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    Anlık Bildirim

    Çinli oyuncu ekran kartı 200W seviyesinde GT 1030’u geçemedi

    Çinli oyuncu ekran kartı MTT S80 optimizasyon sorunları olduğu için testlerde Nvidia GT 1030 modelini geçemiyor. Üstelik enerji tüketimi de yüksek seviyelerde.  
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    Çinli MTT S80 Tam Boyutta Gör
    Ağır ambargolara rağmen Ar-Ge çalışmalarına büyük yatırımlar yaparak ilk ekran kartlarını piyasaya sürmeyi başardı. Bununla birlikte en az 3-4 nesil geriden geldiğini söylemek mümkün.

    Çinli MTT S80 performansı nasıl?

    Dünyanın ilk PCIe 5.0 ekran kartı olarak tanıtılan MTT S80 ekran kartı Moore Threads firmasının geliştirdiği MUSA grafik mimarisini temel alıyor ve 12nm sürecine sahip. 16GB GDDR6 bellek ile RTX 3060 civarı bir performans elde ettiği gündeme gelmişti.

    Ne var ki yapılan testlerde 252W güç tüketmesine karşın 30W güç tüketen GT 1030 ekran kartından performans olarak geride kalmış. Henüz belirli oyunlarda optimizasyon olduğu için haliyle uyumsuz oyunlarda geride kalıyor.

    Halen uyumluluk sorunları olduğu için MTT S80 ekran kartının yaygın bir oyun desteğine sahip olması beklenmiyor. Bu da kalabalık Çin pazarında şansını çok azaltıyor. Bununla birlikte yeni nesil kartlarda Moore Threads bu sorunu da çözecektir.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 17 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 3 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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    ailesinde sabıkalı olan asker olabilir mi hat meşgul hatası en sıcak tutan mont anime indirme siteleri park lambası yanmazsa muayeneden geçer mi

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