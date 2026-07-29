Audi'nin şimdiye kadarki en büyük SUV modeli: Yeni Audi Q9 tanıtıldı

Model, Almanya'da Temmuz 2026 sonu itibarıyla 108.400 Euro’dan başlayan fiyatlarla siparişe açıldı.
Audi Q9, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Uzunluk: 5.310 mm
- Genişlik: 2.210 mm
- Yükseklik: 1.810 mm
- Aks Mesafesi: 3.140 mm
Araç dış tasarımda zarif ve heykelsi hatlara sahip Advanced ve çok daha agresif/sportif detaylar sunan S Line olmak üzere iki farklı karakterle sunuluyor. Heybetli duruşunu 23 inçe kadar uzanan devasa jant opsiyonları destekliyor. Buna ek olarak; ön tarafta yer alan dikey şeritlere sahip devasa panjur da gözlerden kaçmıyor.
Kavisli OLED ve yere yansıtmalı sinyaller
Buna ek olarak; Audi Q9'da gelişmiş yere yansıtmalı sinyaller de dikkat çekiyor. Digital Matrix LED ön farlar ve arka OLED panellerle senkronize çalışan sistem, gece dönüşlerde veya şerit değiştirirken otomobilin dönüş yönünü yola grafik olarak yansıtarak diğer sürücüleri görsel olarak uyarıyor.
Otomatik kapılar ve 6/7 koltuk seçeneği
Araç standart olarak 7 kişilik oturma düzeniyle geliyor. İkinci sıradaki 3 koltuğun tamamında Isofix çocuk koltuğu bağlantısı mevcut. İsteğe bağlı sunulan 6 kişilik konfigürasyonda ise ikinci sırada ısıtmalı, havalandırmalı ve 145 dereceye kadar yatabilen elektrikli "Business Class" kaptan koltukları yer alıyor.
1,5 metrekareden daha geniş olan panoramik cam tavan, Audi tarihinin en büyüğü. Tek dokunuşla saydamlığı değiştirilebiliyor ve ortam aydınlatmasına göre renk değiştiren cam içi ışıklandırma sunuyor.
MHEV Plus destekli V6 TDI motor
Aracın kaputunun altında lansman aşamasında verimlilik odaklı 3.0 litrelik V6 TDI dizel motor görev yapıyor. Söz konusu motor 299 PS güç ve 630 Nm tork üretiyor. Bazı pazarlarda motorun 245 PS versiyonu da bulunacak. Yeni nesil hafif hibrit sistem, elektrikli kompresör desteğiyle anlık gaz tepkisi verirken araca 18 kW ekstra güç sağlıyor. Audi Q9'da 8 ileri tiptronic şanzıman ve quattro dört tekerlekten çekiş sistemi standart.
Almanya’da siparişleri başlayan Audi Q9'un ilk teslimatlarının 2026'nın dördüncü çeyreğinde yapılması planlanıyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
65 Kişi Okuyor (4 Üye, 61 Misafir) 10 Masaüstü 55 Mobil
4730 kez okundu.
14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
hibrit, audi ve