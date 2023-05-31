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    Yeni Range Rover Sport SV tanıtıldı: "Şimdiye kadarki en güçlü Range Rover"

    Yeni 2024 Range Rover Sport SV, hafif hibrit teknolojisine sahip 635 PS'lik motoru, 23 inç karbon fiber jantları ve çalan müziğe göre titreşim yayan ön koltuklarıyla dikkat çekiyor.
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    2024 Range Rover Sport SV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yedi ay önce Türkiye'de de satışa sunulan Range Rover Sport'un lüks ve performansı bir araya getiren yeni versiyonu tanıtıldı. Önceden SVR adıyla bildiğimiz fakat bu kez Range Rover SV adıyla karşımıza çıkan araç, şimdiye kadarki en güçlü ve en hızlı Range Rover olarak nitelendiriliyor.

    2024 Range Rover Sport SV özellikleri🚗

    Sondaki "R" takısının yanı sıra Jaguar Land Rover tarafından geliştirilen süperşarjlı 5.0 litre V8 motorun da değiştiğini görmekteyiz. Kaputun altında artık BMW'den alınan twin turbo 4.4 litre V8 motor bulunuyor. Üstelik motorda hafif hibrit teknolojisi de var.

    Söz konusu motor, 635 PS güç ve 750 Nm (Dynamic Launch aktifken 800 Nm) tork üretiyor. Bu da önceki V8'e göre 60 PS güç ve 50 Nm tork artışı anlamına geliyor. Yeni Range Rover Sport SV, bu motorla 0-96 km/s (60mph) hızlanmasını 3,6 saniyede tamamlıyor. Son hızı 290 km/s olarak açıklanan performanslı SUV'da ayrıca CO2 emisyonlarının da önceki V8'e göre yüzde 15 düşürüldüğü ifade ediliyor.

    2024 Range Rover Sport SV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bu etkileyici hızlanma süresinin yeni Range Rover Sport SV'nin mümkün olan en hafif hali için geçerli olduğunu belirtelim. Normalde 2560 kg ağırlığa sahip olan performanslı SUV'da toplam 36 kg ağırlık azaltan 23 inç karbon fiber jantlar opsiyon olarak sunuluyor. Ayrıca, özel sekiz pistonlu SV kaliperlerle birlikte sunulan hafif ve güçlü Brembo karbon seramik frenler de listede. Karbon fiber kaput ile birlikte toplam ağırlık tasarrufu 76 kg'a ulaşıyor.

    Yeni Range Rover Sport SV'de Michelin Pilot Sport All Season 4 lastikler kullanılıyor. Bu lastikler önde 285/40 R23 ve arkada 305/35 R23 ölçülerinde karşımıza çıkıyor. Alışıldık Dinamik Mod fonksiyonu yeni versiyonda SV Mod özelliğiyle bir adım ileriye taşınmış. Bu mod, aracı fazladan 15 mm daha yere yaklaştırırken aynı zamanda pedal ve direksiyon tepkilerinin yanı sıra 8 ileri otomatik şanzımanın vites geçişlerini de mümkün olan en agresif şekilde konumlandırıyor.

    2024 Range Rover Sport SV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Dış tarafta büyük hava girişlerine sahip sportif ön tamponu, hava deliklerine sahip motor kaputu ve karbon fiber detaylara sahip dörtlü egzoz çıkışıyla dikkat çeken yeni Range Rover Sport SV'nin iç mekânında "Body and Soul Seat" adı verilen ön koltuklar göze çarpıyor. Dahili transformatörlere sahip olan bu koltuklar, çalan müziğe göre titreşim yayarak yolcuların müziği daha iyi hissetmesini sağlıyor. Bu arada müzik demişken, otomobilde 29 hoparlörlü 1430 wattlık Meridian ses sisteminin bulunduğunu da belirtelim.

    Yeni Range Rover Sport SV, üretiminin ilk yılında sadece SV Edition One versiyonuyla birlikte seçilmiş müşteriler tarafından davet yoluyla sipariş edilebilecek.

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