledi.
Çinli üreticiler hızla tırmanıyor
Diğer Çinli şirketler de sıralamada hızla yükseliyor. BYD, Changan, Chery ve SAIC Motor listenin ilk 20'sinde yer aldı. Beş büyük Çinli üretici toplam satışlarını geçtiğimiz seneye göre %20 arttırırken, ilk 20'deki diğer üreticilerin artış oranı sadece %2 oldu.
Geely Group'un bir parçası olan Volvo'nun satışları %12 oranında artarken, BYD %13'lük bir artış kaydetti. Çinli üreticilerin satışlarındaki artışın ana itici gücü ihracat oldu. Geely, yurt dışı satışlarını ilk çeyrekte %43 arttırırken, BYD'deki artış oranı %150'yi buldu. 2023 yılının tamamında Çin, bir önceki yıla göre %78 artışla 1,2 milyon yeni enerjili araç (hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli araç) ihraç etti. Uzmanlar, Çin'in elektrikli araç ihracatının gelecek yıl 3,5 milyona ulaşmasını bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.