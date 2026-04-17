Rekabet Kurulu’ndan MediaMarkt’a kartel cezası: 330 milyon TL

Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu, teknoloji perakende sektörünün önde gelen oyuncularından MediaMarkt hakkında yürüttüğü kapsamlı soruşturmayı tamamladı. Yapılan incelemeler sonucunda şirketin, küçük ev aletleri pazarında rekabeti ihlal eden bir yapının parçası olduğu tespit edilirken 330.322.816,48 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Soruşturmanın odağında dolaylı bilgi paylaşımı var

Süreç, Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ üzerinden yürütülen dolaylı bilgi akışı iddialarıyla başladı. Rekabet Kurulu’nun 20 Şubat 2025 tarihli ve 25-07/177-M(2) sayılı kararıyla başlatılan soruşturma kapsamında Fakir aracılığıyla Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt arasında bilgi paylaşımı yapılıp yapılmadığı detaylı şekilde incelendi.

Yapılan değerlendirmelerde söz konusu şirketlerin doğrudan iletişim kurmaksızın, bir tedarikçi üzerinden birbirlerinin fiyatlama ve satış stratejilerine ilişkin verilere erişim sağladığı yönünde bulgular elde edildi. Bu durumun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinde yasaklanan rekabeti kısıtlayıcı anlaşma ve uyumlu eylemler kapsamında olduğu değerlendirildi.

“Topla-dağıt karteli” tespiti

Rekabet Kurulu, MediaMarkt’ın bu yapı içerisinde “topla-dağıt karteli” olarak tanımlanan bir mekanizmaya dahil olduğunu belirledi. Bu tür kartellerde şirketler, doğrudan temas kurmadan bir aracı üzerinden veri paylaşımı gerçekleştirerek piyasa davranışlarını şekillendiriyor. Böylece firmalar, rakiplerinin fiyat ve satış politikalarına göre pozisyon alabiliyor ve rekabet ortamı zedeleniyor.

Kurul, MediaMarkt’ın bu kapsamda bir anlaşma ve/veya uyumlu eylemin tarafı olduğu sonucuna ulaştı. Nihai karar ise 2 Nisan 2026 tarihli ve 26-11/343-130 sayılı toplantıda alındı.

Diğer şirketler süreci uzlaşmayla kapattı

Soruşturma sürecinde yer alan diğer şirketler için farklı yollar izlendi. Fakir Elektrikli Ev Aletleri bakımından uzlaşma ve taahhüt mekanizmaları devreye girerken Teknosa ve Vatan Bilgisayar ise süreci uzlaşma yöntemiyle tamamlamıştı. Yapılan değerlendirmede, MediaMarkt'ın "topla-dağıt karteli" niteliği taşıyan bir anlaşmaya ya da girişime taraf olduğu tespit edildi.

