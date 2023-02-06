Çinli Rising Auto, elektrikli coupe-SUV modeli R7'yi satışa sunuyor

Rising Auto R7, özellikleriyle neler sunuyor❓
4900 mm uzunluğa, 1925 mm genişliğe, 1655 mm yüksekliğe ve 2950 mm aks mesafesine sahip olan R7, coupe tarzı tavan çizgisi ve gizli kapı kollarıyla aerodinamik bir gövdeye sahip. Bunu da 0.238 Cd'lik sürtünme katsayısıyla gösteriyor. Ön bölümde ince LED aydınlatmalarıyla agresif bir görünüm sunan R7'nin arkasında boydan boya uzanan stop lambaları dikkat çekiyor.
Rising Auto R7, tek motorlu arkadan itiş veya çift motorlu dört tekerlekten çekiş düzeniyle tercih edilebiliyor. Sunulan menzil, CLTC normuna göre 551 ila 642 kilometre arasında değişiyor. Dört tekerlekten çekişli versiyon, 400 kW güç ve 700 Nm tork sunarken, 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlıyor.
Otomobilin konsolunda, Mercedes'in Mbux Hyperscreen panelini anımsatan 43 inçlik bir panel mevcut. Bu panelde üç tane ekran yer alıyor: 10.25 inç gösterge ekranı, 15 inç merkez ekran ve 12.3 inç ön yolcu ekranı. Bu ekranlar Qualcomm'un Snapdragon 8155 çipinden güç almakla birlikte yüz tanıma ve sesli kontrol gibi özellikleri destekliyor. Bunun dışında ön cama yansıtılan büyük bir head-up display de mevcut.
Güvenlik tarafında da oldukça gelişmiş özellikler sunan R7'nin otonom sürüş sistemi, 500 metre algılama menziline sahip Luminar imzalı LiDAR, 4D görüntüleme radarları, bir ön kamera, 4 çevre görüş kamerası ve 2 adet Nvidia Orin çipin dahil olduğu sensörlerden güç alıyor. Seviye 2 sürüş asistan sistemleri arasında ön/arka çarpışma önleme sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, otomatik acil durum freni, kör nokta uyarısı ve adaptif hız sabitleyici gibi özellikler bulunuyor.
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?