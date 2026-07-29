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    Audi'nin şimdiye kadarki en büyük SUV modeli: Yeni Audi Q9 tanıtıldı

    Audi, ürün gamının tepe noktasına yerleşen tarihin en devasa SUV modeli yeni Q9’u resmi olarak duyurdu. Otomatik kapıları, kavisli OLED stopları ve 108.400 euroluk fiyatıyla yollara çıkıyor.

    Yeni 2027 Audi Q9 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Audi, ürün gamının zirvesine yerleşen ve ilk kez "9" takısını taşıyan en büyük SUV modeli Audi Q9’u resmi olarak tanıttı. Mercedes-Benz GLS ve BMW X7 gibi devlere doğrudan rakip olarak konumlandırılan Q9; devasa boyutları, iş insanlarına özel konfor özellikleri, sektörde ilk olan aydınlatma teknolojileri ve yürüyen aksamıyla markanın yeni amiral gemisi unvanını devralıyor.

    Model, Almanya'da Temmuz 2026 sonu itibarıyla 108.400 Euro’dan başlayan fiyatlarla siparişe açıldı.

    Audi Q9, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni 2027 Audi Q9 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    5 metrenin üzerindeki gövde yapısıyla Audi tarihinin en büyük otomobili unvanını ele geçiren Q9’un dış boyutları şu şekilde:
    • Uzunluk: 5.310 mm
    • Genişlik: 2.210 mm
    • Yükseklik: 1.810 mm
    • Aks Mesafesi: 3.140 mm

    Araç dış tasarımda zarif ve heykelsi hatlara sahip Advanced ve çok daha agresif/sportif detaylar sunan S Line olmak üzere iki farklı karakterle sunuluyor. Heybetli duruşunu 23 inçe kadar uzanan devasa jant opsiyonları destekliyor. Buna ek olarak; ön tarafta yer alan dikey şeritlere sahip devasa panjur da gözlerden kaçmıyor.

    Kavisli OLED ve yere yansıtmalı sinyaller

    Yeni 2027 Audi Q9 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Audi Q9, aydınlatma grubunda sektöre damga vuracak bir dünya ilkiyle geliyor. Aracın arka aydınlatmasında ilk kez 0,1 mm incelikte esnek cam tabaka kullanılarak üç boyutlu kavisli OLED paneller üretildi. Toplam 512 bağımsız segmentten oluşan bu stoplar, gece aracın boyutunu ve genişliğini çok daha net vurguluyor.

    Buna ek olarak; Audi Q9'da gelişmiş yere yansıtmalı sinyaller de dikkat çekiyor. Digital Matrix LED ön farlar ve arka OLED panellerle senkronize çalışan sistem, gece dönüşlerde veya şerit değiştirirken otomobilin dönüş yönünü yola grafik olarak yansıtarak diğer sürücüleri görsel olarak uyarıyor.

    Otomatik kapılar ve 6/7 koltuk seçeneği

    Yeni 2027 Audi Q9 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Audi CEO'su Gernot Döllner’in "Artık otomobiller sadece bir ulaşım aracı değil, mobil yaşam alanlarıdır" sözleriyle özetlediği iç mekanda konfor tavan yapmış durumda. Elektrikli otomatik kapılar, engelleri algılayan sensörler sayesinde çarpışmaları önlüyor. myAudi uygulaması üzerinden uzaktan veya araç içinden tek dokunuşla açılıp vakum özelliğiyle sessizce kapatılabiliyor.

    Araç standart olarak 7 kişilik oturma düzeniyle geliyor. İkinci sıradaki 3 koltuğun tamamında Isofix çocuk koltuğu bağlantısı mevcut. İsteğe bağlı sunulan 6 kişilik konfigürasyonda ise ikinci sırada ısıtmalı, havalandırmalı ve 145 dereceye kadar yatabilen elektrikli "Business Class" kaptan koltukları yer alıyor.

    1,5 metrekareden daha geniş olan panoramik cam tavan, Audi tarihinin en büyüğü. Tek dokunuşla saydamlığı değiştirilebiliyor ve ortam aydınlatmasına göre renk değiştiren cam içi ışıklandırma sunuyor.

    MHEV Plus destekli V6 TDI motor

    Aracın kaputunun altında lansman aşamasında verimlilik odaklı 3.0 litrelik V6 TDI dizel motor görev yapıyor. Söz konusu motor 299 PS güç ve 630 Nm tork üretiyor. Bazı pazarlarda motorun 245 PS versiyonu da bulunacak. Yeni nesil hafif hibrit sistem, elektrikli kompresör desteğiyle anlık gaz tepkisi verirken araca 18 kW ekstra güç sağlıyor. Audi Q9'da 8 ileri tiptronic şanzıman ve quattro dört tekerlekten çekiş sistemi standart.

    Almanya’da siparişleri başlayan Audi Q9'un ilk teslimatlarının 2026'nın dördüncü çeyreğinde yapılması planlanıyor.

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