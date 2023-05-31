Yeni Range Rover Sport SV tanıtıldı: "Şimdiye kadarki en güçlü Range Rover"

2024 Range Rover Sport SV özellikleri🚗
Sondaki "R" takısının yanı sıra Jaguar Land Rover tarafından geliştirilen süperşarjlı 5.0 litre V8 motorun da değiştiğini görmekteyiz. Kaputun altında artık BMW'den alınan twin turbo 4.4 litre V8 motor bulunuyor. Üstelik motorda hafif hibrit teknolojisi de var.
Söz konusu motor, 635 PS güç ve 750 Nm (Dynamic Launch aktifken 800 Nm) tork üretiyor. Bu da önceki V8'e göre 60 PS güç ve 50 Nm tork artışı anlamına geliyor. Yeni Range Rover Sport SV, bu motorla 0-96 km/s (60mph) hızlanmasını 3,6 saniyede tamamlıyor. Son hızı 290 km/s olarak açıklanan performanslı SUV'da ayrıca CO2 emisyonlarının da önceki V8'e göre yüzde 15 düşürüldüğü ifade ediliyor.
Yeni Range Rover Sport SV'de Michelin Pilot Sport All Season 4 lastikler kullanılıyor. Bu lastikler önde 285/40 R23 ve arkada 305/35 R23 ölçülerinde karşımıza çıkıyor. Alışıldık Dinamik Mod fonksiyonu yeni versiyonda SV Mod özelliğiyle bir adım ileriye taşınmış. Bu mod, aracı fazladan 15 mm daha yere yaklaştırırken aynı zamanda pedal ve direksiyon tepkilerinin yanı sıra 8 ileri otomatik şanzımanın vites geçişlerini de mümkün olan en agresif şekilde konumlandırıyor.
Yeni Range Rover Sport SV, üretiminin ilk yılında sadece SV Edition One versiyonuyla birlikte seçilmiş müşteriler tarafından davet yoluyla sipariş edilebilecek.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)