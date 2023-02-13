Çinli oyuncu ekran kartı 200W seviyesinde GT 1030’u geçemedi

Tam Boyutta Gör Ağır ambargolara rağmen Ar-Ge çalışmalarına büyük yatırımlar yaparak ilk ekran kartlarını piyasaya sürmeyi başardı. Bununla birlikte en az 3-4 nesil geriden geldiğini söylemek mümkün.

Çinli MTT S80 performansı nasıl?

Dünyanın ilk PCIe 5.0 ekran kartı olarak tanıtılan MTT S80 ekran kartı Moore Threads firmasının geliştirdiği MUSA grafik mimarisini temel alıyor ve 12nm sürecine sahip. 16GB GDDR6 bellek ile RTX 3060 civarı bir performans elde ettiği gündeme gelmişti.

Çin üretimi oyuncu ekran kartı MTT S80, ön siparişe açıldı! 3 ay önce eklendi

Ne var ki yapılan testlerde 252W güç tüketmesine karşın 30W güç tüketen GT 1030 ekran kartından performans olarak geride kalmış. Henüz belirli oyunlarda optimizasyon olduğu için haliyle uyumsuz oyunlarda geride kalıyor.

Halen uyumluluk sorunları olduğu için MTT S80 ekran kartının yaygın bir oyun desteğine sahip olması beklenmiyor. Bu da kalabalık Çin pazarında şansını çok azaltıyor. Bununla birlikte yeni nesil kartlarda Moore Threads bu sorunu da çözecektir.

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Çinli MTT S80 hayal kırıklığı oldu