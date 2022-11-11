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    Çin üretimi oyuncu ekran kartı MTT S80, ön siparişe açıldı: İşte fiyatı

    Geçtiğimiz hafta tanıtılan ve sektörün ilk PCIe 5.0 destekli ekran kartı MTT S80, Çin'de ön siparişe açıldı. İşte ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4 anakart ile satışa sunulan ekran kartının fiyatı
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    Çin üretimi oyuncu ekran kartı MTT S80, ön siparişe açıldı! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta Çin merkezli Moore Threads yonga girişimi tarafından tanıtılan oyuncu ekran kartı MTT S80, özel bir paket ile Çin'de ön siparişe açıldı. Yeni ekran kartı neler sunuyor? İşte detaylar

    Dünyanın ilk PCIe 5.0 ekran kartı

    Paylaşılan listeye bakıldığında 1029 RMB (144,77 dolar) değerindeki ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4 anakart ile satışa sunulan yeni ekran kartının, henüz ayrı bir satın alma seçeneği bulunmuyor. Ancak paketin toplam 2,999 RMB’lik (421,93 dolar) fiyatını göz önünde tutarsak MTT S80’nin 1970 RMB (276 dolar) civarında bir fiyat etiketine sahip olduğunu söyleyebiliriz.  

    Özelliklere gelince 12nm işlem teknolojisi ile üretilen ve RTX 3060 ila RTX 3060 Ti arasına konumlandırılan MTT S80, 4096 FP32 birimi, 14 Gbps hızlarda 16GB GDDR6 bellek, DisplayPort 1.4a ve HDMI 2.1 sürümleri ile karşımıza çıkıyor. Buna ek olarak  PCIe 5.0 teknolojisini temel alan kart, 8K çözünürlüğe kadar destek sunuyor.

    Ayrıca Moore Threads, oyun odaklı yeni ekran kartınınDirectX ve OpenGL API'lerini desteklediğini söyledi. Ancak bunların hangi sürüm olduğu veya kartın sürücü konusunda uluslararası destek sunup sunmayacağı bilinmiyor. Şirketin açıklamalarına göre şu an için MTT S80, Crossfire, League of Legends, Diablo 3, Minecraft veya Need For Speed ​​Hot Pursuit 3 dahil olmak üzere yalnızca birkaç oyun için optimizasyon içeriyor.

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