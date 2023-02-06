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    Çinli Rising Auto, elektrikli coupe-SUV modeli R7'yi satışa sunuyor

    Yaklaşık iki buçuk dakika süren batarya değişim opsiyonuyla birlikte sunulan Rising Auto R7, Mercedes'in konsolunu anımsatan ekran paneli ve gelişmiş sürüş asistan teknolojileriyle dikkat çekiyor.
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    Çinli Rising Auto, elektrikli SUV modeli R7'yi satışa sunuyor Tam Boyutta Gör
    Çinli SAIC'in elektrikli araç markası Rising Auto, ya da yerel adıyla Feifan, R7 adını verdiği elektrikli coupe-SUV modelini satışa sunuyor. İlk etapta dört farklı versiyonla tercih edilebilecek olan Rising Auto R7'nin değiştirilebilir batarya opsiyonuyla alınan versiyonları 195.900 yuan (543 bin TL), bataryası değişmeyen versiyonlar ise 279.900 yuandan (776 bin TL) başlıyor.

    Rising Auto R7, özellikleriyle neler sunuyor❓

    4900 mm uzunluğa, 1925 mm genişliğe, 1655 mm yüksekliğe ve 2950 mm aks mesafesine sahip olan R7, coupe tarzı tavan çizgisi ve gizli kapı kollarıyla aerodinamik bir gövdeye sahip. Bunu da 0.238 Cd'lik sürtünme katsayısıyla gösteriyor. Ön bölümde ince LED aydınlatmalarıyla agresif bir görünüm sunan R7'nin arkasında boydan boya uzanan stop lambaları dikkat çekiyor.

    Rising Auto R7, tek motorlu arkadan itiş veya çift motorlu dört tekerlekten çekiş düzeniyle tercih edilebiliyor. Sunulan menzil, CLTC normuna göre 551 ila 642 kilometre arasında değişiyor. Dört tekerlekten çekişli versiyon, 400 kW güç ve 700 Nm tork sunarken, 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlıyor.

    Çinli Rising Auto, elektrikli SUV modeli R7'yi satışa sunuyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli coupe-SUV modelde anot materyal olarak nikel, kobalt ve manganez kullanan değiştirilebilir lityum iyon bataryalara yer veriliyor. Bu bataryalar, SAIC ve CATL iştiraki United Auto Battery System (UABS) tarafından üretiliyor. Şirket, batarya değişiminin iki buçuk dakika içerisinde gerçekleştiğini belirtiyor. Bataryalar ayrıca fişe takılarak da şarj edilebiliyor.

    Otomobilin konsolunda, Mercedes'in Mbux Hyperscreen panelini anımsatan 43 inçlik bir panel mevcut. Bu panelde üç tane ekran yer alıyor: 10.25 inç gösterge ekranı, 15 inç merkez ekran ve 12.3 inç ön yolcu ekranı. Bu ekranlar Qualcomm'un Snapdragon 8155 çipinden güç almakla birlikte yüz tanıma ve sesli kontrol gibi özellikleri destekliyor. Bunun dışında ön cama yansıtılan büyük bir head-up display de mevcut.

    Güvenlik tarafında da oldukça gelişmiş özellikler sunan R7'nin otonom sürüş sistemi, 500 metre algılama menziline sahip Luminar imzalı LiDAR, 4D görüntüleme radarları, bir ön kamera, 4 çevre görüş kamerası ve 2 adet Nvidia Orin çipin dahil olduğu sensörlerden güç alıyor. Seviye 2 sürüş asistan sistemleri arasında ön/arka çarpışma önleme sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, otomatik acil durum freni, kör nokta uyarısı ve adaptif hız sabitleyici gibi özellikler bulunuyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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