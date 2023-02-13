Çinli oyuncu ekran kartı 200W seviyesinde GT 1030’u geçemedi

Çinli MTT S80 performansı nasıl?
Dünyanın ilk PCIe 5.0 ekran kartı olarak tanıtılan MTT S80 ekran kartı Moore Threads firmasının geliştirdiği MUSA grafik mimarisini temel alıyor ve 12nm sürecine sahip. 16GB GDDR6 bellek ile RTX 3060 civarı bir performans elde ettiği gündeme gelmişti.
Ne var ki yapılan testlerde 252W güç tüketmesine karşın 30W güç tüketen GT 1030 ekran kartından performans olarak geride kalmış. Henüz belirli oyunlarda optimizasyon olduğu için haliyle uyumsuz oyunlarda geride kalıyor.
Halen uyumluluk sorunları olduğu için MTT S80 ekran kartının yaygın bir oyun desteğine sahip olması beklenmiyor. Bu da kalabalık Çin pazarında şansını çok azaltıyor. Bununla birlikte yeni nesil kartlarda Moore Threads bu sorunu da çözecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah